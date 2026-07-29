Daniel Briceño informó que ya compró tiquete para asistir al acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: “No se lo pedí al Congreso”

Una ilustración estilo acuarela del congresista Daniel Briceño aparece junto a una factura electrónica de Avianca en Colombia por servicios de transporte aéreo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El representante Daniel Briceño convirtió el debate sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en una discusión sobre el uso de recursos públicos: anunció que pagará de su bolsillo el viaje para asistir al acto del 7 de agosto de 2026 y pidió que los demás congresistas hagan lo mismo, con el argumento de que “los colombianos no deben pagar el traslado y gastos” de los legisladores.

La decisión la reforzó con una prueba concreta. En sus redes sociales compartió el comprobante de compra de un tiquete a Cali, desde donde explicó su desplazamiento al evento, y sostuvo que ese tipo de gastos no deben salir del dinero público.

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En la misma publicación, Briceño amplió el alcance de su mensaje y lo ligó a otras decisiones personales sobre el ejercicio de su cargo: “Yo ya compré el pasaje a Cali, no se lo pedí al Congreso, renuncié al esquema de seguridad y doné mi prima mensual de congresista durante los 4 años a las víctimas de las Farc. Yo no hablo, yo hago. Espero que usted y el Pacto Histórico den ejemplo y no discursos”.

En sus redes sociales compartió el comprobante de compra de un tiquete a Cali, desde donde explicó su desplazamiento al evento, y sostuvo que ese tipo de gastos no deben salir del dinero público - crédito @Danielbricen/X

Días antes, en una entrevista con el programa Piso 8, el congresista ya había anticipado la misma posición. Allí planteó que el eventual traslado de los legisladores al Cauca para la investidura no debía ser cubierto por el Congreso ni por la Presidencia.

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Daniel Briceño pidió que cada congresista pague su propio traslado a Cali

“Porque yo sí creo que si como congresistas vamos a tomar la decisión de trasladarnos, los congresistas debemos pagar nuestros tiquetes”, dijo Briceño en ese diálogo, al insistir en que el costo del viaje debe recaer en quienes decidan asistir.

En un fragmento de esa entrevista que luego difundió en su cuenta de X, el representante formuló el reclamo en términos directos: “Los colombianos no deben pagar el traslado y gastos de los Congresistas que nos traslademos al Cauca para la posesión del presidente Abelardo De La Espriella”.

Briceño habló como congresista y reveló que no pedirá que el Congreso cubra su desplazamiento a la ceremonia de posesión. La tensión central de su mensaje está en que convirtió un viaje institucional en una discusión sobre la persona que debe asumir el costo: los parlamentarios o el erario.

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Daniel Briceño afirmó que los colombianos no deben asumir el traslado de los legisladores que viajen al Cauca para la posesión del presidente Abelardo De La Espriella y anunció que pagará sus pasajes con dinero propio - crédito @Danielbricen/X

El legislador cuestionó la expectativa de reembolso con fondos oficiales

Durante esa misma intervención, Briceño dijo que compraría ese mismo día sus pasajes hacia Popayán (lugar donde inicialmente se tenia prevista la posesión) con dinero propio. “¿Yo qué voy a hacer? Yo hoy ya voy a comprar mis tiquetes hacia, hacia Popayán. Los voy a comprar con mi plata”, afirmó.

Luego dirigió la crítica al resto de sus colegas y a la expectativa de que el gasto sea cubierto por instancias oficiales. “¿Qué están esperando todos los congresistas? Pues que les paguen los tiquetes desde el Congreso, desde la Presidencia”, señaló.

El congresista también explicó su plan de viaje para asegurar disponibilidad. “Yo lo que voy a hacer es irme un día antes y venirme un día después”, dijo.

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Vinculó el costo del viaje con el mensaje político del acto

Daniel Briceño - Exconcejal de Bogotá - Representante a la Cámara - Centro Democrático - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

Briceño no limitó su planteamiento a una decisión personal, sino que hizo un llamado abierto a quienes respalden el traslado. “Yo sí voy a hacerle un llamado a todos los congresistas a que si estamos votando a favor de esto, pues que nos metamos la mano al dril, literalmente, y que no esperemos que sea el Congreso, Cámara y Senado, los que nos paguen a nosotros”, sostuvo.

También relacionó ese gasto con el sentido político que, a su juicio, tendría la asistencia al acto. “Porque de nada nos va a servir dar un mensaje de ayudar a las fuerzas militares si todos van a ser conchudos de decir: ‘Bueno, ¿y qué? ¿El tiquete cuándo me lo manda?’”, afirmó.

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Al cerrar su mensaje público, insistió en que no aceptará pagos ni reembolsos por ese desplazamiento. “Yo lo voy a decir públicamente y… como yo predigo con el ejemplo, yo no voy a recibir nada, yo voy a pagar”, dijo. En X añadió: “Personalmente cubriré todos los costos e invito a todos los congresistas a que hagan lo mismo”.