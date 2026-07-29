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‘Influencers’ españoles recorrieron Bogotá en busca del mejor país de Latinoamérica y se llevaron varias sorpresas: “No es la ciudad gris que nos dijeron”

En su primer día, los creadores de contenido descubrieron que la capital de Colombia no es lo que suelen decir algunas personas en las redes sociales

Tras más de cuatro meses en ruta, los influencers españoles Daniel y Alejandro, conocidos como thewhynotjourney, llegaron a Bogotá y descubrieron que la capital colombiana superó muchas de sus expectativas iniciales durante su recorrido por la ciudad - crédito thewhynotjourney / TikTok

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Los creadores de contenido Daniel y Alejandro, conocidos como thewhynotjourney, suman casi cinco meses explorando distintos países de Latinoamérica.

Durante su paso por Bogotá, los viajeros admitieron haber modificado varias de sus ideas iniciales sobre la capital colombiana. Su itinerario incluyó el centro histórico, la degustación de obleas y empanadas callejeras, una visita al famoso Museo del Oro y una parada en La Puerta Falsa, considerado el restaurante más antiguo de la ciudad.

Mientras compartían sus experiencias en redes sociales, sus seguidores les recomendaron ampliar el recorrido. Las sugerencias incluyeron sitios como el Chorro de Quevedo, la Zona G, la Zona T, el Planetario, el Jardín Botánico y el parque Simón Bolívar.

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Además, propusieron descubrir la gastronomía local en plazas como Concordia, Perseverancia y Paloquemao, así como explorar los restaurantes de la calle Bonita. Hasta el momento, los influencers no han revelado cuál país encabeza su lista.

Alejandro y Daniel llegaron a Bogotá en su búsqueda del mejor país de Latinoamérica. Mostraron su paso por el aeropuerto y los primeros platos que degustaron - crédito thewhynotjourney / TikTok

En su travesía por Latinoamérica, Alejandro y Daniel relataron su primer día en Bogotá así: “Día 149, cruzando Latinoamérica en busca del mejor país. Buenos días, buenos días. Buenísimos días”. Así abrió Alejandro la jornada, a la que Daniel respondió con entusiasmo: “Buenísimos días, gente. Estamos Bogotá, Colombia. Y una cosa que nos habían dicho de Bogotá es que siempre está gris y está nublado, y yo creo que nos han engañado. Mira esto”.

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La sorpresa por el clima soleado marcó el inicio de su recorrido. “Tío, ni una nube. Así que tocaba salir a visitar la ciudad”, resumió Alejandro. Por su parte, Daniel expresó su satisfacción: “A mí Bogotá me está gustando mucho, Mirad esta plaza” haciendo referencia a la plaza de Bolívar.

Descubriendo la ciudad y su gente

El tránsito, una constante en las grandes urbes, no pasó desapercibido. Alejandro lo resumió: “Sí que es verdad que obviamente hay mucho tráfico, como en cualquier ciudad grande. Muchos edificios, muchos parques. Y una cosa que no se libran las grandes ciudades son...”. Daniel completó el comentario: “Las fucking palomas” dijeron al mostrar los animales emblemáticos de la plaza.

La calidez de los bogotanos fue una constante. Alejandro destacó: “Hoy estamos encontrando mucha gente muy maravillosa. Tenemos a Libardo, que tiene un puestecito acá. Le hemos preguntado si conocía algún lugar de arepas y nos ha acompañado”. Libardo, generoso, les indicó: “Carrera Séptima, 12 c 18”.

Influencers españoles visitaron Bogotá buscando el mejor país de Latinoamérica - crédito thewhynotjourney / TikTok
Influencers españoles visitaron Bogotá buscando el mejor país de Latinoamérica - crédito thewhynotjourney / TikTok

Tradiciones, sabores y curiosidades bogotanas

Uno de los momentos más celebrados por los viajeros fue la degustación de arepas y comida típica. Alejandro aconsejó: “Si venís a Bogotá tenéis que visitar a Libardo porque es una persona genial. No está en una situación muy fácil que digamos. Se merece todo el amor del mundo, así que si veis su puestecito, compradle todo lo que podáis”.

La experiencia no se detuvo allí: “Este es un momento para quitarnos las gafas, porque ahora nos ponemos serios, Daniel. Vamos a visitar el Museo del Oro. Aquí nace, en Bogotá, la leyenda El Dorado”, relató Alejandro.

Daniel recordó la historia local: “Y que dicen que muchos exploradores murieron buscándola”. Alejandro bromeó: “La buscamos nosotros, ¿o qué?”. Su compañero respondió seguro: “No la vamos a buscar porque la vamos a encontrar”.

En su tour por la capital colombiana también conocieron el restaurante más antiguo de Latinoamérica, donde Daniel mencionó: “Restaurante más antiguo de Latinoamérica, doscientos diez años”, y Alejandro añadió: “Dijo también Simón Bolívar”, refiriéndose a los personajes históricos que lo visitaron.

Alejandro y Daniel probaron comida callejera, luego visitaron en el museo del oro - crédito thewhynotjourney / TikTok
Alejandro y Daniel probaron comida callejera, luego visitaron en el museo del oro - crédito thewhynotjourney / TikTok

Las sorpresas culinarias continuaron: “Hemos comido gusanos. Son muy raras. Lo más raro que he probado en mi vida es chocolate caliente con queso”, compartió Alejandro. Daniel explicó la costumbre: “Dicen en Colombia que esto es pa’l frío. Y es el agua de panela y el chocolate con queso”.

La conclusión del recorrido fue clara: “Podemos decir que Bogotá nos ha impresionado mucho para bien. Una ciudad bien limpia, hay absolutamente de todo. Hemos conocido a Rosa, a Libardo, a mucha más gente que ni hemos grabado, William, nos han tratado increíble. Que Bogotá ya tenemos el check”.

Reacciones y sugerencias de los seguidores

Las redes sociales no tardaron en sumarse a la conversación. Entre los comentarios, sus seguidores les aconsejaron: “Tienen que rumbear en Bogotá”, “Están en el lado más lindo de Bogotá! Claramente”, “En Colombia siempre tratamos tan bonito al extranjero, ojalá así nos trataran a nosotros cuando estamos fuera” y “Bogotá es súper linda, pero por favor tener cuidado con el móvil en la calle”.

Hasta la fecha, Alejandro y Daniel han recorrido República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Panamá, México y actualmente siguen documentando su paso por Colombia.

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