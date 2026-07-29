Alfredo ‘Ape’ Cuello fue elegido presidente de la Comisión Tercera de la Cámara y liderará los debates económicos

El congresista Alfredo ‘Ape’ Cuello aseguró que trabajará para que la comisión sea un escenario de diálogo, rigor y resultados. - crédito Cámara de Representantes

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El representante a la Cámara por el departamento del Cesar Alfredo “Ape” Cuello Baute fue elegido como presidente de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Representantes, desde donde asumirá la dirección de algunos de los principales debates económicos que se tramitarán durante la nueva legislatura.

La elección fue confirmada mediante un comunicado de su equipo de comunicaciones, en el que se indicó que el congresista estará al frente de una de las comisiones permanentes encargadas de discutir proyectos relacionados con hacienda, impuestos, regulación económica, actividad financiera y otros asuntos vinculados con la economía nacional.

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Asumirá la dirección de los debates económicos

Tras su elección, Cuello aseguró que ejercerá la presidencia de la comisión con el propósito de promover discusiones enfocadas en el análisis de los proyectos que lleguen a esa célula legislativa.

“Asumo la Presidencia de la Comisión Tercera con enorme responsabilidad y con el compromiso de hacer de este un escenario de diálogo, rigor y resultados. Tenemos por delante decisiones importantes y trabajaremos para que cada debate contribuya al crecimiento y la estabilidad económica de Colombia”, afirmó el representante.

El comunicado también señala que, como presidente de la Comisión Tercera, tendrá la responsabilidad de conducir la agenda legislativa del órgano, orientar sus principales debates y dirigir la discusión de iniciativas relacionadas con las finanzas públicas y el desarrollo económico del país.

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El anuncio de la elección fue divulgado a través de un comunicado de su equipo de comunicaciones. - crédito Alfredo ‘Ape’ Cuello

Qué funciones tiene la Comisión Tercera de la Cámara

La Comisión Tercera Constitucional Permanente tiene a su cargo el estudio, en primer debate, de los proyectos de ley relacionados con hacienda pública, crédito público, sistema tributario, regulación financiera y actividad cambiaria, entre otros asuntos de carácter económico.

En este escenario legislativo se analizan las iniciativas que impactan las finanzas del Estado, por lo que es la comisión donde comienzan su trámite proyectos como las reformas tributarias y otras propuestas relacionadas con la política económica.

Además de dirigir las sesiones, la presidencia de la comisión tiene la función de organizar la agenda de discusión y conducir los debates, definiendo el orden en el que serán estudiados los proyectos que lleguen a esa instancia legislativa.

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La comisión Tercera de la Cámara estudia en primer debate los proyectos relacionados con hacienda, crédito público, impuestos y regulación financiera. - crédito Cámara de Representantes

Quién es Alfredo ‘Ape’ Cuello

Alfredo “Ape” Cuello Baute nació el 23 de julio de 1973 en Valledupar, Cesar. Es administrador de empresas de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad Xavier de Estados Unidos.

Hace parte del Partido Conservador Colombiano y actualmente es representante a la Cámara por el departamento del Cesar, curul que ha ocupado durante varios periodos legislativos: 2002-2010, 2014-2026, y fue reelegido para el periodo 2026-2030.

Según su hoja de vida y la información suministrada por su equipo, también integra la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

El representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo Cuello pertenece al Partido Conservador Colombiano. - crédito @apecuello/X

Su trayectoria política

Cuello proviene de una familia con trayectoria política en el Cesar. Su abuelo, Manuel Cuello, fue gobernador del departamento en 1971, mientras que su padre, Alfredo Cuello Dávila, fue alcalde de Valledupar y representante a la Cámara.

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En 2002 fue elegido por primera vez como representante con cerca de 26.000 votos. Posteriormente fue reelegido en 2006 y en 2010 aspiró al Senado, elección en la que no obtuvo una curul. Ese mismo año enfrentó una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares, proceso que fue cerrado en febrero de 2010 por falta de evidencias, de acuerdo con la información suministrada.

Regresó a la Cámara de Representantes en 2014 como candidato del Partido Conservador. En las elecciones legislativas de 2022 obtuvo cerca de 69.000 votos, resultado con el que fue reelegido por el departamento del Cesar.

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De acuerdo con la información disponible, Cuello también ha respaldado diferentes candidaturas regionales en el Cesar y ha sido mencionado como uno de los congresistas conservadores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro. Asimismo, se indica que fue cercano al entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y que recomendó a Luz Cristina López para asumir el Ministerio del Deporte en 2024.