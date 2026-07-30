Invías confirmó la reapertura de peajes en la Troncal Central y destinó $63.000 millones para obras de conectividad en Santander

Invías ratificó los acuerdos para reactivar los peajes en la Troncal Central y mantener la inversión en la Ruta Nacional 45A - crédito Ministerio de Transporte

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) reafirmó el 29 de julio la plena validez de los acuerdos alcanzados para la reactivación de las estaciones de peaje en la Troncal Central (Ruta Nacional 45A), una de las arterias viales más relevantes para la conectividad entre el centro del país y la región Caribe.

La entidad aseguró que los compromisos suscritos durante la mesa de seguimiento interinstitucional del 24 de julio constituyen la hoja de ruta para la ejecución de inversiones y acciones concertadas en el corredor Bogotá – Bucaramanga – San Alberto.

La reunión fue convocada por la Gobernación de Santander y contó con la participación de la Procuraduría Regional, el Ministerio de Transporte, la Defensoría del Pueblo, autoridades municipales, representantes de la interventoría y del contratista, así como voceros del Comité Transportadores y Comunidades Ruta 45A y delegados de Invías.

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El acta firmada durante el encuentro respalda la legitimidad del proceso de concertación iniciado en octubre de 2025 y garantiza la participación ciudadana en las decisiones sobre el futuro de la Troncal Central.

La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento semanal a los compromisos sobre la Ruta 45A y exigirá respuestas ante eventuales incumplimientos de las obras - crédito Ministerio de Transporte

Reactivación de peajes y seguimiento institucional

Uno de los principales resultados del proceso es la reactivación oficial de las estaciones de peaje de Curití y Los Curos el 30 de julio a las 12:00 del mediodía, y de la estación de Río Blanco el 31 de julio, también a las 12:00. Antes de la reapertura, se realizarán reuniones de socialización con las comunidades en cada punto.

El Invías recalcó que los acuerdos son producto del cumplimiento de compromisos construidos entre el Gobierno nacional y las comunidades, orientados a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial. La entidad informó que gestionó $63.000 millones para el mantenimiento integral de la Troncal Central, recursos que se ejecutan en cinco frentes de obra con un avance promedio del 35%. Las inversiones buscan beneficiar a los habitantes y usuarios del corredor, así como fortalecer la economía regional y nacional.

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La Troncal Central (Ruta Nacional 45A) es una vía estratégica que conecta Bogotá, Tunja y Bucaramanga con San Alberto en el Cesar, atravesando Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar. Este corredor facilita el transporte de carga entre el centro y el norte del país, impulsa el turismo hacia municipios reconocidos de Santander y fomenta el comercio local a lo largo de la Cordillera Oriental.

Los acuerdos en la Troncal Central incluyen mesas de diálogo en Oiba, Curití y Piedecuesta y la garantía de participación ciudadana en las decisiones del corredor vial - crédito Invías

El proceso de reactivación de peajes en la Troncal Central responde a los acuerdos alcanzados entre el Invías, las autoridades y los representantes de la comunidad, con el objetivo de asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad del corredor vial. A partir del 30 y 31 de julio, las estaciones de Curití, Los Curos y Río Blanco retomarán su operatividad, medida que se complementa con reuniones de socialización y un acompañamiento institucional permanente.

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Compromisos y garantías de participación

Entre los compromisos establecidos figura la garantía de no promover acciones judiciales directas contra los liderazgos y la comunidad en el contexto de la movilización social, sin perjuicio de las investigaciones que puedan surgir conforme a la ley. Además, se acordó la realización de mesas de diálogo en Oiba, Curití y Piedecuesta, con participación de autoridades, Invías y la comunidad, para fortalecer los espacios de concertación y seguimiento.

La Procuraduría General de la Nación asumirá un papel activo en la vigilancia de los compromisos, con un seguimiento semanal virtual y el requerimiento inmediato a quienes incurran en incumplimientos en la ejecución de las obras. En un plazo de tres meses, se convocará al Gobierno nacional para presentar la situación de la ruta 45A con la presencia del comité y la comunidad, iniciativa que contará con el respaldo de la Gobernación de Santander.

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El acto de entrega formal de los peajes de Curos y Curití está programado para el 30 de julio a las 10:00 en Curití, con la reactivación de su operatividad a las 12:00 del mismo día. Por su parte, el peaje de Tres Piedras será entregado y reactivado el 31 de julio a las 12:00. Las fechas ratifican el cumplimiento de la agenda concertada y buscan garantizar la continuidad del servicio y la inversión en el corredor vial.

La Troncal Central conecta Bogotá, Tunja y Bucaramanga con San Alberto y sostiene el transporte de carga, el turismo y el comercio en Santander y el norte del país - crédito Ministerio de Transporte

El Invías enfatizó que su actuación se ha desarrollado bajo los principios de transparencia, ética, respeto e institucionalidad, con la garantía de participación y el acompañamiento constante de los organismos de control.

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La entidad rechazó categóricamente las afirmaciones sobre presuntas intimidaciones a líderes comunitarios y reiteró que no promueve ni autoriza la recolección de aportes económicos por parte de terceros en las estaciones de peaje mientras estas permanezcan fuera de operación oficial.