Hombre recibe 43 años de cárcel por asesinar a su pareja y presentar el caso como accidente doméstico

José Francisco Suárez de Ávila fue encontrado responsable del asesinato de Sandra Patricia Gómez Cetina, ocurrido en octubre de 2023-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Siete meses de violencia y una agresión que terminó con la vida de Sandra Patricia Gómez Cetina fueron los elementos que llevaron a un juez de Bogotá a condenar a José Francisco Suárez de Ávila a 43 años de prisión. El fallo concluyó que el acusado intentó ocultar el crimen al presentar la muerte de su pareja como un accidente doméstico.

La decisión de primera instancia estableció que las pruebas recopiladas durante el juicio permitieron demostrar que el hombre ejerció violencia física, psicológica y económica contra Sandra Patricia durante siete meses antes del ataque que terminó con su muerte. El juez encargado del caso señaló que los elementos presentados por la Fiscalía permitieron establecer que la víctima falleció como consecuencia de una agresión brutal ocurrida dentro de la vivienda ubicada en el barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy.

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El juez determinó que las pruebas del juicio permitieron establecer un historial de violencia física, psicológica y económica contra la víctima - crédito archivo Colprensa / El Universal

“Nada desvirtúa que la muerte de Sandra Patricia Gómez Cetina se produjo en virtud de una fuerte y brutal agresión que sufriera ese 8 de octubre de 2023 en horas de la tarde”, señaló el juez durante la lectura de la decisión, al descartar los argumentos presentados por la defensa. De acuerdo con los informes conocidos durante el proceso judicial, las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que Suárez de Ávila atacó a su pareja. Las imágenes permitieron observar cómo la tomó del cabello, la arrojó al piso y la golpeó con patadas en diferentes partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Tras la agresión, el hombre no solicitó ayuda médica de inmediato para Sandra Patricia. Según el fallo, la víctima permaneció varias horas dentro de una habitación sin recibir asistencia, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba.

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El juez consideró esa actuación como un factor determinante para aumentar la pena impuesta al condenado. “El motivo por el cual a la pena mínima se le aumentan 20 meses corresponde a la actitud inhumana y para nada solidaria de José Francisco Suárez de Ávila frente a su compañera y víctima. Lo anterior obedece a que, pese a la grave agresión física que sufriera Sandra Patricia Gómez el 8 de octubre en horas de la tarde, solo hasta el día siguiente a las seis de la mañana fue trasladada a un centro médico”, advirtió.

La investigación reveló que el condenado trasladó a Sandra Patricia a un centro médico varias horas después de la agresión -crédito José Jácome/EFE

El funcionario judicial agregó que la mujer estuvo sin recibir auxilio después de una fuerte agresión física. “Lo que significa que la víctima permaneció varias horas, después de una fuerte agresión física, inconsciente, al interior de una pieza, sin socorro alguno. En forma adicional, se impondrá como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años”, añadió.

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Durante el juicio se estableció que solo hasta la mañana del 9 de octubre de 2023 Suárez de Ávila trasladó a Sandra Patricia a un centro médico utilizando un bicitaxi. Posteriormente, el informe de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico con hemorragia intracraneal masiva.

La investigación también permitió establecer que el condenado intentó cambiar la versión de lo ocurrido. Al momento de su captura, aseguró que su pareja sufrió una caída por las escaleras y presentó el hecho como un accidente ocurrido dentro de la vivienda. Sin embargo, las pruebas recolectadas durante el proceso penal mostraron indicios sobre la violencia ejercida contra la víctima y la intención de modificar la interpretación de lo sucedido en el lugar de los hechos.

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Suárez de Ávila permanece privado de la libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá tras la sentencia de primera instancia -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de la pena de prisión, el juez determinó que José Francisco Suárez de Ávila no podrá acceder a beneficios judiciales como la detención domiciliaria o la libertad condicional. También recibió una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. El condenado permanece actualmente privado de la libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá, mientras cumple la sentencia impuesta por el asesinato de Sandra Patricia Gómez Cetina.