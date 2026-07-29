Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Víctima de las Farc se refirió a explicación de ‘Lalis’ sobre la polémica con Macafolla: “Que pida disculpas”

Guanaro, víctima de reclutamiento armado por parte de las extintas Farc-EP y cuando solo era una niña, volvió a referirse al episodio en un show de comedia de la congresista y comediante María Camila Fonseca y su personaje ‘Micky Ávila’. La representante del Pacto Histórico aclaró que se trataba de una “sátira”

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

Guardar

La controversia no para en redes sociales y en el país por la polémica que se desató tras la difusión de un fragmento del show de comedia La megacárcel, presentado a finales de junio de 2026. Más de un mes después, el episodio volvió a generar debate por los señalamientos contra la comediante, influencer y activista María Camila Fonseca Llanos, conocida en redes sociales como “Macafolla”.

Las críticas apuntaron a la presentación que Fonseca realizó con su personaje “Micky Ávila”, junto a la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, más conocida como “Lalis”, por al parecer burlarse de menores de edad víctimas de reclutamiento armado en el conflicto armado.

PUBLICIDAD

Aunque la congresista salió al paso tras las reacciones de Deisy Dorelly Guanaro, sobreviviente de los abusos sufridos cuando era menor de edad en las Farc-EP, y de su colega Daniel Briceño (Centro Democrático), Guanaro consideró insuficientes los argumentos que esgrimió Beltrán.

La representante del Pacto Histórico negó haberse burlado de los 18.677 menores reclutados por la extinta guerrilla (punto central de la frase que generó revuelo), una cifra que forma parte del Caso 07 de la JEP y volvió a quedar en el centro de la discusión por los crímenes cometidos contra niños y adolescentes dentro de ese otrora grupo armado ilegal.

PUBLICIDAD

Asimismo, ella negó falta de “rigurosidad” por parte de quienes la atacaron al sustentar que en la grabación completa ella rechaza más adelante la afirmación de “Micky Avila” (“Macafolla”).

Declaraciones de la representante a la Cámara del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis- crédito @smilelalis/IG

Por tal motivo, Guanaro le contestó a Beltrán: “Señora Lalis, no intente esconder detrás de la palabra rigurosidad lo que en realidad fue una absoluta falta de respeto y empatía. El problema no es el contexto. El problema es que usted decidió reírse y respaldar un discurso que redujo el sufrimiento de miles de víctimas en este país a un chiste”.

El dato que detonó la controversia proviene de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el Auto 159 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad fijó un universo provisional de 18.677 víctimas únicas tras cruzar 31 bases de datos de organizaciones de víctimas, entidades estatales e instituciones académicas.

Por esta razón, Guanaro dijo que lo hecho por Beltrán “no tiene sino un nombre: se llama revictimización”.

En su video de respuesta a la congresista y a la comediante, la sobreviviente a los vejámenes que padeció cuando era una niña (y por los que ha acusado en público en varias ocasiones a la exsenadora de Comúnes, Sandra Ramírez), “cuando una comediante se refiere a las miles de sobrevivientes como las 18.677 hijueputicas, no está haciendo humor, está burlándose de miles de niños que fuimos secuestrados, torturados, abusados, despojados de nuestra dignidad y nuestra infancia”.

Sumado a lo anterior, Guanaro precisó que “cuando una representante a la Cámara aplaude o justifica o minimiza ese hecho, deja de representar a los colombianos”.

La víctima de recluamiento armado cuando era solo una niña, Deisy Guanaro, le contestó a la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán, más conocida como 'Lalis', y a la comediante María Camila Fonseca, y que en redes sociales aparece como 'Macafolla' y su personaje "Micky Ávila" - crédito @deisy_dorelly/IG

En su réplica, la víctima de las Farc-EP le lanzó varios dardos a “Lalis”, al recordarle: “Usted no ocupa esa curul para reírse del dolor ajeno. Usted ocupa ese cargo público para defender los derechos de los colombianos, especialmente de la niñez más vulnerable de este país”.

“En lugar de salir a justificar lo injustificable, debería estar presentando un proyecto de ley para impedir que un solo niño más termine en manos de los grupos criminales”, siguió con su arremetida Guanaro contra Beltrán.

Las pullas de la víctima de las Farc-EP no cesaron, puesto que ella continuó con su serie de recordatorios para la congresista.

