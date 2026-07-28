Esquema de seguridad de Angie Rodríguez es mejor que el de los ministros, aseguró director de la UNP: “De ninguna manera se está desprotegiendo”

Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Colprensa y Fondo de Adaptación

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Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), negó este 28 de julio de 2026 que la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, esté sin seguridad y afirmó que cuenta con un esquema especial tras una evaluación de riesgo.

“De ninguna manera se está desprotegiendo a Angie Rodríguez. Ella tiene una protección especial”, aseguró en una entrevista con Caracol Radio.

Rodríguez explicó que la funcionaria ya había tenido apoyos de seguridad desde su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, donde, según dijo, contaba con vínculos de protección, vehículos de Presidencia y otras prerrogativas por su cercanía con el entorno del presidente.

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El director señaló que luego se surtió el trámite para medir su nivel de riesgo y que el análisis concluyó en un “riesgo extraordinario”, lo que derivó en la asignación de un esquema acorde con la matriz de riesgo definida por la UNP.

La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sobre los detalles del dispositivo, Rodríguez indicó que hay componentes que no pueden exponerse. Según sostuvo, “existen aspectos relacionados con el esquema de protección que están sujetos a reserva” y por esa razón no se pueden divulgar públicamente.

Además, precisó que hay un servicio adicional gestionado desde la entidad en la que trabajaba la gerente. “Además, tiene un servicio que contrató desde su entidad con la UNP, que es un servicio para todas las ciudades a donde ella llegue, puerta a puerta. Es un esquema suficientemente bueno”, afirmó.

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Rodríguez también cuestionó la versión de la funcionaria sobre una supuesta falta de protección y sostuvo que el esquema asignado está por encima del de otros cargos del Ejecutivo. “Ella desde el principio dijo que no tenía protección, pero resulta que es mejor que la que tienen los ministros”, concluyó.

Carlos Carrillo arremetió contra Angie Rodríguez tras acusaciones hacia Gustavo Petro

La controversia en torno a Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, escaló tras los señalamientos públicos de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que exigió su salida y cuestionó su conducta en redes sociales.

Desde sus cuentas, Carrillo recordó: “Desde que en diciembre la señora Angie Rodríguez, abusivamente, se apropió de las redes de @infopresidencia para descalificar e insultarme a mí y a otros funcionarios, el presidente @petrogustavo debió declararla insubsistente”. Para el exfuncionario, la permanencia de Rodríguez en el cargo representa un problema de gestión y de respeto institucional.

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Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pidió la salida de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, después de que ella cuestionó al presidente Gustavo Petro por un nombramiento - crédito @CarlosCarrilloA/X

Durante una entrevista con Blu Radio, Rodríguez relató el episodio que marcó su relación con el presidente Gustavo Petro. “Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa... básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella”, afirmó la funcionaria.

La controversia surgió por el nombramiento de Juliana Guerrero en un alto cargo, decisión a la que Rodríguez se opuso públicamente. La directora del Fondo de Adaptación destacó que la nueva funcionaria no contaba con el título profesional requerido, lo que generó fricciones en el círculo cercano al presidente.

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Carrillo fue contundente al señalar la transformación del comportamiento de Rodríguez: “Hoy se dedica a insultar y descalificar al mismo presidente Petro”, apuntó, sugiriendo que la funcionaria amplió sus críticas hacia el propio mandatario, después de haber confrontado a otros servidores públicos.

La situación laboral de Rodríguez y del equipo directivo del Fondo de Adaptación también fue objeto de críticas. Carrillo denunció: “Ella y su secretaria general se incapacitaron de nuevo para atornillarse al cargo, la señora dice que no puede ir a trabajar pero sí puede hacer gira de medios disparando agravios para todo lado”.

La controversia surgió por el nombramiento de Juliana Guerrero en un alto cargo, decisión a la que Rodríguez se opuso públicamente. La directora del Fondo de Adaptación destacó que la nueva funcionaria no contaba con el título profesional requerido - crédito Ungrd y Dapre

En medio de la polémica, Carrillo explicó la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción. “Los cargos de libre nombramiento y remoción no tienen estabilidad laboral reforzada, prima la continuidad del servicio, el ministro de Hacienda puede declararla insubsistente de inmediato”, escribió el exdirector, señalando que el Gobierno tiene la potestad de remover a Rodríguez sin trámites prolongados.

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El conflicto entre funcionarios se intensificó luego de que Angie Rodríguez acusara a Gustavo Petro de mantener una relación “no normal” con Juliana Guerrero y de haber sido víctima de comentarios personales. Rodríguez sostuvo que el presidente la acusó de envidia y recalcó: “Fue mi mayor victimario”.