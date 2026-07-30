Camión se volcó y cayó en río del Uraba antioqueño, luego del hundimiento de un planchón: todo quedó en video

Un furgón blanco intenta cruzar un río a bordo de una plataforma de transporte fluvial. En las primeras imágenes, el vehículo y varias personas, incluyendo un conductor y tres ayudantes, están sobre la estructura. Progresivamente, la plataforma se inclina y se sumerge en las aguas turbias del río. El furgón cae parcialmente al agua, quedando casi completamente volcado por el lado izquierdo - crédito Colombia Oscura/X

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El volcamiento de un furgón en el río San Juan, en el Urabá antioqueño, dejó a la comunidad en alerta y profundizó las críticas hacia las autoridades por la falta de soluciones en la infraestructura vial.

El incidente involucró a un camión de alimentos que terminó sumergido, lo que visibilizó las condiciones precarias de movilidad que enfrentan quienes residen y trabajan en la zona.

El accidente ocurrió cuando un furgón intentó cruzar el afluente utilizando una plataforma flotante, recurso que los habitantes han debido adoptar tras la destrucción del puente Jalisco. Al poco tiempo de iniciar el trayecto, la estructura colapsó y el vehículo cayó al agua.

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A pesar de la gravedad del hecho, los reportes iniciales indican que no se registraron personas desaparecidas ni fallecidas.

El accidente en el río San Juan reactivó el reclamo de los habitantes de San Juan de Urabá por el estado de las vías - crédito Captura de video

El Instituto Nacional de Vías (Invías) había prometido recuperar el puente principal a más tardar el 31 de julio. Sin embargo, el avance de las obras no permite anticipar el cumplimiento de ese compromiso, lo que alimenta la preocupación y el descontento en la región.

Frente a la incertidumbre, la comunidad de San Juan de Urabá debate las causas de los incidentes recientes y exige respuestas claras sobre quién asumirá la responsabilidad por las pérdidas y los riesgos asumidos. Al mismo tiempo, los habitantes insisten en la urgencia de restaurar la infraestructura básica, clave para la vida y el desarrollo local.

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El uso de planchones, única alternativa tras la caída del puente

La caída del puente vehicular durante la ola invernal del mes de febrero de 2026 dejó a San Juan de Urabá y al Norte de la subregión de Urabá prácticamente aislados. Desde entonces, los planchones construidos y operados por los propios habitantes se convirtieron en la única alternativa para el transporte terrestre y la comunicación con el resto del país.

La jornada del 27 de julio no terminó ahí. Más tarde, otro furgón intentó abordar un planchón diferente y quedó atrapado entre la estructura y el río. En este caso, existió el riesgo de que el vehículo también terminara sumergido, aunque finalmente la situación fue controlada sin que se reportaran heridos.

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La comunidad cuestionó los retrasos en la instalación del puente provisional prometido por Invías tras la caída del puente Jalisco - crédito Dagran

Estos incidentes ponen de manifiesto la precariedad de la solución provisional y la presión que enfrentan quienes dependen de ella diariamente. La falta de opciones seguras para el cruce del río mantiene en vilo a la población y complica las actividades cotidianas y comerciales.

La creciente del río Ariari deja incomunicados a tres municipios del Meta: más de 40 personas han sido rescatadas tras inundaciones

El aislamiento vial se volvió una realidad para diversas comunidades del departamento del Meta tras la pérdida del aproche del puente La Amistad sobre el río Ariari. La interrupción total del paso vehicular impactó de manera directa a los municipios de Cubarral, El Dorado y El Castillo, donde el acceso a bienes esenciales y la circulación quedaron comprometidos.

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La emergencia se originó por la socavación del terreno en uno de los extremos del puente, lo que generó la caída de la infraestructura y la imposibilidad inmediata de tránsito. Desde el primer momento, las autoridades del departamento, con la gobernadora Rafaela Cortés al frente, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para organizar la respuesta institucional ante el colapso de la vía.

Los equipos de gestión de riesgo y de infraestructura coordinaron el despliegue de maquinaria pesada y la evaluación de daños estructurales en la zona afectada. El propósito central de los trabajos es restablecer la conexión vial y asegurar la protección de la población, que enfrenta dificultades de abastecimiento y movilidad.

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Las acciones iniciales incluyeron la movilización de ocho retroexcavadoras de oruga con capacidad de 20 toneladas cada una. Estas máquinas se destinaron a frenar la erosión y a estabilizar el terreno, con el objetivo de preparar el área para las futuras obras de reconstrucción del acceso destruido.

El Puesto de Mando Unificado se transformó en el centro de decisiones operativas, articulando la labor de la administración departamental con las alcaldías locales y organismos de socorro. La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia de Infraestructura del Meta participaron activamente en el diseño de estrategias para contener el daño y planificar la recuperación de la movilidad.

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La pérdida del aproche del puente La Amistad dejó sin paso a vehículos entre municipios y aisló a comunidades que dependen de esta ruta para el suministro de alimentos, medicinas y otros insumos básicos. La administración departamental, en conjunto con los entes locales, priorizó el restablecimiento del tránsito y la seguridad de los habitantes en la toma de decisiones.