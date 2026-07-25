“Nos rogaban trabajar con ellos”: influenciador Miguel Zárate hizo crítica al Centro Democrático por señalamientos

El creador de contenido aseguró que el Centro Democrático no tiene una ideología clara - crédito @MiguelZarateNi/X

El creador de contenido Miguel Zárate, que utiliza sus redes sociales para hacer análisis político y dar su opinión y que es afín al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, se refirió a los señalamientos que hizo el partido Centro Democrático en contra de varios influenciadores, entre ellos, él.

En una publicación en X, la colectividad afirmó estar siendo blanco de “ataques” sistemáticos en redes por parte de los creadores de contenido Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate, Alejandro Bermeo y Santiago Giraldo. Según indicó, los influenciadores llevarían varios meses haciendo críticas y señalamientos contra el partido, algo que considera como “maltrato”.

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“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, indicó el movimiento político en su cuenta de X.

El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X

El creador de contenido Miguel Zárate criticó al Centro Democrático por el “perfilamiento” que hizo de él y los demás influenciadores. Cuestionó el hecho de que sean catalogados como “bodegueros”, pese a que, con anterioridad, el partido político, al parecer, los buscó para que respaldaran a los integrantes de la colectividad y para que trabajaran con ellos.

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De acuerdo con Zárate, el movimiento político los consideraba “grandes jóvenes” y patriotas, líderes e influenciadores de valor en redes sociales. Sin embargo, ahora que respaldan la administración entrante de Abelardo de la Espriella, la postura del Centro Democrático hacia ellos ha cambiado.

“Sí, somos bodegueros, pero no se confundan. Hoy somos bodegueros porque no estamos con ellos. No éramos unos bodegueros hace un año cuando nos rogaban trabajar con ellos, cuando nos ofrecían grandes cantidades de dinero por respaldarlos a ellos, a prácticamente todos en el Centro Democrático”, detalló.

El creador de contenido Miguel Zárate aseguró que, en su momento, el Centro Democrático le solicitó trabajar para la colectividad - crédito @MiguelZarateNi/X

De acuerdo con el creador de contenido, decidieron apartarse del partido político por, desde su perspectiva, no tiene una línea ideológica tan clara.

En todo caso, explicó que sus intenciones no son continuar con las discusiones que han surgido con la colectividad. Aseguró que hay problemas en el país que requieren verdaderamente de su atención y que deben ser denunciados.

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Según precisó, encontraron una flota aérea de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que estaría prácticamente “diezmada” por una presunta falta de mantenimiento. De igual manera, detectaron un posible deterioro de las finanzas públicas y un elevado gasto de recursos en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Presuntamente, entre ambas entidades se gastaron $14 billones en los meses previos a la campaña electoral. “A eso nadie le está poniendo el ojo”, indicó.

Adicionalmente, sin proporcionar pruebas, señaló al presidente Gustavo Petro de hurtar recursos estatales y acusó al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, de no prestar atención a esas irregularidades. “Petro se está robando la plata a manotadas llenas. Y ahí sí, calladitos, porque como lo dijo Vallejo, hay que quedarse callados porque la victoria estaba cerca”, aseveró.

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Miguel Zárate respaldar al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

En ese sentido, el creador de contenido aseguró que el primer mandatario entregará un país en malas condiciones –aunque el jefe de Estado destaca indicadores positivos como la reducción del desempleo– e hizo una última crítica al movimiento político.

“Lo único que tiene importante que hacer el Centro Democrático es atacar a cinco jóvenes que tienen cinco celulares y que los están incomodando cuando ellos tienen un montón, más de concejales, ediles, diputados y congresistas, más de doscientos, doscientos cincuenta con plata y poder. Dedíquense con esa plata y poder a lo que se viene, al país que nos van a entregar. No es más”, concluyó.

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