Este es el video que hizo la polémica Gabriela Muñoz para la campaña de Iván Cepeda: fue promocionado por Rtvc

Gabriela Muñoz ganó presencia pública por su activismo a favor de Gustavo Petro y por defender en redes sociales las políticas del Gobierno - crédito Radionacionalco/Instagram

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La presencia pública de Gabriela Muñoz, joven estudiante de derecho de 20 años, ha crecido en los últimos meses no solo por su activismo a favor del presidente Gustavo Petro, sino por su papel como influenciadora que defiende las políticas del actual Gobierno en redes sociales.

El nombre de Muñoz surgió en medio de una controversia cuando la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, la mencionó dentro de una denuncia sobre presuntas influencias políticas vinculadas a Juliana Guerrero en la Casa de Nariño. Paralelamente, la Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica por supuestas gestiones irregulares de contratos estatales a cambio de dinero.

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La carrera de Muñoz en el ámbito público comenzó a ganar notoriedad tras su vinculación a la Aeronáutica Civil mediante una resolución oficial de mayo de 2025. Actualmente, desempeña funciones en el Congreso de la República, donde continúa promoviendo causas sociales y políticas desde su posición.

La joven se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales mensajes y reflexiones sobre el sentido de la política. En mayo de 2026, durante la inauguración de una sala de equipaje en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, publicó imágenes con el presidente Petro y escribió: “He aprendido que la política no debería ser una disputa por el poder, sino una construcción permanente de dignidad, oportunidades y esperanza”. También expresó su compromiso con la defensa de lo público y los derechos de las personas.

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Contenido y mensaje en redes sociales

El presidente Gustavo Petro apareció en un video difundido por la creadora de contenido Gabriela Muñoz en la etapa final de su mandato - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

En el periodo previo a las elecciones presidenciales, Muñoz intensificó su acción política mediante videos con mensajes directos a la ciudadanía. En uno de ellos, afirmó: “Muerte es querer destruir nuestros páramos, muerte es querer que asesinen animales por diversión, llevaríamos a la muerte a nuestra propia patria”. En ese mismo video, rechazó el machismo y la persecución política.

La joven también abordó el tema de los programas sociales, cuestionando a quienes los denominan despectivamente: “Si un candidato llama teta del estado a los programas que ayudan a los más vulnerables, no está atacando la burocracia, está atacando la idea misma de la solidaridad. Si Colombia pierde la solidaridad, pierde también su humanidad”.

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Gabriela Muñoz ha dedicado contenido a la campaña de Abelardo De la Espriella y en algunos casos denunció haber recibido amenazas por su activismo. Además, ha opinado sobre las propuestas de Iván Cepeda, resaltando que mientras otros candidatos se enfocan en la confrontación, Cepeda “decide presentar propuestas y creo que Colombia necesita conocerlas”.

Participación en eventos oficiales y visión sobre la democracia

El 20 de julio, Muñoz asistió al discurso del presidente Gustavo Petro y al desfile militar, compartiendo su experiencia en redes: “Hoy acompañé el último discurso de Gustavo Petro en un 20 de julio como presidente de Colombia. Más allá de un gobierno, me quedo con la certeza de que la democracia solo existe cuando el pueblo sale a defenderla”.

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El presidente mostró una faceta más personal y habló de sus gustos personales - créditos @gabrielaa.muol/IG | @gustavopetrourrego/IG

Poco después, anunció su llegada al Congreso de la República, donde manifestó su deseo de ejercer una “oposición firme” y de trabajar por un país más justo. En ese contexto, declaró: “Quiero luchar por las mujeres, para que ninguna vuelva a creer que debe hacerse pequeña para ser aceptada. Que nuestras voces sean escuchadas, que nuestros sueños sean respetados y entendamos que podemos ocupar cualquier espacio con la dignidad intacta”.

En su papel de influenciadora, Muñoz ha tenido la oportunidad de dialogar directamente con el presidente Petro, a quien le planteó preguntas personales y sociales en un video reciente. El mandatario aprovechó para destacar avances en la reducción de la pobreza, señalando que la cifra está en su punto “más bajo en el mundo”.

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El recorrido de Gabriela Muñoz muestra cómo una joven activista puede pasar de la militancia digital a tener presencia en espacios institucionales, combinando la defensa de políticas progresistas con mensajes de empoderamiento social y participación ciudadana.