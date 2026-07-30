Angie Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro buscaría asilo luego de dejar el poder: “Muy seguramente”

Angie Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro pediría asilo político después de dejar el Gobierno - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Guardar

La gerente del Fondo Nacional de Adaptación Angie Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro buscaría asilo “muy seguramente” y sostuvo que, aun si el jefe de Estado obtuviera protección diplomática en otro país, las denuncias penales en su contra seguirían su curso.

La declaración se produjo en medio de una ofensiva judicial que incluye acusaciones por peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia.

Rodríguez dijo que permanecerá en el servicio público cuando termine su gestión el 7 de agosto de 2026, que adelanta un doctorado en estudios políticos y que espera comparecer como testigo en los procesos derivados de sus denuncias.

PUBLICIDAD

Su equipo jurídico también anunció que ampliará las acciones existentes y continuará el trámite ante la Comisión de Acusaciones en las próximas semanas.

La funcionaria planteó una respuesta directa sobre el eventual efecto de un asilo del mandatario: “Los procesos de él siguen común y corriente”. Según explicó en el programa Aquí y Ahora de La FM, la causa penal mantiene la obligación de avanzar sin depender del lugar donde se encuentre el presidente.

La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Acompañada por el abogado Wilson Ruiz Orjuela, exministro de Justicia, y por Manuel Villanueva, conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, Rodríguez presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. De acuerdo con lo expuesto por su equipo, los señalamientos están relacionados con la destinación de recursos para la región de La Mojana.

PUBLICIDAD

El frente judicial no se limita a ese trámite. También fue anunciada una denuncia penal por presunta extorsión agravada ante la Fiscalía General de la Nación, vinculada a contactos que, según Rodríguez, habría recibido de personas presuntamente relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia.

A esas actuaciones se suma una demanda de reparación directa contra el Estado por daños morales y a la salud. La exfuncionaria también informó sobre otra denuncia ante la Fiscalía por un presunto intento de envenenamiento ocurrido en abril, que atribuyó a una persona de su entorno cercano.

Rodríguez denunció afectaciones a su salud mental y cambios en su esquema de protección

El equipo jurídico de Angie Rodríguez anunció que ampliará las acciones y continuará el trámite ante la Comisión de Acusaciones - crédito @WilsonRuizO/X

Angie Rodríguez relató que asistió a una cita psiquiátrica y que su incapacidad médica fue prorrogada. Sobre los señalamientos públicos del presidente acerca de su estado mental, respondió: “Tener ansiedad y depresión no es estar loco”.

PUBLICIDAD

La exfuncionaria explicó además que, después de salir del Dapre, firmó un convenio con la Unidad Nacional de Protección para su esquema de seguridad en el Fondo de Adaptación. Ese dispositivo, dijo, está integrado por dos hombres de protección.

También afirmó que su esquema fue reducido durante su gestión y que pidió apoyo adicional al general Triana. Ruiz agregó que Rodrigo Lara, ministro entrante del Interior, cartera de la que depende la Unidad Nacional de Protección (UNP), manifestó que ese esquema será evaluado una vez asuma el nuevo gobierno.