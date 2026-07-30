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María Camila Potosí habría muerto por múltiples lesiones causadas con un arma blanca, según necropsia

La joven de 21 años tenía ocho meses de embarazo, pero la bebé fue extraída de su cuerpo. Días después, las autoridades hallaron los restos de la niña

María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito redes sociales
Las autoridades capturaron a cinco personas presuntamente involucradas en el crimen de María Camila Potosí - crédito @Ttrejosm/X
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Avanzan las investigaciones por la muerte de la joven de 21 años María Camila Potosí, cuyo cuerpo fue encontrado el 20 de julio de 2026 en Cali, Valle del Cauca, tras permenecer desaparecida por cuatro días; el 16 de julio, sus familiares perdieron su rastro, después de que asistiera a un control prenatal por sus ocho meses de embarazo.

De acuerdo con Noticias RCN, la necropsia adelantada por Medicina Legal indica que la ciudadana falleció por múltiples lesiones ocasionadas con un arma blanca. Por el momento, se desconoce quiénes estarían detrás del crimen, pero las autoridades ya capturaron a cinco personas que podrían estar vinculadas al caso.

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“Fueron capturados cinco presuntos implicados en el crimen de María Camila Potosí, caso que nos conmovió como ciudad y como país. Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad. Lo dijimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no vamos a descansar hasta que todos los responsables respondan ante la justicia”, informó el alcalde de Cali, Alejandro Éder, en su cuenta de X.

El alcalde de Cali Alejandro Eder confirmó las capturas la mañana del miércoles 30 de julio de 2026 vía X - crédito @alejoeder/X
El alcalde de Cali Alejandro Eder confirmó las capturas la mañana del miércoles 30 de julio de 2026 vía X - crédito @alejoeder/X

Por otro lado, las autoridades encontraron el cuerpo de la bebé que la joven estaba esperando. Cuando se encontró el cadáver de la víctima, se descubrió que su hija había sido extraída de su cuerpo.

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El representante a la Cámara David Cote, que hace parte de la bancada provida del Congreso de la República, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. Expresó su rechazo ante los hechos de violencia que vivieron tanto la joven como el bebé que estaba esperando.

Rechazamos de manera vehemente el hallazgo sin vida de la bebé de María Camila Potosí, luego del atroz asesinato de su madre. Colombia no puede seguir normalizando el desprecio por la vida. Cada mujer asesinada, cada niño que no alcanza a nacer o a vivir, es una tragedia que exige justicia y autoridad. Este crimen no puede quedar impune. La vida debe ser defendida y protegida sin excepciones”, aseveró.

En desarrollo...

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