Juvinao arremetió contra políticos de derecha por su “doble moral”: “Están esperando el break de la plenaria para meterse un pase de cocaína”

Catherine Juvinao instó a adelantar un debate alrededor del consumo de drogas con evidencia - crédito Germán Forero

La congresista Catherine Juvinao dio a conocer su opinión sobre uno de los temas que más genera debate en el Congreso de la República y en la sociedad colombiana: el consumo de estupefacientes. De acuerdo con la legisladora, el consumo de drogas puede ser controlado y recreativo, lo cual no implicaría ningún tipo de afectación en el consumidor.

En el pódcast Escuchamos y No Juzgamos, Juvinao explicó que el cannabis, por ejemplo, se puede consumir de manera responsable y la persona puede ser absolutamente funcional, “socialmente hablando”. Incluso, aseguró que son pocos los casos de consumo problemático de drogas, en comparación con la cantidad de consumidores que hay.

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En ese sentido, afirmó que la solución a la problemática alrededor del consumo dependiente debe ser asumida por el Estado desde una perspectiva de atención a las personas afectadas. Por otro lado, debe permitir el consumo de estupefacientes de manera recreativa y responsable.

Catherine Juvinao aseguró que son pocas las personas con consumo problemático de drogas en COlombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

“Ahí es donde el Estado se tiene que concentrar, en cómo atender al consumidor problemático, que, repito, es el mínimo porcentaje de los consumidores. A los demás, sencillamente no podemos coartarle el libre desarrollo de su personalidad, como yo tampoco podría decirle a usted que usted no se puede tomar un trago”, dijo la congresista en la entrevista.

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A juicio de la legisladora, los políticos que discuten el tema suelen exponer una postura ante la sociedad que no pueden sostener en privado. Se refirió específicamente a algunos políticos y congresistas de la derecha, que aseguran estar en contra del consumo de drogas. Según explicó, algunos de ellos son consumidores activos de alucinógenos.

“Esa es la doble moral que yo a veces encuentro en la derecha (...). Conozco congresistas y políticos de derecha que tienen un discurso de dientes para afuera absolutamente conservador y están esperando el break de la plenaria para meterse un pase de cocaína (...). Aquí hay mucho solapado, aquí hay mucho doble discurso”, señaló.

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Catherine Juvinao aseguró que hay congresistas de derecha que rechazan el consumo de drogas pero son usuarios activos - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Normativa vigente sobre el porte y consumo de drogas en Colombia

La legisladora recordó que en Colombia está permitido el porte y consumo de drogas (Ley 30 de 1986). La normativa establece sanciones penales y multas por el porte, traslado, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, pero deja por fuera la dosis personal:

Marihuana: que no exceda los 20 gramos

Marihuana hachís: que no exceda los cinco gramos

Cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína: que no exceda un gramo

Metacualona (sedante hipnótico): que no exceda los dos gramos.

Sin embargo, la Ley 2000 de 2019, que modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de consumo, añade en el artículo 140 del Código Nacional de Policía algunos comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, entre ellos:

“Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de cen­tros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques".

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Así las cosas, Catherine Juvinao aseguró que lo que se debe hacer en materia de consumo de drogas en Colombia es una labor de comando y control por parte de la Policía Nacional, que vele por el cumplimiento de la norma en las zonas en donde no está permitido el porte y consumo de estupefacientes.

La Ley 2000 de 2019 incluyó en el Código Nacional de Policía el porte y consumo de sustancias psi­coactivas en ciertos espacios públicos como un comportamiento que afecta la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias - crédito Ley 2000 de 2019/Función Pública

Además, insistió en la importancia de que las autoridades actúen con pleno conocimiento de las leyes y respetando siempre los derechos humanos y las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional al respecto. Afirmó que el debate sobre el tema debe estar basado en información comprobada.

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“Ese discurso sobre las drogas démoslo con evidencia, démoslo con rigor y no con lugares comunes”, precisó la legisladora.