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Gustavo Petro y la senadora María Clara Posada se enfrentaron en redes sociales tras suspensión del decreto para atender el fenómeno de El Niño: “Usted es muy deficiente gobernando”

La congresista del Centro Democrático fue quien demandó el decreto que facultaba al Gobierno Petro para mover el presupuesto para atender una eventual emergencia

Gustavo Petro y María Claudia Posada - crédito Presidencia de la República/@MaclaPosada/X
Gustavo Petro y María Claudia Posada intercambiaron mensajes en la red social X - crédito Presidencia de la República/@MaclaPosada/X
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El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del parágrafo del artículo 4 y del segundo inciso del artículo 5 del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, disposiciones emitidas por el Gobierno nacional para establecer las condiciones en las que se trasladarían recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

Según el despacho ponente, las normas suspendidas “no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por la ley, sino que habilitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modificar la distribución de las apropiaciones fijadas por el Congreso en la Ley Anual de Presupuesto de 2026 mediante traslados indeterminados”.

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Por esta razón, María Clara Posada, senadora del Centro Democrático que presentó la demanda contra el decreto, celebró la decisión y afirmó: “Logramos frenar el cheque en blanco que Gustavo Petro quería entregarle a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

Y agregó: “Además, el Consejo de Estado decretó una medida cautelar y suspendió los efectos de dos artículos relacionados con la transferencia y uso de esos fondos. Desde el Senado, se anunció la continuidad del trabajo por la transparencia y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos”.

María Claudia Posada - crédito @MaclaPosada/X
María Clara Posada, senadora del Centro Democrático que presentó la demanda contra el decreto, celebró la decisión - crédito @MaclaPosada/X

Al respecto, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las declaraciones de la congresista y afirmó que los recursos que se planeaban trasladar ya estaban contemplados en convenios previamente establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y su uso, según el mandatario, es obligatorio según la ley.

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Esto es una mentira el dinero traslado ya se había establecido en convenios que entidades la manejarían su paso por UNGRD es obligatorio por ley (sic)”, indicó Gustavo Petro.

El presidente saliente indicó que el manejo del agua potable correspondería al Ministerio de Vivienda, la alimentación estaría a cargo del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), los fertilizantes serían gestionados por el fondo de fertilizantes del Ministerio de Agricultura y la energía solar estaría bajo la responsabilidad del Ministerio de Minas.

El presidente Gustavo Petro señaló que el objetivo no se trata de detener sino de salvar vidas de las afectaciones puede causar el fenómeno de El Niño.

“No sé trata de detener sino de salvar vidas humanas en la megasequía (sic)”, expresó Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó las declaraciones de la congresista y afirmó que los recursos que se planeaban trasladar ya estaban contemplados en convenios previamente establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito @petrogustavo/X

La senadora María Clara Posada respondió a Gustavo Petro, señalando que le gustaría explicarle con temas técnicos, pero afirmó que “es excelente escribiendo trinos y muy deficiente gobernando”.

“Presidente Petro, me gustaría explicarle el tema con argumentos técnicos, pero en estos años hemos aprendido que usted es excelente escribiendo trinos y muy deficiente gobernando (sic)”, indicó.

La congresista del Centro Democrático afirmó que el presidente saliente ha mostrado premura en asuntos presupuestales, algo que, según Posada, no mostró durante una tragedia nacional.

“Lo más curioso es que, a pocos días de terminar su mandato, le ha entrado un afán presupuestal que nunca mostró ante ninguna tragedia nacional (sic)”, señaló.

Por ese motivo, indicó que esa actitud del mandatario es sospechosa, razón por la cual decidieron demandar el decreto ante el Consejo de Estado.

“Ese repentino apuro financiero resulta, cuando menos, sospechoso. Por eso, y por lo evidentemente ilegal, demandamos el decreto ante el Consejo de Estado, que, haciendo valer la Constitución, ordenó su suspensión (sic)”, señaló.

María Clara Posada - crédito @MaclaPosada/X
María Clara Posada indicó que esa actitud del mandatario es sospechosa, razón por la cual decidieron demandar el decreto ante el Consejo de Estado - crédito @MaclaPosada/X

La senadora María Clara Posada indicó que se necesitan recursos y seriedad para afrontar el fenómeno de El Niño.

“El Fenómeno del niño necesita recursos, planificación y seriedad. No nos puede suceder que cuando llegue el Niño lo que tengamos es las arcas vacías por un gobierno que decidió despedirse con un despilfarro a dedo, en un final como la gran salida de un circo (sic)”, expresó.

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