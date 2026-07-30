Así van las obras de remodelación de la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

La remodelación del complejo militar en Barranquilla incluye accesos, áreas exteriores y un camino hacia la entrada principal del edificio - crédito Captura de Pantalla @deimerespinoza_/X

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El Batallón Paraíso en Barranquilla avanza en su adecuación para convertirse en el despacho presidencial de Abelardo de la Espriella después del 7 de agosto de 2026, una mudanza que trasladaría parte del centro de operaciones del nuevo Gobierno a la capital del departamento del Atlántico.

Las obras tendrían un avance cercano al 80% y más de 400 personas trabajan en el lugar con jornadas que se extienden hasta las 11:00 p. m., según fuentes cercanas al proyecto en declaraciones a Caracol Radio.

De hecho, el ingeniero Deimer Espinoza reveló en su cuenta de X varias fotografías de los avances de la adecuación de complejo militar ubicado en el norte de la ciudad.

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En las imágenes se muestra que el edificio dispuesto ya tiene expuestas las palabras “Presidencia de la República”.

Del mismo modo, el ingeniero reveló que la instalación militar ha sido sometida a una renovación que abarca varias zonas del complejo, entre las que figuran un parqueadero, zonas de acceso, áreas exteriores y un camino rodeado de árboles y vegetación que conduce a la entrada principal del edificio.

La intervención también incluye remodelación de oficinas, instalación de redes eléctricas, adecuación de salas de reuniones, espacios operativos y zonas de seguridad.

Previamente, el presidente electo Abelardo de la Espriella había mencionado que Barranquilla sería su sede permanente durante su periodo presidencial, en la que sostuvo que despachará no solo en el batallón militar, sino en el Palacio de la Aduana.

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