Víctima de las Farc se refirió a explicación de ‘Lalis’ sobre la polémica con Macafolla: “Que pida disculpas”

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

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La controversia no para en redes sociales y en el país por la polémica que se desató tras la difusión de un fragmento del show de comedia La megacárcel, presentado a finales de junio de 2026. Más de un mes después, el episodio volvió a generar debate por los señalamientos contra la comediante, influencer y activista María Camila Fonseca Llanos, conocida en redes sociales como “Macafolla”.

Las críticas apuntaron a la presentación que Fonseca realizó con su personaje “Micky Ávila”, junto a la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, más conocida como “Lalis”, por al parecer burlarse de menores de edad víctimas de reclutamiento armado en el conflicto armado.

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Aunque la congresista salió al paso tras las reacciones de Deisy Dorelly Guanaro, sobreviviente de los abusos sufridos cuando era menor de edad en las Farc-EP, y de su colega Daniel Briceño (Centro Democrático), Guanaro consideró insuficientes los argumentos que esgrimió Beltrán.

La representante del Pacto Histórico negó haberse burlado de los 18.677 menores reclutados por la extinta guerrilla (punto central de la frase que generó revuelo), una cifra que forma parte del Caso 07 de la JEP y volvió a quedar en el centro de la discusión por los crímenes cometidos contra niños y adolescentes dentro de ese otrora grupo armado ilegal.

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Asimismo, ella negó falta de “rigurosidad” por parte de quienes la atacaron al sustentar que en la grabación completa ella rechaza más adelante la afirmación de “Micky Avila” (“Macafolla”).

Declaraciones de la representante a la Cámara del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis- crédito @smilelalis/IG

Por tal motivo, Guanaro le contestó a Beltrán: “Señora Lalis, no intente esconder detrás de la palabra rigurosidad lo que en realidad fue una absoluta falta de respeto y empatía. El problema no es el contexto. El problema es que usted decidió reírse y respaldar un discurso que redujo el sufrimiento de miles de víctimas en este país a un chiste”.

El dato que detonó la controversia proviene de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el Auto 159 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad fijó un universo provisional de 18.677 víctimas únicas tras cruzar 31 bases de datos de organizaciones de víctimas, entidades estatales e instituciones académicas.

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Por esta razón, Guanaro dijo que lo hecho por Beltrán “no tiene sino un nombre: se llama revictimización”.

En su video de respuesta a la congresista y a la comediante, la sobreviviente a los vejámenes que padeció cuando era una niña (y por los que ha acusado en público en varias ocasiones a la exsenadora de Comúnes, Sandra Ramírez), “cuando una comediante se refiere a las miles de sobrevivientes como las 18.677 hijueputicas, no está haciendo humor, está burlándose de miles de niños que fuimos secuestrados, torturados, abusados, despojados de nuestra dignidad y nuestra infancia”.

Sumado a lo anterior, Guanaro precisó que “cuando una representante a la Cámara aplaude o justifica o minimiza ese hecho, deja de representar a los colombianos”.

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La víctima de recluamiento armado cuando era solo una niña, Deisy Guanaro, le contestó a la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán, más conocida como 'Lalis', y a la comediante María Camila Fonseca, y que en redes sociales aparece como 'Macafolla' y su personaje "Micky Ávila" - crédito @deisy_dorelly/IG

En su réplica, la víctima de las Farc-EP le lanzó varios dardos a “Lalis”, al recordarle: “Usted no ocupa esa curul para reírse del dolor ajeno. Usted ocupa ese cargo público para defender los derechos de los colombianos, especialmente de la niñez más vulnerable de este país”.

“En lugar de salir a justificar lo injustificable, debería estar presentando un proyecto de ley para impedir que un solo niño más termine en manos de los grupos criminales”, siguió con su arremetida Guanaro contra Beltrán.

Las pullas de la víctima de las Farc-EP no cesaron, puesto que ella continuó con su serie de recordatorios para la congresista.

“Y no olvide, señora Lalis, una realidad que mientras usted habla de rigurosidad, el reclutamiento de niñas y niños sigue siendo una tragedia vigente en Colombia. Incluso organizaciones internacionales como la Unicef han advertido sobre el grave deterioro de esta situación, especialmente en los últimos cuatro años en el gobierno de Gustavo Petro, que esta tragedia aumentó a un 300%”, añadió Guanaro.

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Deisy Dorelly, sobreviviente del reclutamiento forzado y otros crímenes atribuidos a las Farc, pidió respeto por las víctimas y cuestionó a Macafolla y a la representante Lalis tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales. - crédito @DeisyDorelly/X

En cuanto a cifras oficiales, Guanaro puntualizó que 65 niños “fueron asesinados según la Defensoría del Pueblo”.

Para cerrar, la víctima de reclutamiento y excandidata al congreso compartió un mensaje para “Lalis” y “Macafolla”. “Y a usted y a la comediante les digo con absoluta claridad: las víctimas no somos un libreto de comedia, no somos una cifra para ridiculizar, ni somos un blanco para sus desprecios”.

“Somos seres humanos, sobrevivientes, que tenemos todo el derecho a exigir respeto. Y por último, las 18.677 sobrevivientes somos seres humanos que exigimos respeto, que exigimos verdad, que exigimos justicia y que pare ya la revictimización y las burlas. No somos las 18.677 hijueputicas”, concluyó Guanaro.

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