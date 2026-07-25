Gobierno De la Espriella se comprometió con Asocolflores tras arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos

El mandatario electo pidió que el ministro designado trabaje con el gremio afectado - crédito Visuales IA

El 23 de julio, sorprendió que Estados Unidos anunciara la aplicación de un nuevo régimen arancelario para productos colombianos, estableciendo un gravamen del 12,5% sobre diversas exportaciones.

El nuevo arancel impacta sectores clave de la economía colombiana, como el agrícola, el textil y el de confecciones. Entre los productos afectados se encuentran flores, café procesado, azúcar, productos del sector textil, prendas de vestir, calzado y algunos alimentos procesados. La medida también alcanza a insumos industriales y otros bienes manufacturados que forman parte importante del portafolio exportador de Colombia hacia Estados Unidos.

El cambio se registró tras la revisión de los acuerdos comerciales y preferenciales que existían entre ambos países. Con la nueva normativa, los empresarios colombianos deben asumir un costo adicional para colocar sus productos en el mercado estadounidense, lo que puede modificar la competitividad frente a proveedores de otros países que mantienen condiciones preferenciales.

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Entre los productos colombianos exentos del arancel de Estados Unidos figuran la carne de res, el café, los bananos, el azúcar, el cacao y las semillas para siembra - crédito Colprensa

La disposición establece que el arancel se aplicará de forma inmediata a los productos incluidos en la lista oficial publicada por las autoridades estadounidenses, haciendo que en Colombia se hable de los problemas que tendrán los exportadores colombianos. Las autoridades nacionales han anunciado el inicio de diálogos para gestionar la situación y buscar mecanismos que permitan aliviar las consecuencias para los sectores más afectados.

Sobre el impacto que tendrá la industria floricultora, Asocolflores emitió un comunicado en el que recordó que hasta abril de 2025 las flores no pagaban arancel para ingresar a Estados Unidos.

De la misma forma, destacaron que Estados Unidos representa el 80% de las exportaciones de flores colombianas, un mercado de 2.000 millones de dólares anuales. Ante la modificación, el sector enfrentará presiones por el aumento de costos operativos y una apreciación del peso colombiano, que ya ha reducido los ingresos de los exportadores en moneda local.

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Según Asocolflores, las flores representan el 33% de los productos afectados por el nuevo arancel. Además, Colombia suministra el 60% de las flores importadas por Estados Unidos y el empleo generado en la cadena de distribución alcanza a 240.000 personas en Colombia y 220.000 en Estados Unidos.

Gremio alertó sobre los problemas que tendrán tras el anuncio del nuevo arancel - crédito Sergio Acero/Colprensa

Presidente electo se comprometió con Asocolflores

En la tarde del 24 de julio, a través de un comunicado, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comprometió a trabajar para mejorar la competitividad y el empleo del sector floricultor.

El jurista afirmó que “trabajará con Asocolflores en la construcción de un plan de choque para recuperar la competitividad del sector floricultor, proteger el empleo formal y garantizar la sostenibilidad de una actividad que genera más de 200.000 puestos de trabajo y representa a Colombia en los principales mercados internacionales”.

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Para cumplir con el compromiso, se anunció que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, se reunirá con la presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso, para abordar de manera inmediata los efectos económicos que enfrenta el sector.

Este es el comunicado que emitió el equipo de trabajo del presidente electo - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La agenda de trabajo priorizará la creación de un Programa Nacional de Coberturas Cambiarias, así como el establecimiento de líneas de crédito preferencial para capital de trabajo e inversiones productivas. Además, se fortalecerán los incentivos para preservar el empleo rural formal, con especial atención a mujeres cabeza de hogar y jóvenes.

“El Gobierno entrante devolverá la confianza a quienes producen y exportan, con soluciones construidas junto al sector y listas para ejecutarse desde el primer día”, es parte del compromiso en el que se destacó que “la floricultura representa empleo, divisas, desarrollo regional y el nombre de Colombia en los mercados internacionales”.

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El plan de choque buscará ofrecer respuestas concretas a los desafíos que enfrenta la floricultura y garantizar que Colombia mantenga su liderazgo en los mercados internacionales de flores, protegiendo la estabilidad laboral y la competitividad del sector.