La Dian abrió subasta virtual de vehículos, joyas, maquinaria y otros bienes: así pueden participar los interesados

La Dian anunció una subasta pública virtual con vehículos, joyas y maquinaria - crédito DIAN

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva subasta pública virtual en la que pondrá a disposición de los ciudadanos vehículos, motocicletas, joyas, relojes, oro, plata, maquinaria industrial y otros bienes que pasaron a ser propiedad de la Nación como resultado de procesos de control aduanero.

La jornada estará habilitada desde las 8:00 a. m., del lunes 27 de julio, hasta las 2:30 p. m., del viernes 31 de julio de 2026, y se desarrollará de manera completamente virtual a través de El Martillo, la plataforma de subastas del Banco Popular.

Los artículos que hacen parte de esta convocatoria corresponden a mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor del Estado, por lo que la entidad invitó a los interesados a revisar cuidadosamente las condiciones de cada lote antes de realizar una oferta.

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En ese sentido, la Dian explicó que los participantes podrán conocer previamente toda la información relacionada con los bienes disponibles.

La subasta virtual de la Dian estará abierta del 27 al 31 de julio de 2026 - crédito VisualesIA

“En El Martillo se podrá consultar la ubicación, el número de lote, el precio base, las especificaciones y las condiciones generales y especiales de los bienes. La plataforma también indicará si existen jornadas de exhibición y los datos del lugar en el que pueden ser observados”, indicó la entidad.

La autoridad tributaria también recordó que todos los bienes se comercializan en las condiciones en las que fueron recibidos, por lo que recomendó revisar con detenimiento las fotografías, descripciones y documentos disponibles antes de presentar una propuesta económica.

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“Los bienes se ofrecen en el estado en el que se encuentran. Por esta razón, es importante revisar las imágenes, la descripción y los documentos disponibles, así como asistir a la exhibición cuando esta se encuentre habilitada”, precisó la Dian.

¿Cómo participar en la subasta?

Para hacer parte del proceso, los interesados deberán registrarse directamente en la plataforma El Martillo del Banco Popular, diligenciando su información personal. El sistema realizará una validación mediante preguntas de seguridad y, posteriormente, permitirá acceder a la sala de subastas.

La Dian abre una subasta virtual con carros, joyas y hasta oro: así será la puja en línea - crédito VisualesIA/Dian

La entidad explicó que uno de los requisitos indispensables consiste en contar con una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos mediante el sistema PSE, ya sea de ahorros o corriente, sin importar la entidad financiera.

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Una vez registrado, el usuario podrá revisar el catálogo completo para identificar el lote de su interés y conocer detalles como el precio base, la ubicación del bien, sus características técnicas y las condiciones particulares de compra.

“Durante el periodo de la subasta, ingrese con su usuario y contraseña y seleccione la opción ‘Sala de subastas virtuales’. Constituya el depósito virtual mediante el botón de pagos seguros en línea PSE, disponible en el menú ‘Mi Cuenta - Constituye tu depósito’”, explicó la Dian.

Después de realizar el depósito, el sistema permitirá presentar ofertas por el lote seleccionado y mostrará en tiempo real si la propuesta del usuario se encuentra liderando la puja o si fue superada por otro participante.

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La Dian explica cómo entrar a la subasta virtual y qué necesita para hacer una oferta - crédito Reuters

La entidad también recordó que cada lote cuenta con un cronómetro que indica el tiempo restante para recibir nuevas ofertas. En caso de resultar ganador, el ciudadano recibirá el acta de adjudicación por correo electrónico y deberá cancelar el valor restante dentro de los cuatro días hábiles siguientes.

Posteriormente, la Dian adelantará el proceso correspondiente para la facturación, la compraventa y la entrega del bien adquirido.

¿Qué pasa si no gana la subasta?

La autoridad tributaria aclaró que las personas que constituyan el depósito de participación, pero no resulten adjudicatarias, no perderán ese dinero.

De acuerdo con la información suministrada, El Martillo del Banco Popular devolverá automáticamente los recursos a la misma cuenta bancaria desde la cual se realizó el pago, respetando los tiempos y condiciones establecidos por la plataforma.

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La Dian lanza una alerta por estafas en su subasta virtual y recuerda cuáles son los canales oficiales - crédito Juan Arias/Infobae

La Dian lanzó advertencia para evitar estafas

A propósito de este tipo de jornadas, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en engaños de personas que aprovechan las subastas públicas para ofrecer supuestos negocios por fuera de los canales oficiales.

En ese sentido, reiteró que la única información válida es la publicada en los portales oficiales de la Dian y de El Martillo, y advirtió que ningún funcionario está autorizado para negociar bienes mediante redes sociales, llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería.

Asimismo, recomendó verificar siempre la convocatoria en los canales institucionales, evitar realizar negociaciones por WhatsApp, llamadas o mensajes privados, no compartir contraseñas ni códigos de seguridad y abstenerse de consignar dinero en cuentas personales o utilizar enlaces enviados por supuestos intermediarios.

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Finalmente, recordó que cualquier intento de fraude relacionado con la subasta puede ser reportado a través del CAI Virtual de la Policía Nacional, con el fin de facilitar las investigaciones y prevenir nuevas estafas.