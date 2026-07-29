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José Manuel Restrepo dio detalles de su visita a Perú por la posesión de Keiko Fujimori: “Trabajaremos para conseguir un continente milagro”

El vicepresidente electo colombiano destacó la defensa de la democracia y la cooperación económica como ejes de la relación con Perú, tras el inicio del mandato de la nueva presidenta

José Manuel Restrepo: “Vamos a arrancar una nueva etapa en América Latina” - crédito @jrestrp/X

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La transición política en Latinoamérica, marcada por el liderazgo de Keiko Fujimori en Perú y el respaldo del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ha impulsado un escenario de defensa de principios democráticos y ha propiciado una renovación en las relaciones entre ambos países.

Durante la ceremonia oficial en Lima, Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumió el mando de la Presidencia de la República del Perú. Al prestar juramento ante el Congreso, la nueva mandataria expresó: “Juro ante ustedes por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República”.

El acto fue seguido con atención por representantes políticos de diferentes países, quienes destacaron el impacto regional del cambio de gobierno.

En representación de Colombia, el vicepresidente electo del gobierno de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, utilizó su cuenta oficial en la red social X para enviar un mensaje de respaldo a la presidenta peruana y exponer los ejes que, según su visión, definirán el futuro inmediato de América Latina.

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José Manuel Restrepo anunció el inicio de una nueva era para América Latina tras la llegada de Keiko Fujimori al poder - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo anunció el inicio de una nueva era para América Latina tras la llegada de Keiko Fujimori al poder - crédito @jrestrp/X

Restrepo declaró: “Vamos a arrancar una nueva etapa en América Latina, donde hay más identidad en principios y valores esenciales, en la defensa de la democracia, de las instituciones, de la iniciativa privada, del valor de las libertades”.

Restrepo también ratificó la disposición del nuevo gobierno colombiano para profundizar los lazos económicos y comerciales con Perú.

En el mismo mensaje, el vicepresidente electo subrayó: “Nuestras más sinceras felicitaciones a la presidente Keiko Fujimori en por su posesión. Estamos listos bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales”.

La colaboración entre Colombia y Perú, según los funcionarios, busca materializar beneficios directos para la ciudadanía de ambos países.

Restrepo enfatizó en su intervención: “Vínculos que se traducen en beneficios para el pueblo colombiano y peruano, a través de empleo, oportunidades y competitividad”.

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José Manuel Restrepo felicitó a Keiko Fujimori y reafirmó el compromiso de Colombia con la cooperación binacional - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo felicitó a Keiko Fujimori y reafirmó el compromiso de Colombia con la cooperación binacional - crédito @jrestrp/X

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha manifestado que promoverá políticas conjuntas con Perú para potenciar sectores productivos y generar nuevas fuentes de trabajo.

La expectativa por una etapa de crecimiento conjunto quedó plasmada en el cierre del mensaje del vicepresidente electo, quien concluyó: “Trabajaremos sin descanso para conseguir un continente milagro”.

En otro pronunciamiento en X, José Manuel Restrepo, avanzó en su agenda oficial en Lima con un encuentro clave junto al Consejo Empresarial Colombiano. La reunión, celebrada en la capital peruana, reunió a más de 200 empresas asociadas al organismo, en un contexto de impulso a la integración y la colaboración entre los dos países.

“Continúa nuestra agenda en Lima”, expresó Restrepo en un breve video publicado en la red social X, donde también destacó la importancia del diálogo con líderes empresariales. Según el vicepresidente electo, la conversación giró en torno a la ruta para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Perú, con el objetivo de ampliar oportunidades para ambos mercados.

Durante el encuentro, las partes exploraron iniciativas orientadas a consolidar alianzas estratégicas y promover la competitividad empresarial. Restrepo señaló: “Ya arrancó la #PatriaMilagro”, aludiendo al comienzo de una etapa de trabajo conjunto enfocada en el crecimiento y el desarrollo regional.

José Manuel Restrepo impulsa agenda empresarial en Lima para fortalecer la cooperación entre Colombia y Perú - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo impulsa agenda empresarial en Lima para fortalecer la cooperación entre Colombia y Perú - crédito @jrestrp/X

Este fue el mansaje que le envío Keiko Fujimori al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Un fuerte abrazo”

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, mantuvo un encuentro protocolar con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, donde destacó el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre ambos países.

Durante la reunión, Fujimori transmitió un mensaje de apoyo al futuro gobierno colombiano: “A través de él quiero mandar un fuerte abrazo al presidente Abelardo y por supuesto, a todo el pueblo colombiano”.

El vicepresidente electo colombiano expresó su reconocimiento al liderazgo de la mandataria peruana. “Es un orgullo para América Latina tener un liderazgo como el suyo al frente de una hermana república como el Perú”, afirmó.

Restrepo subrayó la disposición de su país a trabajar en conjunto. “Vamos a construir colectivamente, porque tenemos muchos puntos en común y grandes oportunidades para nuestros ciudadanos”, puntualizó el vicepresidente electo.

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