“Y no olvide, señora Lalis, una realidad que mientras usted habla de rigurosidad, el reclutamiento de niñas y niños sigue siendo una tragedia vigente en Colombia. Incluso organizaciones internacionales como la Unicef han advertido sobre el grave deterioro de esta situación, especialmente en los últimos cuatro años en el gobierno de Gustavo Petro, que esta tragedia aumentó a un 300%”, añadió Guanaro.

Deisy Dorelly, sobreviviente del reclutamiento forzado y otros crímenes atribuidos a las Farc, pidió respeto por las víctimas y cuestionó a Macafolla y a la representante Lalis tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales. - crédito @DeisyDorelly/X

En cuanto a cifras oficiales, Guanaro puntualizó que 65 niños “fueron asesinados según la Defensoría del Pueblo”.

Para cerrar, la víctima de reclutamiento y excandidata al congreso compartió un mensaje para “Lalis” y “Macafolla”. “Y a usted y a la comediante les digo con absoluta claridad: las víctimas no somos un libreto de comedia, no somos una cifra para ridiculizar, ni somos un blanco para sus desprecios”.

“Somos seres humanos, sobrevivientes, que tenemos todo el derecho a exigir respeto. Y por último, las 18.677 sobrevivientes somos seres humanos que exigimos respeto, que exigimos verdad, que exigimos justicia y que pare ya la revictimización y las burlas. No somos las 18.677 hijueputicas”, concluyó Guanaro.

Temas Relacionados

LalisMacafollaDeisy Dorelly GuanaroVíctima de reclutamiento armadoMenores de edadFarcMicky ÁvilaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este fue el grave error arbitral que dejó por fuera al Tolima de la Copa Colombia: el juez central sancionó penalti cuando la mano fue del atacante

Ricardo Pabón fue el árbitro designado por la Comisión Arbitral que cometió el error al sancionar como mano de un jugador del Deportes Tolima, la acción cometida por el delantero del Deportes Quindío

Este fue el grave error arbitral que dejó por fuera al Tolima de la Copa Colombia: el juez central sancionó penalti cuando la mano fue del atacante

José Manuel Restrepo dio detalles de su visita a Perú por la posesión de Keiko Fujimori: “Trabajaremos para conseguir un continente milagro”

El vicepresidente electo colombiano destacó la defensa de la democracia y la cooperación económica como ejes de la relación con Perú, tras el inicio del mandato de la nueva presidenta

José Manuel Restrepo dio detalles de su visita a Perú por la posesión de Keiko Fujimori: “Trabajaremos para conseguir un continente milagro”

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy martes 28 de julio: número y signo ganador

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado oficial del Super Astro Luna hoy martes 28 de julio: número y signo ganador

Daniel Briceño reveló los contratos de la familia de la joven Gabriela Muñoz en la Aerocivil tras denuncias de Angie Rodríguez: “Una afortunada coincidencia”

La funcionaria del Fondo de Adaptación indicó que la creadora de contenido supuestamente movió influencias en esa entidad

Daniel Briceño reveló los contratos de la familia de la joven Gabriela Muñoz en la Aerocivil tras denuncias de Angie Rodríguez: “Una afortunada coincidencia”

Niña de siete años fue rescatada en Bogotá tras pedir ayuda por una ventana con mensajes en hojas de papel: qué fue lo que pasó

La menor quedó bajo protección de las entidades competentes luego de que ciudadanos alertaran a la Policía sobre la situación en una vivienda del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda

Niña de siete años fue rescatada en Bogotá tras pedir ayuda por una ventana con mensajes en hojas de papel: qué fue lo que pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la concursante de ‘Masterchef Celebrity’ que sufrió fuerte quemadura y además fue castigada: delantal negro

Esta fue la concursante de ‘Masterchef Celebrity’ que sufrió fuerte quemadura y además fue castigada: delantal negro

Valentino Lázaro denunció agresión en San Andrés por su orientación sexual: “Me dijo que en la isla no aceptaban personas como yo”

Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ le dieron fuerte regaño a los participantes: “Es inaceptable”

Yaya Muñoz señaló que no le gustaría volver a participar en un reality como ‘La casa de los famosos Colombia’

‘Yo me llamo’, el capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Deportes

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 202: agenda de hoy, 29 de julio

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 202: agenda de hoy, 29 de julio

Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán sí estuvieron en lista de la selección Colombia para el Mundial 2026, confirmó Javier Hernández Bonnet: “Perdón acordado”

Atlético Nacional no cierra el libro de fichajes: estos serían sus próximos refuerzos

El llanto de Luis Sinisterra, salida en camilla y un diagnóstico temido: Cruzeiro pierde a su figura clave

Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”