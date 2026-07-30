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Marbelle respaldó el pronunciamiento de José Félix Lafaurie tras polémica de ‘Macafolla’, Deisy Dorelly y ‘Lalis’: “En eso se convirtieron”

El presidente de Fedegán pidió la intervención de la Fiscalía en casos como el de la senadora del Pacto Histórico, la comediante y la víctima de reclutamiento por parte de las extintas Farc en su infancia

La estructura del servicio va más allá de la visualización de historias efímeras - crédito @marbelle.oficial / IG
Marbelle arremetió contra los comediantes que aprovechan su profesión para burlarse de las víctimas del conflicto - crédito @marbelle.oficial / IG
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La cantante Marbelle se sumó a la controversia desatada por un video del show de comedia La Megacárcel al respaldar un llamado de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, para que la Fiscalía actúe ante la denuncia de hostigamiento contra Deisy Dorelly, sobreviviente de reclutamiento forzado reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En eso se convirtió ‘EL HUMOR’. He visto a una cantidad de ineptos deformes burlándose, hostigando y resguardándose en un ‘personaje’ para cagarse en la vida de los demás. ¡Sigan pensando que eso es humor… y creyendo que el mojón es carne!“, escribió la artista al comentar la publicación de Lafaurie en su cuenta de X.

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Marbelle se pronunció a las declaraciones de José Feliz Lafaurie pidiendo investigación por lo que está ocurriendo con Macafolla y Culotauro - crédito @Marbelle30/X

El origen: una denuncia que escaló la polémica

Todo comenzó con una publicación del activista Jerome Sanabria en X, en la que alertó sobre presunto acoso digital del comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, contra Dorelly. “Desde ayer el señor Culotauro está acosando a @DeisyDorelly, una de las 16.877 niñas que fue reclutada, violada y torturada por las FARC. Se burla de Deisy, y aún cuando ella le pidió tres veces que dejara de escribirle, él lo siguió haciendo”, denunció Sanabria.

Según las capturas de pantalla y notas de voz difundidas, el comediante habría insistido en enviar mensajes privados por Instagram pese a las peticiones de la víctima para que cesara el contacto.

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Deisy Dorelly, sobreviviente del reclutamiento forzado y otros crímenes atribuidos a las Farc, pidió respeto por las víctimas y cuestionó a Macafolla y a la representante Lalis tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales. - crédito @DeisyDorelly/X

En uno de esos mensajes, Díaz escribió: “Solo hago valer mi palabra, no se metió con un frío de espíritu, aquí estamos listos a todo”, frase que Dorelly interpretó como una amenaza.

El comediante también se habría ofrecido a comprar camisetas que ella vende para sostenerse, gesto que tanto Dorelly como Sanabria calificaron como una burla a su situación personal.

El video que encendió el debate

La denuncia se produce en el marco de una controversia más amplia, originada por un fragmento del show La Megacárcel —producción de humor político del canal de YouTube Sancocho Trifásico— que se viralizó semanas después de su emisión, a finales de junio de 2026.

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

En ese episodio, la creadora de contenido María Camila Fonseca, conocida como Macafolla, interpretó a su personaje “Micky Ávila” y expresó: “Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de treinta años”.

También participó la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis. La cifra de 18.677 víctimas proviene del Auto 159 de 2021 de la JEP, que cruzó 31 bases de datos para establecer ese universo provisional.

Las reacciones y el llamado a la Fiscalía

Lafaurie exigió intervención de las autoridades: “Primero se burlan de los miles de niños y jóvenes víctimas de las Farc y ahora continúan con el hostigamiento. La Fiscalía debería actuar inmediatamente y proteger la vida y la integridad de Deisy Dorelly”, publicó.

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Lafaurie alzó la voz y pidió que la Fiscalía intervenga en estos tipos de casos - crédito @jflafaurie/X

La propia Dorelly también reclamó acción institucional: “Exijo que el señor Culotauro sea investigado por las autoridades competentes y que se determine si su conducta ha contribuido al acoso y la revictimización que hoy estoy denunciando”, manifestó en sus redes.

Hasta el momento, Culotauro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la exposición de los chats.

La defensa de Lalis y la réplica de Dorelly

Beltrán rechazó las críticas y sostuvo que el video corresponde a un fragmento editado. “Subieron un clip de diez segundos en un evento de sátira política. El clip completo demuestra que en efecto rechazó lo de los niños, pero les encanta desinformar”, escribió la congresista.

Dorelly no aceptó esa explicación. “Cuando una comediante se refiere a las miles de sobrevivientes como las 18.677 hijueputicas, no está haciendo humor, está burlándose de miles de niños que fuimos secuestrados, torturados, abusados, despojados de nuestra dignidad y nuestra infancia”, respondió la sobreviviente.

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