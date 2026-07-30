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Colombia tendrá un centro especializado para atender pacientes con depresión resistente: así funcionará

El modelo impulsado por el Instituto Neurológico del Hospital Internacional de Colombia reúne un equipo interdisciplinario que evaluará de manera personalizada a pacientes resistentes a los tratamientos convencionales

La iniciativa busca facilitar el acceso a tratamientos especializados para pacientes de todo el país, ofreciendo un modelo de atención personalizado basado en la trayectoria clínica de cada persona - crédito Hospital Internacional de Colombia
La iniciativa busca facilitar el acceso a tratamientos especializados para pacientes de todo el país, ofreciendo un modelo de atención personalizado basado en la trayectoria clínica de cada persona - crédito Hospital Internacional de Colombia
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La depresión continúa representando uno de los principales retos para la salud pública tanto en Colombia como en el mundo. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud, el 4,7% de la población colombiana padece depresión, lo que equivale a cerca de 2,5 millones de personas, una proporción superior al promedio mundial estimado por la OMS, que se ubica en el 3,8% de la población.

A este panorama se suma una brecha en el acceso a la atención. Según las mismas fuentes, únicamente alrededor del 20% de las personas con depresión mayor recibe un tratamiento profesional adecuado, mientras que la mayoría permanece sin el acompañamiento oportuno para abordar esta condición.

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En ese contexto, el Instituto Neurológico del Hospital Internacional de Colombia (HIC) anunció la creación del primer Centro de Excelencia para la Depresión en el oriente colombiano, una unidad especializada enfocada en pacientes con depresión resistente a los tratamientos convencionales.

Un modelo especializado para pacientes con depresión resistente

En Colombia, el 4,7 % de la población, equivalente a cerca de 2,5 millones de personas, vive con depresión, una prevalencia superior al promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud - crédito Hospital Internacional de Colombia
En Colombia, el 4,7 % de la población, equivalente a cerca de 2,5 millones de personas, vive con depresión, una prevalencia superior al promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud - crédito Hospital Internacional de Colombia

La Organización Mundial de la Salud calcula, además, que aproximadamente el 5% de los adultos en el mundo presenta depresión, una cifra equivalente a cerca de 280 millones de personas.

Frente a este panorama, la doctora Ligia Rueda, psiquiatra y líder del Centro de Excelencia del Hospital Internacional de Colombia, explicó: “En ambientes urbanos y de alta exigencia como el nuestro, la presión cotidiana y el estrés pueden intensificar estos cuadros. Lo más preocupante es que, en países de ingresos bajos y medios, más del 75% de los pacientes no recibe un tratamiento adecuado”.

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La especialista señaló que la depresión va más allá de la tristeza y corresponde a un trastorno mental definido que puede manifestarse mediante pérdida del interés por actividades que antes resultaban placenteras, sentimientos persistentes de culpa o desesperanza, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse e incluso ideas de muerte o suicidio.

Aunque la psicoterapia y el tratamiento farmacológico continúan siendo la base para el manejo de esta enfermedad, el Hospital Internacional de Colombia indicó que no todos los pacientes presentan una respuesta favorable a estas intervenciones. Para quienes desarrollan depresión resistente al tratamiento existen alternativas terapéuticas adicionales que buscan ampliar las posibilidades de recuperación.

Con ese propósito fue creado el Centro de Excelencia para la Depresión, concebido como un modelo de atención integral que reúne a especialistas de diferentes disciplinas para analizar cada caso de manera individual y establecer el tratamiento con mayores probabilidades de éxito.

“En muchos casos, el abordaje convencional con psicoterapia y psicofármacos resulta insuficiente. Sin embargo, hoy disponemos de técnicas avanzadas como la EMT, terapia con Ketamina intravenosa, psicoterapias especializadas e incluso, en casos seleccionados de alta complejidad, procedimientos de neurocirugía funcional”, explicó la Dra. Ligia Rueda.

Evaluación personalizada y equipo interdisciplinario

El nuevo centro evaluará cada caso de manera individual mediante una junta médica interdisciplinaria integrada por varios especialistas - crédito Hospital Internacional de Colombia
El nuevo centro evaluará cada caso de manera individual mediante una junta médica interdisciplinaria integrada por varios especialistas - crédito Hospital Internacional de Colombia

De acuerdo con la información suministrada por el HIC, el nuevo centro no aplica un protocolo único para todos los pacientes. Cada persona diagnosticada con depresión resistente al tratamiento será evaluada mediante una junta médica especializada que revisará su historia clínica, la evolución de la enfermedad y las respuestas obtenidas con tratamientos previos para definir el abordaje más apropiado.

El equipo está conformado por psiquiatras, psicólogos, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, fisiatras y profesionales especializados en neuromodulación no invasiva y terapias farmacológicas avanzadas. Todos participan en la construcción del plan terapéutico individual de cada paciente.

La especialista destacó que el trabajo conjunto constituye uno de los pilares del modelo implementado por el Hospital Internacional de Colombia. “Lo más valioso del Centro de Excelencia es este trabajo humano y científico. No buscamos aplicar una técnica de forma aislada, sino ofrecer a cada persona una ruta clara y una esperanza real de recuperación cuando los tratamientos tradicionales no han funcionado”, concluyó.

Según el HIC, esta nueva unidad busca convertirse en una alternativa de atención para pacientes de todo el país que requieran una valoración especializada cuando los tratamientos convencionales no hayan logrado controlar la enfermedad.

El estigma sigue siendo una barrera para buscar atención

Joven adolescente sentado frente a un profesional de la salud mental, participando activamente en una sesión de terapia. Esta imagen captura la esencia del proceso terapéutico, donde la comunicación y el entendimiento mutuo son fundamentales para el desarrollo emocional y mental. (Imagen ilustrativa Infobae)
Especialistas enfatizaron que la depresión es una condición médica tratable y reiteraron la importancia de reducir el estigma que aún dificulta que muchas personas busquen atención profesional de manera oportuna - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Además de fortalecer el acceso a tratamientos especializados, la doctora Ligia Rueda advirtió que uno de los principales desafíos continúa siendo el estigma asociado a los trastornos mentales, situación que lleva a muchas personas a retrasar la consulta con profesionales de la salud.

En ese sentido, afirmó: “Con frecuencia pensamos que tener depresión significa debilidad, cuando ocurre exactamente lo contrario. Quienes conviven con esta condición demuestran a diario una enorme resiliencia y fortaleza para enfrentar situaciones que otras personas difícilmente soportarían”.

La especialista insistió en que la depresión debe abordarse como cualquier otra enfermedad que requiere diagnóstico oportuno y tratamiento, sin asociarla con falta de voluntad o debilidad personal.

No hablamos de fuerza, debilidad o falta de voluntad. Hablamos de una condición médica que tiene tratamiento. Debemos perder el miedo a consultar y comprender que el cerebro es un órgano más de nuestro cuerpo que puede enfermar y que, por tanto, merece la misma atención que cualquier otro”, concluyó.

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