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Joven desesperada pidió en redes ayuda para su mamá, que lleva más de 20 días esperando una cirugía de columna: el superintendente de Salud Daniel Quintero le dio una orden a Famisanar

La familia de la ciudadana también aseguró que acudió a la Superintendencia de Salud y a la EPS, y que además presentó varias acciones de tutela, sin que hasta el momento se concrete la intervención requerida para frenar el avance del daño neurológico

Joven clama por ayuda en redes sociales para madre con lesión urgente de columna - crédito @ColombiaOscura/X

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El superintendente de Salud, Daniel Quintero, reclamó una respuesta “de forma inmediata” de la EPS Famisanar por el caso de una adulta mayor que, según denunció su familia en redes sociales, lleva 22 días a la espera de una cirugía de urgencia por una lesión en la columna con daño neurológico y deterioro progresivo.

La denuncia fue difundida por una joven que pidió ayuda pública para lograr atención prioritaria para su madre, al sostener que su estado “empeora cada día” mientras aguarda el procedimiento quirúrgico.

En su pronunciamiento, Quintero compartió el video de la denunciante y apuntó contra la aseguradora: “Famisanar 😡 Debe responder de forma inmediata. Los #Superdefensores estamos ya al frente de este caso”.

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La familia también aseguró que acudió a la Superintendencia de Salud y a la EPS, y que además presentó varias acciones de tutela, sin que hasta el momento se concrete la intervención requerida para frenar el avance del daño neurológico.

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, y joven que denuncia negligencia de EPS para la atención urgente de su madre que requiere una cirugía de columna - crédito Asuntos legales y @ColombiaOscura/X
El superintendente de Salud, Daniel Quintero, y joven que denuncia negligencia de EPS para la atención urgente de su madre que requiere una cirugía de columna - crédito Asuntos legales y @ColombiaOscura/X

Con un video grabado “desde la vulnerabilidad” y “como una medida ya un poco desesperada”, una joven pidió ayuda en redes sociales para lograr que su madre reciba atención médica prioritaria y sea operada de urgencia por una lesión en la columna que, según relató, le provoca un daño neurológico que empeora con el paso de los días.

La mujer contó que su madre lleva 22 días “en proceso de traslado y hospitalización” desde que llegó a una clínica “por un problema neurológico”. En ese mensaje explicó que la lesión en la columna “le causa un daño neurológico bastante complicado”.

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Según su relato, la familia ya acudió a varias instancias para intentar destrabar el procedimiento. “Hemos ido a Supersalud, Famisanar, hemos interpuesto tutelas, hemos hecho todo, todo, todo lo que está a nuestro alcance, absolutamente todo”, afirmó.

En el mismo video, remarcó que la cirugía es inevitable. “A ella sí o sí deben operarla. No hay otra solución”, sostuvo, y repitió que esa intervención no admite alternativas.

Al final, la joven solicitó difusión para que el reclamo alcance a alguien con capacidad de intervención - crédito @ColombiaOscura/X
Al final, la joven solicitó difusión para que el reclamo alcance a alguien con capacidad de intervención - crédito @ColombiaOscura/X

La joven explicó que decidió exponer el caso porque teme que la condición de su madre se agrave mientras espera. “Mi afán como hija es que entre más pasan los días, más se deteriora ella, más se deteriora y pues su daño neurológico avanza”, dijo.

También justificó su pedido público como una forma de acelerar una respuesta institucional. “Pienso que cuando hay muchos ojos encima de una situación, es mucho más fácil que me den una respuesta”, señaló.

Al final, solicitó difusión para que el reclamo alcance a alguien con capacidad de intervención. “Si me pueden ayudar a compartir, de pronto a que el video llegue a una persona que me pueda ayudar, a una entidad”, pidió, y agregó: “Si me pueden ayudar a compartir, a llegar a las personas adecuadas, a las entidades adecuadas”.

Supersalud abrió un proceso sancionatorio contra Savia Salud EPS por demoras en atención a menores de edad

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
La Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas formuló tres cargos que pueden derivar en multas u otras medidas contra Savia Salud EPS - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso sancionatorio contra Savia Salud EPS por supuestas demoras en la atención de menores en condición de riesgo vital, basándose en tres reclamaciones. Dos de estos casos involucran a menores que precisaban atención especializada y diagnósticos urgentes, sin recibir respuesta en el plazo legal. Este año, una circular de la Superintendencia redujo el tiempo máximo para responder a estos casos de 24 a 8 horas, exigiendo una respuesta casi inmediata cuando la vida de un menor está en peligro.

La investigación derivó en tres cargos formulados por la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas, abriendo formalmente el procedimiento que podría resultar en sanciones si se confirman las irregularidades. Savia Salud EPS ya se encuentra bajo intervención administrativa desde junio de 2023.

El superintendente delegado, Juan David Duque, expresó que “la vida y la salud de los niños no admiten demoras”, remarcando la obligación de cumplir los tiempos de respuesta y la disposición del organismo de usar todas las herramientas legales para proteger los derechos de los menores. La Superintendencia anunció que reforzará las tareas de inspección y control, recordando que los niños y adolescentes cuentan con una protección constitucional reforzada en el sistema de salud.

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