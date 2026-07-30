Embajador de Colombia en Francia aseguró que hay un “tufillo anti-bogotano” en decisiones de Abelardo de la Espriella: “No quiere vivir ni trabajar en ella”

El pronunciamiento de Alfonso Prada fue a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

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El embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, denunció a través de la red social X un “tufillo anti-bogotano” en las decisiones recientes del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El primer ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro expresó su preocupación por la actitud que, según su criterio, muestra el nuevo mandatario hacia la capital.

En su publicación, Prada resaltó que Bogotá constituye la región que más aporta al desarrollo nacional y la que más recursos transfiere al Estado central.

Cuestionó que el presidente electo haya decidido no tomar posesión en la ciudad, prefiera una sede alterna y haya declarado abiertamente que no desea vivir ni trabajar en la capital.

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Alfonso Prada cuestionó que el presidente electo Abelardo de la Espriella haya decidido no tomar posesión en Bogotá - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

“No se posesiona en la capital, quiere una sede alterna, no quiere vivir ni trabajar en ella y ha dicho expresamente que no le gusta (sic)”, publicó el embajador.

El diplomático también alertó sobre la designación de un gerente cuya función, en su opinión, desconoce la autoridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, además de duplicar responsabilidades con la Consejería de Regiones, que excluye a la capital, la zona más habitada y productiva del territorio nacional.

“Pero. No se posesiona en la Capital, y quiere sede alterna, no quiere vivir ni trabajar en ella, y ha dicho expresamente que no le gusta. Pretende equilibrar su desprecio anunciando un gerente que desconoce y reta la institucionalidad de la Alcaldía Mayor que tiene su propio líder, y duplica funciones con la nueva Consejera de Regiones, a la que le extraen la Región más importante, habitada y productiva, Bogotá (sic)“, expresó el exministro.

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Según Prada, estas decisiones contribuyen a un ambiente adverso hacia Bogotá, aunque subrayó que son mayoría quienes valoran y defienden a la ciudad como espacio de encuentro, referencia histórica y hogar para millones de ciudadanos. El embajador reiteró que la capital conserva su condición de símbolo nacional y de proyección internacional.

“Hay un tufillo que no gusta de Bogotá, y a Bogotá somos más, muchos más, los que la amamos, respetamos, conocemos y trabajaremos para que siga siendo el sitio de encuentro de los colombianos, la historia de la República y el hogar de todos y todas. Es la capital de Colombia y un orgullo histórico e internacional (sic)”, aseveró el diplomático.

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Alfonso Prada alertó sobre la designación de un gerente cuya función, en su opinión, desconoce la autoridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá - crédito @alfonsoprada/X

La declaración de Alfonso Prada se produce poco antes de su salida de la embajada, prevista para el 6 de agosto de 2026, en un contexto que coincide con el inicio de la administración de Abelardo de la Espriella y con un debate activo sobre el papel institucional de Bogotá en el país.

Detalles de la posesión

La ciudad de Cali será escenario de un hecho inédito en la historia política reciente de Colombia: la ceremonia de investidura presidencial se realizará fuera de Bogotá. Por primera vez, el acto protocolario tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde Abelardo de la Espriella asumirá el mandato el 7 de agosto de 2026.

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En épocas pasadas, algunos presidentes ejercieron el poder desde otras ciudades, pero nunca en la era contemporánea se había trasladado la posesión fuera de la capital. El Congreso de la República se movilizará a Cali exclusivamente para este evento, marcando un cambio significativo en la tradición institucional del país.

El anuncio también trajo reacciones políticas. El Pacto Histórico, partido del presidente saliente Gustavo Petro, informó que no participará de la ceremonia, añadiendo un matiz de tensión en medio de la coyuntura política nacional.

La elección de Cali para la investidura fue presentada como una señal política de descentralización y de gobernanza con las regiones - crédito Europa Press

La Universidad Santiago de Cali comenzó los preparativos apenas se confirmó que sería sede de la investidura. El rector, Carlos Andrés Pérez Galindo, afirmó que todo el equipo institucional trabaja para ofrecer las mejores condiciones logísticas y que la jornada se desarrolle sin contratiempos.

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El Arena USC tiene capacidad para 2.600 personas, con opciones de ampliar el aforo según los requerimientos de las delegaciones. Se instalará una pantalla gigante en la plazoleta y se habilitará un área adicional para 300 asistentes. El evento está programado para las 3:00 p. m. y contará con rigurosas medidas de seguridad y accesos especiales para los invitados nacionales e internacionales.