El vicepresidente electo José Manuel Restrepo reveló cuales serían los primeros acuerdos entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y EE. UU.: “Trabajamos en una agenda concreta para atraer inversión”

José Manuel Restrepo: “Se abre una etapa de trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos en sectores clave” - crédito @jrestrp/X

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La ciudad de Barranquilla fue escenario de un encuentro diplomático clave, donde se anunció el inicio de una cooperación ampliada entre el próximo gobierno colombiano y representantes de alto nivel de los Estados Unidos.

La delegación estadounidense, compuesta por miembros destacados de varias secretarías y organismos de promoción comercial, se reunió con autoridades designadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en busca de fortalecer la relación bilateral en sectores estratégicos como energía, tecnología e infraestructura.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo lideró la comitiva nacional por delegación directa de Abelardo de la Espriella.

Restrepo precisó que “hemos terminado la reunión con la Comisión que los Estados Unidos de América envió a Colombia y a la ciudad de Barranquilla. Una comisión del más alto nivel de las entidades más representativas, de las secretarías de los Estados Unidos y entidades que apoyan el comercio y la inversión norteamericana en el mundo”.

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José Manuel Restrepo anunció cooperación ampliada entre Colombia y EE. UU. tras reunión clave en Barranquilla - crédito @jrestrp/X

El encuentro, desarrollado en el departamento del Atlántico, marcó la segunda fase del diálogo institucional iniciado durante la visita oficial de la delegación colombiana a Washington semanas atrás.

En esta ocasión, los equipos de ambos países se enfocaron en la identificación de proyectos conjuntos que permitan la generación de empleo y el desarrollo sostenible en Colombia, con especial atención a las oportunidades de inversión en la región Caribe.

Durante la cita, Restrepo destacó la importancia de la cooperación intergubernamental y la proyección de nuevas iniciativas económicas: “Hemos tenido una conversación muy productiva sobre la posibilidad de trabajar mancomunadamente en proyectos que beneficien a los Estados Unidos y a Colombia en el sector de energía, en el sector de tecnología, en el sector de infraestructura, en las oportunidades de trabajo conjunto, en la recuperación de Venezuela”.

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El vicepresidente electo agradeció la presencia de la misión estadounidense en una región que calificó como estratégica para el futuro económico del país.

Por parte del gobierno estadounidense, el jefe de la delegación y subsecretario adjunto, Luis Méndez, resaltó que “nosotros, de nuestra parte, estamos muy felices de estar aquí, en nuestra nueva etapa que tenemos entre la relación de los Estados Unidos y Colombia. Hay un reconocimiento de la parte de nosotros que no solamente hay que trabajarlo a nivel nacional, pero a nivel subnacional. Y esa es la razón por la cual estamos aquí”.

José Manuel Restrepo destacó proyectos conjuntos con Estados Unidos para energía, tecnología e infraestructura - crédito Asobancaria

El encuentro abordó el potencial que representa la región Caribe para la atracción de capital extranjero, así como la necesidad de impulsar proyectos en sectores considerados prioritarios por ambos gobiernos.

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Los equipos técnicos de Estados Unidos y Colombia acordaron mantener una agenda de trabajo coordinada, que incluirá la identificación de proyectos específicos y el seguimiento a las iniciativas presentadas durante la reunión en Barranquilla.

Uno de los temas destacados fue la posible participación conjunta en la recuperación de Venezuela, área en la que ambos países han mostrado interés en colaborar para facilitar la estabilidad y el desarrollo regional. “Se abre una etapa de trabajo conjunto, con proyectos que generen empleo y oportunidades para el desarrollo de Colombia”, subrayó Restrepo.

En Barranquilla, José Manuel Restrepo lideró avances en cooperación con EE. UU. para desarrollo y empleo - crédito José Manuel Restrepo

El presidente electo Abelardo de la Espriella delegó en Restrepo la responsabilidad de liderar este proceso de acercamiento, buscando consolidar una agenda internacional activa desde el inicio de su mandato.

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Las autoridades estadounidenses, por su parte, reiteraron el compromiso de su país con el desarrollo regional y el apoyo a las iniciativas que impulsen la modernización de sectores clave de la economía colombiana.

La agenda de trabajo entre Estados Unidos y Colombia continuará en los próximos meses, con visitas recíprocas, seguimiento a los proyectos priorizados y la posible firma de convenios de colaboración. Las autoridades de ambos países coincidieron en la importancia de mantener el diálogo institucional y la cooperación como ejes centrales para enfrentar los desafíos compartidos en materia de desarrollo, seguridad y competitividad.

La presencia de la delegación estadounidense en Barranquilla fue calificada como un gesto significativo de respaldo a la nueva administración colombiana y un reconocimiento al potencial que ofrece la región Caribe para la inversión extranjera.

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