Hallazgo de dos perros incinerados en Barranquilla despertó rechazo de la comunidad: “Inaceptables”

Así recogieron a las mascotas incineradas por los servicios de bienestar animal de la Policía - crédito Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla fue el escenario de un episodio tras el hallazgo de dos perros incinerados en una zona de acumulación de basura del barrio San Felipe.

Habitantes del sector denunciaron en la tarde del jueves 23 de julio de 2026 que los cuerpos de los animales habrían sido abandonados y posteriormente incinerados, presuntamente por habitantes de calle.

Según las autoridades barranquilleras, la situación fue reportada por fundaciones animalistas a través de redes sociales y generó el rechazo de la Alcaldía de Barranquilla, que calificó el hecho como inaceptable.

“Estos hechos son inaceptables y atentan contra la vida y el bienestar animal. Tan pronto conocimos la situación, activamos el Programa de Bienestar Animal y la Patrulla Animal. Junto con la Patrulla Ambiental y Ecológica (Gelma) de la Policía Nacional, avanzamos en las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables”, expresó la Administración distrital.

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La Alcaldía de Barranquilla reportó el hallazgo de las mascotas incineradas - crédito @alcaldiabquilla/X

Funcionarios de la Fiscalía y del grupo policial de bienestar animal recogieron los restos de los caninos y los trasladaron para la realización de la necropsia, con el fin de determinar si los animales ya estaban muertos en el momento en que fueron incinerados.

La Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita identificar a los responsables y reiteró su compromiso con el bienestar animal y la aplicación de sanciones en casos de maltrato.

El hecho también fue condenado por el exconcejal Juan Camilo Fuentes, que a través de un video en sus redes sociales pidió a la Fiscalía celeridad en las investigaciones y sanciones ejemplares.

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Juan Camilo Fuentes, concejal animalista de Barranquilla - crédito @juank_fuentesp/X

“Es lamentable, es un hecho muy triste. Las autoridades deben establecer cuáles fueron las condiciones de modo, tiempo y lugar… Más allá de este asunto puntual es un llamado que le hago a la sociedad barranquillera, de los valores y los principios. Qué está en el corazón de una persona que puede cometer este tipo de conducta atroz, que son repudiables desde todo punto de vista”, manifestó Fuentes.

Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla también se pronunció en redes sociales para confirmar que los animales ya estaban sin vida cuando fueron incinerados.

“La información preliminar indica que los perritos ya estaban muertos al ser quemados, es decir, que no fueron quemados vivos como han dicho algunos medios. Sin embargo, lo responsable es esperar el resultado forense”, dijo.

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Sin embargo, la congresista aseguró que se requiere la implementación de estrategias pedagógicas y presencia institucional para enfrentar la violencia contra los animales en la región Caribe.

Este fue el mensaje de la senadora Andrea Padilla sobre el hallazgo de los perros incinerados en Barranquilla - crédito andreanimalidad/Instagram

Abrieron investigación disciplinaria contra alcalde de Salazar de las Palmas por maltrato animal durante evento público

La Procuraduría, en su seccional de Cúcuta, abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, Juan Carlos Baibor, tras denuncias de maltrato animal, disparos al aire, personas accidentadas y consumo de alcohol durante un evento público en el municipio que sucedió a mediados de julio.

La senadora animalista Andrea Padilla celebró la decisión del ente de control, luego de que ella misma emitió una solicitud formal de investigación.

La senadora animalista, Andrea Padilla, celebró la decisión de la Procuraduría de Cúcuta - crédito Andrea Padilla

“¿Recuerdan el desmadre de maltrato animal, tiros al aire, gente accidentada y borrachos autorizado por el alcalde? La Procuraduría de Cúcuta abrió investigación disciplinaria. Si el ente de control es correcto, habrá sanciones”, publicó Padilla en sus redes sociales,

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Padilla recordó los incidentes ocurridos en Salazar de las Palmas, donde videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de disparos al aire, gritos, animales maltratados y personas en evidente estado de embriaguez. “Alcaldes, es muy sencillo. Cumplan con sus obligaciones legales de protección animal. La guachafita y el desdén no es una forma de gobernar”, enfatizó la senadora.