Colombia

Revelan las placas del Spark azul que intentó cruzar un puente peatonal en Bogotá: el vehículo acumula más de $4.000.000 en comparendos y multas

La consulta del historial muestra infracciones registradas en Villavicencio y en la capital entre junio y julio de 2026, por no acatar órdenes, uso no autorizado y transitar en zonas restringidas

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Tras la difusión de videos y fotos en redes sociales, la Secretaría de Movilidad solicitó a la ciudadanía aportar datos del automotor y de quien lo manejaba, y advirtió que habrá sanciones - crédito Carlos Fernando Galán

El lunes 20 de julio, un vehículo Spark azul protagonizó un grave episodio de imprudencia vial al intentar cruzar un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26, en Bogotá.

El conductor, con las placas cubiertas, subió el automóvil no solo al puente, sino también a la ciclorruta y al andén, poniendo en riesgo la vida de peatones y ciclistas y desatando una ola de rechazo ciudadano y oficial. Las autoridades avanzan en la identificación del responsable, quien, según consulta del Simit, acumula más de $4,4 millones en multas pendientes.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que, tras la difusión de videos y fotografías en redes sociales, se solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar tanto las placas como al conductor. El subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González, subrayó que conductas como esta atentan contra la seguridad vial y serán sancionadas con todo el rigor de la normativa vigente.

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Placas reveladas y antecedentes de infracciones

El caso tomó notoriedad cuando el concejal Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo) publicó en redes sociales la placa del vehículo involucrado: ZIX 013. La exposición pública aceleró la búsqueda y permitió consultar el historial de infracciones del automóvil en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

El concejal Juan David Quintero difundió la placa ZIX 013 y aceleró la identificación del automóvil en el caso del puente peatonal - crédito Juan David Quintero/X
El concejal Juan David Quintero difundió la placa ZIX 013 y aceleró la identificación del automóvil en el caso del puente peatonal - crédito Juan David Quintero/X

De acuerdo con la consulta realizada por Infobae Colombia a la plataforma, el vehículo Spark azul con placas ZIX 013 figura con los siguientes antecedentes:

  • Comparendo 1: Fecha 13/06/2026, Secretaría Villavicencio Vía Nacional, infracción C31 (“no acatar señales o requerimientos de los agentes de tránsito”), pendiente de pago por $1.266.210.
  • Comparendo 2: Fecha 13/06/2026, Secretaría Villavicencio Vía Nacional, infracción D12 (“uso de vehículo para un servicio distinto al autorizado”), pendiente de pago por $2.532.420.
  • Multa: Resolución 14/07/2026, Secretaría Bogotá D.C., infracción C14 (“transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos”), pendiente de pago por $635.169.

Total acumulado:$4.433.799 en multas y comparendos, todos en estado pendiente de pago. Estos registros evidenciaron un patrón de incumplimiento reiterado de las normas de tránsito (Ley 769 del 2002) por parte del propietario o conductor del vehículo implicado.

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El Simit registra que el Spark azul con placas ZIX 013 acumula $4.433.799 en multas y comparendos pendientes de pago - crédito SIMIT
El Simit registra que el Spark azul con placas ZIX 013 acumula $4.433.799 en multas y comparendos pendientes de pago - crédito SIMIT

Infracciones aplicables y sanciones previstas

Conducir un vehículo automotor por un puente peatonal constituye en Colombia la infracción D05, sancionada con 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (alrededor de $1.266.222 en 2026) y la inmovilización inmediata del vehículo. El automotor debe ser trasladado a patios autorizados hasta que se realice el pago correspondiente o se resuelva el proceso administrativo.

Además, el Código Nacional de Tránsito contempla la posibilidad de remitir el caso a la Fiscalía por conducción peligrosa, si se acredita que la conducta puso en peligro la vida de los peatones o la integridad de la infraestructura pública.

Reacciones y pronunciamientos oficiales

El hecho provocó amplio rechazo en redes sociales y motivó pronunciamientos de autoridades y líderes ciudadanos. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió a la ciudadanía ayudar a identificar al responsable y subrayó que la Administración no tolerará este tipo de conductas.

Un Spark azul intentó cruzar un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26 de Bogotá y puso en riesgo a peatones y ciclistas - crédito Carlos Fernando Galán/X
Un Spark azul intentó cruzar un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26 de Bogotá y puso en riesgo a peatones y ciclistas - crédito Carlos Fernando Galán/X

“Ayúdennos a identificar a este salvaje al volante que ocultó las placas de su carro para cometer varias infracciones. Ya estamos trabajando con C4 pero cualquier info puede ayudar por favor enviarla a Secretaría de Movilidad”, señaló el mandatario.

El concejal Quintero, que contribuyó a identificar públicamente la placa, exigió una sanción ejemplar y consideró que la gravedad del hecho amerita incluso una denuncia penal por conducción peligrosa.

“ESTO SOLO TIENE UN NOMBRE: UN IMBÉCIL AL VOLANTE. Sí, lo digo así porque no hay otra forma de describirlo. Un conductor subió su carro a un puente peatonal, puso en riesgo a quienes caminaban por allí y pudo comprometer una estructura que no está diseñada para soportar el peso de un vehículo. Esto no es una simple imprudencia: es un absurdo peligroso”, afirmó el cabildante.

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