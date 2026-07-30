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Cayó ‘León’, dirigía una red de explotación sexual que incluía a menores: funcionaban con un catálogo de mujeres que compartían por redes de mensajería instantánea

Las mujeres eran captadas principalmente por su situación de vulnerabilidad y luego exhibidas en catálogos digitales alojados en páginas web de acompañantes y grupos de mensajería instantánea

Capturan a alias León en Riohacha por presunta red de explotación sexual - crédito Policía Nacional/Dijín
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La reciente detención de alias León en Riohacha, La Guajira, marcó un punto de quiebre en una de las redes de explotación sexual más extendidas de Colombia. El operativo, desarrollado conjuntamente por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular una estructura criminal que utilizaba medios digitales para captar y someter a mujeres a la prostitución, incluidas menores de edad.

Durante la investigación, las autoridades lograron documentar que más de 150 mujeres fueron instrumentalizadas bajo amenazas y coerción, según información suministrada por la Policía Nacional.

El cabecilla ahora enfrenta cargos por trata de personas y concierto para delinquir, tras la legalización de su captura y la imposición de una medida privativa de la libertad en un centro carcelario.

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Cómo operaba la red a nivel nacional

Alias León coordinaba el traslado de las víctimas a distintos hoteles y hostales de Colombia, manteniéndolas bajo vigilancia y control absoluto - crédito Policía Nacional/Dijín
Alias León coordinaba el traslado de las víctimas a distintos hoteles y hostales de Colombia, manteniéndolas bajo vigilancia y control absoluto - crédito Policía Nacional/Dijín

El esquema delictivo funcionaba desde Riohacha, pero extendía su alcance a departamentos como Bolívar, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander. Alias León coordinaba el traslado de las víctimas a distintos hoteles y hostales de Colombia, manteniéndolas bajo vigilancia y control absoluto.

Según la investigación, las mujeres eran captadas principalmente por su situación de vulnerabilidad y luego exhibidas en catálogos digitales alojados en páginas web de acompañantes y grupos de mensajería instantánea. La red les imponía condiciones restrictivas, controlando sus movimientos y exigiendo la entrega del 50% de sus ingresos.

¿Por qué fue capturado alias León?

“León” fue arrestado tras una exhaustiva labor judicial del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín, que siguió su rastro desde mediados de 2023. El proceso incluyó el uso de técnicas avanzadas de investigación criminal y se activó a partir de una denuncia ciudadana, lo que permitió identificarlo como el principal articulador de la red y recopilar material probatorio clave.

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Policía Nacional de Colombia presenta resultados contra red criminal de Alias León que operaba en varios departamentos - crédito Policía Nacional/Dijín

El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que el indiciado “captaba a víctimas en situación de vulnerabilidad y las ofrecía a través de catálogos digitales en plataformas y páginas web de servicios de acompañantes, así como mediante grupos de mensajería instantánea”.

Las pruebas demuestran que el control que ejercía sobre las víctimas abarcaba desde la supervisión estricta de sus tiempos de servicio hasta la obligación de convivir en condiciones precarias. Incluso, la investigación reveló la participación de su propio núcleo familiar en las actividades ilícitas.

Alias León registra antecedentes penales relacionados con grupos armados organizados, lo que añade gravedad a los cargos que enfrenta ahora. Después de su captura en Riohacha, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías avaló la legalidad del procedimiento y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Según la investigación, las mujeres eran captadas principalmente por su situación de vulnerabilidad y luego exhibidas en catálogos digitales alojados en páginas web de acompañantes y grupos de mensajería instantánea - crédito Visuales IA
Según la investigación, las mujeres eran captadas principalmente por su situación de vulnerabilidad y luego exhibidas en catálogos digitales alojados en páginas web de acompañantes y grupos de mensajería instantánea - crédito Visuales IA

El caso de alias León pone en evidencia la complejidad y el alcance de las redes criminales dedicadas a la explotación sexual en Colombia. La articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió una intervención oportuna, pero también deja claro que la lucha contra este delito requiere un esfuerzo sostenido y coordinado entre distintas entidades.

Además de la judicialización de los responsables, se vuelve fundamental garantizar atención integral a las víctimas, impulsar campañas de prevención y fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para evitar la revictimización.

La investigación permitió identificar dinámicas que pueden repetirse en otras regiones, por lo que el caso sirve de advertencia sobre la importancia de monitorear el uso de plataformas digitales en la captación de personas vulnerables.

La detención de alias León representa un avance, pero la magnitud del fenómeno exige respuestas permanentes y la colaboración de la sociedad para desarticular este tipo de estructuras delictivas y proteger a quienes se encuentran en riesgo.

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