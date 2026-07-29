Augusto Rodríguez, director de la UNP, respondió a señalamientos de Miguel Polo Polo sobre el retiro de su esquema de seguridad: explicó motivo

El enfrentamiento mediático entre el exrepresentante Miguel Polo Polo y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, continúa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El retiro del esquema de protección del exrepresentante Miguel Polo Polo abrió un choque público entre el excongresista y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El político, a través de sus redes sociales, responsabilizó al presidente Gustavo Petro y al funcionario si algo le ocurre, lo que obligó al funcionario a desestimar los señalamientos y a explicar los motivos por los cuales tomó la decisión.

En diálogo con Semana, Rodríguez indicó que la medida se ajusta a la ley porque dejó de ser parlamentario a partir del 20 de julio de 2026 y, por ese motivo, no requiere del equipo de protección que le había sido asignado. Con esto, confirmó la versión entregada por el sucreño, que había adelantado que la razón por la que lo despojaban del esquema era, justamente, por no haber continuado con su ejercicio legislativo.

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En ese sentido, el titular de la unidad agregó que el excongresista aún puede pedir una nueva evaluación de riesgo, pero debe hacerlo bajo otra condición, como dirigente o activista político. Será entonces el nuevo Gobierno, el de Abelardo de la Espriella, y en especial, el designado director de la entidad, Didier Blanco, los que deban definir qué pasará entonces con la protección que reclama el político, aliado al nuevo mandato.

En su perfil de X, el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo se pronunció tras quedarse sin esquema de seguridad de la UNP - crédito @MiguelPoloP/X

La controversia tomó fuerza el lunes 27 de julio, Polo Polo publicó en X que entregará las medidas de seguridad que la entidad le pidió devolver. “Como ciudadano respetuoso de la ley, haré entrega del esquema de protección que me fue asignado por la UNP”, escribió el excongresista. “Si algo llega a ocurrir contra mi vida o mi integridad, los responsables políticos serán Gustavo Petro y el director de la UNP”, señaló.

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Fue entonces cuando expresó su rechazo porque su salvaguarda dependía de su paso por la corporación, de la que salió al no obtener los votos suficientes para renovar su curul en representación de las negritudes. “Mi esquema no nació por ser congresista; fue asignado desde antes por las amenazas que enfrentaba”, afirmó, y añadió que durante su labor como opositor al actual Gobierno su riesgo fue catalogado como extraordinario.

La explicación de la UNP sobre el retiro del esquema de Miguel Polo Polo

En ese sentido, Rodríguez indicó que la decisión corresponde al procedimiento previsto para los que dejan de ejercer como parlamentarios. “Todas las personas que dejan de ser parlamentarias tienen que devolver las medidas de protección. Hay unas resoluciones que establecen el retiro y ahora tenemos que proteger a los nuevos parlamentarios”, afirmó al citado medio, en el que reiteró los motivos de esta polémica decisión.

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Augusto Rodríguez termina su periodo en la UNP a la par del presidente Gustavo Petro, es decir, el 7 de agosto de 2026 - crédito Colprensa

El director sostuvo que, según la entidad, Polo Polo perdió la condición por la cual estaba protegido. Aun así, aclaró que eso no le cierra la puerta a una nueva solicitud de seguridad, aunque la permanencia de Rodríguez en el cargo solo está sujeta a 10 días más, que es lo que le falta a la administración Petro para cerrar su ciclo, como lo ordena la Constitución Política, pues solo irá hasta el viernes 7 de agosto.

Según Rodríguez, el excongresista puede pedir medidas bajo otra categoría. “Él tiene que solicitarlo porque existe un principio que se llama el consentimiento”, dijo a Semana, al explicar que la entidad debe abrir un nuevo estudio técnico de riesgo a partir de esa petición. De esta manera, también aseguró que la decisión administrativa se notificó con antelación y que Polo Polo podía interponer un recurso de reposición a la misma.

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Miguel Polo Polo ejerció entre 2022 y 2026 como representante a la Cámara por las negritudes- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según la versión de Rodríguez, Polo Polo lo presentó dentro de los plazos legales y luego acudió a una acción de tutela. Ese trámite avanzó ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que primero ordenó mantener de forma temporal el esquema mientras estudiaba el caso. Después, el 21 de julio, declaró improcedente la tutela, levantó la medida provisional y dejó en firme el retiro.

Por último, en el diálogo con Semana, Rodríguez atribuyó la reacción del exrepresentante a su desacuerdo con esa ruta judicial y administrativa que lo dejó sin el equipo de protección. “Él está ofuscado y está desconociendo los fallos de la justicia”, expresó el funcionario, que insistió en que la entidad no puede activar un nuevo esquema por iniciativa propia; sino está sujeta a que se dé vía libre a otra valoración de riesgo.

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