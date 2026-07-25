Colombia

De campeón de la Libertadores a extraditado, Jhon Viafara habló sobre su vida tras cinco meses en libertad: “Yo no pienso en el pasado”

El exfutbolista permaneció seis años en una prisión de Estados Unidos por crímenes relacionados con el narcotráfico

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Jhon Viafara
Viafara fue campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas - crédito @Chaocongol/YouTube

Tras cumplir una condena de seis años en Estados Unidos por crímenes relacionados con narcotráfico, el exfutbolista colombiano Jhon Viafara volvió al país el 7 de febrero de 2026, desde entonces, ha tenido pocas apariciones en público.

Recientemente, Viafara, que fue campeón de la Copa Libertadores en 2004 con Once Caldas, habló en el pódcast Chao con gol sobre el tiempo que estuvo en prisión y las reflexiones que ha hecho en libertad.

Desde Jamundí, Valle del Cauca, Viafara optó por no referirse a los hechos que le costaron su libertad, puesto que aseguró que borró varias cosas de su cabeza tras ser capturado.

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“No es de recordarlo, sino que es un momento de shock; la mente se bloquea y deja de pensar en todo. Yo tuve trabajo bueno con psicólogos porque a mí me daba miedo volar cuando estaba en Pasto. Ese método lo utilicé en el momento que me capturaron”.

Jhon Viafara
Viafara afirmó que una lección de 'Pacho' Maturana lo hizo no desmoronarse tras su captura - crédito @Chaocongol/YouTube

El exfutbolista afirmó que no fue culpable de lo que afirmaron los medios de comunicación y que estaba haciendo actividades rutinarias cuando se registró su detención por parte de las autoridades.

“Hay tantas cosas que no recuerdo: fechas, caras, momentos que los iba bloqueando. Había un retén y me pararon, ahí listo. Yo estaba en la estación y estaba lleno porque la gente no lo creía. Nadie piensa que lo van a capturar y más yo, que andaba normal, pero la conspiración es jodida. Yo fui a la estación normal y ahí me leyeron los cargos, que fue lo que salió en los medios”.

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Al reflexionar sobre lo que vivió en los últimos años, Viafara mencionó que lo único de lo que se arrepiente es de no haber estudiado el sistema judicial colombiano.

“Automáticamente me desconecté para que no me afectara. No pensé en nadie; después comencé a llamar a mi mujer, a mi papá. Llegué a la prisión y encontré gente buena, el que está bendecido, está bendecido. Yo me arrepiento de no haber estudiado cómo funcionan las leyes colombianas, de no haber sido curioso; si yo era curioso, me doy cuenta de que es una conspiración y me cuido”.

Viafara afirmó que fue capturado por escuchar conversaciones de terceros - crédito Reuters
Viafara afirmó que fue capturado por escuchar conversaciones de terceros - crédito Reuters

Para el vallecaucano, el tiempo que estuvo en prisión es parte de su pasado y no representa nada para sus planes en Colombia.

“Yo no pienso en el pasado. Ahora vivo el día a día al máximo, para no arrepentirme. Yo no digo o pienso en lo que hice. Cuando jugaba, gane o pierda, pensaba en que lo di todo y ya”.

Al recordar cómo hablaron los medios de comunicación y personas cercanas a él tras ser capturado, Viafara afirmó que aprovechó una lección que le enseñó Francisco Maturana en el inicio de su carrera.

“Jhon Viafara es un luchador, un man al que alguna vez ”Pacho" Maturana le dijo, cuando decían que yo era el mejor, me dijo: ‘No les crea, porque mañana esos mismos van a decir que tú eres malo, y ahí te van a acabar’. Llegó el momento en el que dijeron que yo era malo en la vida y tampoco creí eso“.

Viafara volvió al país en febrero de 2026 - crédito Reuters
Viafara volvió al país en febrero de 2026 - crédito Reuters

Por último, el exfutbolista indicó que ha entendido que lo que le pasó es parte del aprendizaje que necesitaba para afrontar un nuevo momento de su vida, en el que prometió que trabajará para ayudar a las personas de su región.

“Yo siempre me tracé objetivos cortos y cuando uno mira atrás, se da cuenta de que fue algo a largo plazo. Todo es una suma. Así ha sido mi vida siempre, con objetivos cortos. La vida es un manual, pero los colombianos buscamos el manual cuando ya pasó algo y cuando nos damos cuenta de que estábamos haciendo algo mal”.

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