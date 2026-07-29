Daniel Briceño reveló los contratos de la familia de la joven Gabriela Muñoz en la Aerocivil tras denuncias de Angie Rodríguez: “Una afortunada coincidencia”

Daniel Briceño reveló la información en su cuenta oficial de X - crédito @Danielbricen/X/@gabrielaa.muol/Instagram

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El representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño publicó en su cuenta oficial de X un hilo donde detalló los contratos de varios familiares de Gabriela Muñoz, creadora de contenido a quien Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, señaló de supuestamente ejercer influencias en la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Angie Rodríguez denunció que la señora Gabriela Muñoz maneja a su antojo la Aeronáutica Civil. Abro hilo para mostrar todos los familiares de Gabriela Muñoz que trabajan o trabajaron en la Aeronáutica (sic)”, expresó.

El congresista pidió revisar estos procesos al destacar que, el 30 de mayo de 2025, fecha en la que Gabriela Muñoz fue nombrada en la Aerocivil, ese mismo día su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, también fue nombrado en la entidad.

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Daniel Briceño pidió revisar estos procesos al destacar que, el 30 de mayo de 2025, fecha en la que Gabriela Muñoz fue nombrada en la Aerocivil, ese mismo día su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, también fue nombrado en la entidad - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

“De forma ‘sorprendente’ el mismo 30 de mayo de 2025 Santiago David Muñoz Olaya hermano de Gabriela Muñoz También fue nombrado en la Aeronáutica Civil tal y como aparece aquí (sic)”, precisó.

El congresista calificó como una “afortunada coincidencia” las resoluciones que confirmaron los nombramientos delos hermanos Muñoz Olaya.

“Una afortunada coincidencia, incluso la resolución de Gabriela es la 01224 y la de su hermano la 01225 (sic)”, señaló.

Daniel Briceño calificó como una “afortunada coincidencia” las resoluciones que confirmaron los nombramientos delos hermanos Muñoz Olaya - crédito @Danielbricen/X

Según Daniel Briceño, Gabriela Muñoz y Santiago David Muñoz Olaya violaron la ley, debido a que no presentaron, según las declaraciones del congresista, las declaraciones públicas de conflictos de intereses.

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“Lo ‘extraño’ es que ni Gabriela ni su hermano Santiago presentaron declaración pública de conflictos de intereses. Violando la ley (sic)“, afirmó Briceño.

Según Daniel Briceño, Gabriela Muñoz y Santiago David Muñoz Olaya violaron la ley, debido a que no presentaron, según las declaraciones del congresista, las declaraciones públicas de conflictos de intereses - crédito @Danielbricen/X

El representante a la Cámara del Centro Democrático indicó que el 17 de enero de 2026, Silvana Maria Muñoz Jaramillo, prima de la joven mujer, firmó un contrato de prestación de servicios con la entidad. El congresista calificó como extraño que Silvana María Muñoz no reportara que Gabriela Muñoz era su prima en su declaración de conflicto de interés.

“El 17 de enero de 2026 la señora Silvana Maria Muñoz Jaramillo prima de Gabriela firmó contrato de prestación de servicios en la Aeronáutica Civil. Otra feliz coincidencia. De forma ‘extraña’ la señora NO reportó a su prima en su declaración de conflictos de interés (sic)”, indicó.

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Daniel Briceño calificó como extraño que Silvana María Muñoz no reportara que Gabriela Muñoz era su prima en su declaración de conflicto de interés - crédito @Danielbricen/X

Daniel Briceño mencionó a Samuel Muñoz Rayo, primo de Gabriela Muñoz, señalando que no reportó a ninguno de sus familiares en la declaración de conflictos de interés.

“El 26 de enero de 2026 el señor Samuel Muñoz Rayo primo de Gabriela firmó contrato de prestación de servicios en la Aeronáutica Civil. Otra coincidencia. De forma “extraña” el señor Samuel NO reportó a ninguno de sus 2 primos en su declaración de conflictos de interés (sic)“, afirmó.

Daniel Briceño mencionó a Samuel Muñoz Rayo, primo de Gabriela Muñoz, señalando que no reportó a ninguno de sus familiares en la declaración de conflictos de interés - crédito @Danielbricen/X

El mismo caso pasó con Daniel Felipe Arias que, según el congresista del Centro Democrático, funcionarios de la Aerocivil lo denuncian como primo de Gabriela Muñoz.

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“Y pues Daniel Felipe Arias otro personas que funcionarios de la entidad denuncian es primo de Gabriela también fue contratado en la Aeronáutica Civil. ¿Coincidencias? (sic)“, expresó

El mismo caso pasó con Daniel Felipe Arias que, según el congresista del Centro Democrático, funcionarios de la Aerocivil lo denuncian como primo de Gabriela Muñoz - crédito @Danielbricen/X

El congresista Daniel Briceño precisó que seguirán informando y mostrando cosas que calificó de “graves” como “perfiles directivos manipulados, experiencias falsas y aeropuertos entregados a la politiquería (sic)”.

Daniel Briceño precisó que seguirán informando y mostrando cosas que calificó de “graves” - crédito @Danielbricen/X

El periodista Melquisedec Torres informó en su cuenta oficial de X que se comunicó con Liliana Olaya, psicóloga y madre de Gabriela Muñoz Olaya.

Según el periodista, la madre de la joven creadora de contenido le precisó que sus hijos obtuvieron contratos con la Aeronáutica Civil gracias a la amistad que mantiene con el general (r) Henry Pinto.

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El periodista precisó que Liliana Olaya conoce al presidente Gustavo Petro hace 16 años, luego de que le pidiera recibir a Gabriela Muñoz para una serie de fotografías con su hija.

El periodista Melquisedec Torres informó en su cuenta oficial de X que se comunicó con Liliana Olaya, psicóloga y madre de Gabriela Muñoz Olaya - crédito @Melquisedec70/X

Melquisedec Torres indicó que Liliana Olaya le mencionó “que ha trabajado 27 años en el sector público en diferentes entidades del Distrito y Gobierno nacional” (sic).