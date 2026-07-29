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Experta alertó sobre el riesgo de comprar productos para la caída de cabello en redes sociales: “Puede agravar el cuadro clínico”

En diálogo con Infobae Colombia, Nicole Saaibi Nisimblat indicó que es falso que un producto pueda terminar con el problema en dos meses

Alopecia - Redes Sociales - Productos
La alopecia tiene múltiples causas y requiere diagnóstico profesional; no existe un tratamiento universal para todos los casos - crédito Visuales IA
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En la actualidad, el interés del público por canales de información como las redes sociales ha hecho que aumente el riesgo de que usuarios crean en información falsa.

En algunos casos, el objetivo es poder comercializar productos bajo promesas de mejor calidad o resultados en corto tiempo a un costo inferior en comparación con elementos de mayor reconocimiento en el mercado.

Precisamente, el auge de los contenidos sobre caída del cabello en TikTok e Instagram está llevando a más personas a iniciar tratamientos por cuenta propia, una práctica que especialistas advierten puede empeorar el problema e incluso desencadenar complicaciones médicas como dermatitis, quemaduras, hipotensión, taquicardia, alteraciones hormonales y edemas faciales.

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La tendencia ha ganado fuerza con videos que prometen resultados rápidos mediante el uso de minoxidil, finasteride, mezclas de productos e incluso aplicaciones inyectables realizadas en casa; sin embargo, detrás de esas publicaciones existe un riesgo que suele pasar desapercibido: la alopecia no responde a una única causa y por tanto, tampoco existe un tratamiento universal.

Alopecia - Redes Sociales - Productos
Los resultados de tratamientos capilares respaldados por evidencia clínica suelen apreciarse después de dos meses - crédito Visuales IA

En diálogo con Infobae Colombia, Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, explicó que uno de los errores más frecuentes es asumir que un tratamiento que funcionó para otra persona tendrá el mismo efecto en cualquier paciente.

Cada tipo de alopecia tiene un origen diferente y requiere un manejo específico. Si se utiliza un tratamiento que no corresponde al diagnóstico, no solo puede no funcionar, sino agravar el cuadro clínico”, explicó la especialista.

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Saaibi afirmó que es habitual escuchar en las consultas a pacientes que concluyen que determinados medicamentos “no sirven”, cuando en realidad fueron utilizados en dosis incorrectas o nunca fueron formulados por un experto para su condición.

Alopecia - Redes Sociales - Productos
El uso de tratamientos como minoxidil o finasteride sin supervisión médica puede provocar efectos secundarios como dermatitis, quemaduras, alteraciones hormonales y edemas faciales - crédito Visuales IA

A esta problemática se suman prácticas de mayor riesgo, como las inyecciones aplicadas sin supervisión médica o la combinación de medicamentos sin conocer sus indicaciones. Otro factor que alimenta la desinformación es la expectativa de obtener resultados en pocas semanas, algo que en la mayoría de procesos es imposible de anticipar.

De acuerdo con Saaibi, los tratamientos respaldados por evidencia clínica suelen mostrar respuesta después de dos meses, y avances notorios tras ocho o diez meses, dependiendo del diagnóstico y de la evolución de cada paciente.

Desde su experiencia, mencionó que ha tenido pacientes que llegaron a la primera consulta con problemas que se agudizaron por utilizar productos que adquirieron tras escuchar la recomendación de un creador de contenido o ver un reel que fue tendencia en redes sociales.

En ese sentido, advirtió que cualquier promesa de recuperación en menos de dos meses debe analizarse con cautela. La experta médica también recomendó buscar atención especializada cuando la caída supera aproximadamente los 100 cabellos al día, aparecen más cabellos de lo habitual en la almohada, la ropa o durante el baño, o cuando el paciente empieza a notar una disminución evidente en la densidad capilar.

Alopecia - Redes Sociales - Productos
Para la experta, los contenidos virales sobre caída del cabello deberían incluir la recomendación de acudir a un profesional antes de iniciar cualquier producto o medicamento - crédito Visuales IA

Frente al creciente volumen de consejos virales, la especialista considera que las plataformas digitales y quienes difunden este tipo de contenidos deberían acompañar sus publicaciones con una recomendación expresa de acudir a valoración médica antes de iniciar cualquier tratamiento.

Las personas pueden informarse y llegar con preguntas a la consulta, pero no deberían comenzar ningún producto sin una evaluación profesional que confirme si realmente está indicado para su caso”, indicó la experta.

Sobre el aumento de difusión de información sobre salud en redes sociales, reconoció que se trata de un desafío que podría afrontarse al fortalecer la educación médica y promover decisiones basadas en evidencia científica, especialmente en condiciones donde un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre controlar la enfermedad o agravarla.

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