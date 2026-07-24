Colombia

“Los animales no comen discursos”: los ganaderos se quejan de la falta de respuestas del Gobierno Petro ante el fenómeno de El Niño

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, urgió a diseñar mecanismos concretos para enfrentar las dificultades productivas y sanitarias en las regiones afectadas

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Colombia es un país donde se practica la ganadería extensiva. FOTO: ICA
Colombia cuenta con 29,03 millones a 30,3 millones de cabezas de ganado bovino, según los registros oficiales más recientes del ICA - crédito ICA

Los ganaderos de Colombia reclamaron al Gobierno nacional medidas urgentes para contener las pérdidas causadas por el intenso verano y las lluvias desbordadas, con especial impacto en Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Bolívar. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), por medio de un comunicado, aseguró que el sector ya tiene propuestas concretas y pidió respuestas inmediatas.

La base de esas solicitudes es un informe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, que identificó siete departamentos con mayores pérdidas: Sucre y Caquetá completan la lista. Es más, el presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie, reunió en su última columna las peticiones de los ganaderos de las zonas afectadas.

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Los productores pidieron tres alivios principales:

  • Reestructurar créditos con tasa preferencial o subsidiada. La fórmula incluye un año de gracia y un plazo de hasta cinco años.
  • Devolución del IVA por la compra de insumos agropecuarios durante un periodo de 12 meses.
  • Créditos con tasa diferencial, también con 12 meses de tiempo muerto, y un plazo extendido de hasta ocho años para recuperar praderas e infraestructura de producción.
- crédito @jflafaurie/X
José Félix Lafaurie, presiente ejecutivo de Fedegán, criticó la falta de respuesta del Gobierno Petro a los fenómenos naturales - crédito @jflafaurie/X

La propuesta de Fedegán y sus críticas al Gobierno

Lafaurie también pidió al Gobierno de Gustavo Petro y al entrante de Abelardo de la Espriella retomar un mecanismo que, según el gremio, ya funcionó en el pasado. La propuesta plantea un convenio entre el Ministerio de Agricultura y Fedegán para la compra, el almacenamiento y la distribución subsidiada de silos y heno, principalmente.

El dirigente gremial resumió la urgencia de esa salida con una frase que acompañó su planteamiento: “Los animales no comen discursos”. Y es que, “de hecho, la Junta Directiva de Fedegán ya se reunió con el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, y los dos desastres climáticos fueron, por supuesto, tema obligado”.

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Lafaurie también cargó contra la respuesta oficial ante la emergencia. “¿Dónde está el Gobierno?, ¿acaso esperando con los brazos cruzados a que termine su tiempo?”, cuestionó.

Añadió que “fueron cuatro años de peroratas presidenciales por el mundo, con un autoproclamado liderazgo internacional por la vida y la salvación del planeta, pero de soluciones aquí, en su tierra, nada; de prevención y reacción contra desastres predecibles, nada, porque la platica para gestionar ese riesgo se refundió entre la corrupción”.

Fedegán solicitó la reestructuración de créditos con 12 meses de tiempo muerto y hasta 5 años de plazo, con tasa preferencial o subsidiada - crédito Fedegán
Fedegán solicitó la reestructuración de créditos con 12 meses de tiempo muerto y hasta 5 años de plazo, con tasa preferencial o subsidiada - crédito Fedegán

Antecedentes de la emergencia invernal e intervención sanitaria

Fedegán sostuvo su propuesta en experiencias previas con el Ministerio de Agricultura frente a fenómenos como El Niño y La Niña. El antecedente más amplio que citó corresponde a la ola invernal registrada entre octubre de 2010 y abril de 2011. Dicho episodio:

  • Afectó cerca de 1.086.000 hectáreas en 24 de los 32 departamentos del país.
  • Dejó 161.000 bovinos muertos.
  • Obligó a movilizar de emergencia a 2.069.000 bovinos sin cumplir requisitos sanitarios previos a su traslado.

Ante ese escenario, el Gobierno nacional destinó $15.583 millones por medio del Fondo Nacional de Calamidades. Esos recursos financiaron un proyecto ejecutado por medio del convenio entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Fedegán.

Según el gremio, esa intervención buscó reducir los riesgos de propagación de enfermedades de control oficial. También permitió viabilizar la certificación de zonas libres, identificar y eliminar animales positivos a brucelosis y tuberculosis bovina con compensación a sus propietarios, y mantener la vacunación contra la fiebre aftosa para conservar el estatus sanitario del país.

Martha Carvajalino es la ministra de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura
Martha Carvajalino es la ministra de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura

Cifras de los programas que Fedegán pone como modelo

El otro antecedente citado por el gremio se remonta al primer semestre de 2010, cuando el fenómeno de El Niño provocó una crisis alimentaria para el sector. Luego, durante 2011, ese esquema también se aplicó frente a la ola invernal asociada a La Niña. En ese periodo, el Ministerio de Agricultura, con recursos del Fondo Nacional de Calamidades de Colombia Humanitaria, y Fedegán desarrollaron un programa de alimentación bovina. El plan consistió en distribuir suplementos alimenticios a los ganaderos más afectados en las zonas de mayor impacto.

El programa permitió:

  • Transportar y entregar en bodegas ganaderas, a precios subsidiados.
  • 47.300 toneladas de suplementos.
  • La medida benefició a cerca de 38.500 ganaderos del país.

La iniciativa siguió en 2013 y 2014 por la ola de sequía. En esa etapa:

  • Se movilizaron y entregaron a precios subsidiados 19.869,74 toneladas de alimento, entre heno, silo de maíz, silo de caña, melaza, Mezclagán, torta de palmiste, semilla de algodón y sales mineralizadas.
  • El alimento lo adquirieron 6.242 ganaderos, de los que el 59% eran pequeños productores, con menos de 100 cabezas de ganado.
  • El programa llegó a 21 departamentos y benefició a 469.027 bovinos.

Fedegán también recordó el programa de semillas forrajeras iniciado en marzo de 2012 mediante convenio con el Ministerio de Agricultura. Ese esquema ofreció un alivio de 60% al pequeño ganadero con menos de 50 cabezas y de 25% a los productores con un hato mayor a 51 cabezas.

En 2025, el sector ganadero vendió al exterior 30.456 toneladas de carne a unos 29 países frente a 24.769 toneladas en 2024 - crédito Fedegán
El consumo per cápita de carne bovina en Colombia se situó en 18,4 kilogramos por persona al año, según Fedegán - crédito Fedegán

Además de la venta de semillas, el programa incluyó una primera visita de asesoría para la preparación de suelos y una segunda para verificar la siembra, a cargo de ingenieros agrónomos especializados. Ese año dejó:

  • 72.494 kilogramos de semillas vendidas.
  • 1.097 ganaderos beneficiados.
  • 1.307 primeras visitas.
  • 219 segundas visitas.

Durante 2013 y 2014 hubo dos convenios simultáneos con el Ministerio de Agricultura. En esa fase se entregaron 63.253 kilogramos de semillas y se benefició a 903 ganaderos.

Los resultados, según el gremio, se extendieron por Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Quindío, Nariño, Tolima y Valle del Cauca. Con ese antecedente, la Federación Colombiana de Ganaderos insistió en que la emergencia actual exige medidas materiales de atención rápida para proteger la producción y sostener los hatos en las zonas afectadas.

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