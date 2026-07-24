Colombia

Juvinao arremetió contra políticos de derecha por su “doble moral”: “Están esperando el break de la plenaria para meterse un pase de cocaína”

La congresista aseguró que el Estado debe atender a las personas con consumo problemático y garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los demás

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Cathy Juvinao pide investigar posibles irregularidades entre Sumimedical y el Fomag tras la revelación de un audio sobre maniobras financieras - crédito Germán Forero
Catherine Juvinao instó a adelantar un debate alrededor del consumo de drogas con evidencia - crédito Germán Forero

La congresista Catherine Juvinao dio a conocer su opinión sobre uno de los temas que más genera debate en el Congreso de la República y en la sociedad colombiana: el consumo de estupefacientes. De acuerdo con la legisladora, el consumo de drogas puede ser controlado y recreativo, lo cual no implicaría ningún tipo de afectación en el consumidor.

En el pódcast Escuchamos y No Juzgamos, Juvinao explicó que el cannabis, por ejemplo, se puede consumir de manera responsable y la persona puede ser absolutamente funcional, “socialmente hablando”. Incluso, aseguró que son pocos los casos de consumo problemático de drogas, en comparación con la cantidad de consumidores que hay.

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En ese sentido, afirmó que la solución a la problemática alrededor del consumo dependiente debe ser asumida por el Estado desde una perspectiva de atención a las personas afectadas. Por otro lado, debe permitir el consumo de estupefacientes de manera recreativa y responsable.

Catherine Juvinao aseguró que son pocas las personas con consumo problemático de drogas en COlombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Catherine Juvinao aseguró que son pocas las personas con consumo problemático de drogas en COlombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Ahí es donde el Estado se tiene que concentrar, en cómo atender al consumidor problemático, que, repito, es el mínimo porcentaje de los consumidores. A los demás, sencillamente no podemos coartarle el libre desarrollo de su personalidad, como yo tampoco podría decirle a usted que usted no se puede tomar un trago”, dijo la congresista en la entrevista.

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A juicio de la legisladora, los políticos que discuten el tema suelen exponer una postura ante la sociedad que no pueden sostener en privado. Se refirió específicamente a algunos políticos y congresistas de la derecha, que aseguran estar en contra del consumo de drogas. Según explicó, algunos de ellos son consumidores activos de alucinógenos.

“Esa es la doble moral que yo a veces encuentro en la derecha (...). Conozco congresistas y políticos de derecha que tienen un discurso de dientes para afuera absolutamente conservador y están esperando el break de la plenaria para meterse un pase de cocaína (...). Aquí hay mucho solapado, aquí hay mucho doble discurso”, señaló.

Petro atribuyó la mejora económica a la reducción del desempleo y al aumento de 23% del salario mínimo decretado para 2025 - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Catherine Juvinao aseguró que hay congresistas de derecha que rechazan el consumo de drogas pero son usuarios activos - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Normativa vigente sobre el porte y consumo de drogas en Colombia

La legisladora recordó que en Colombia está permitido el porte y consumo de drogas (Ley 30 de 1986). La normativa establece sanciones penales y multas por el porte, traslado, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, pero deja por fuera la dosis personal:

  • Marihuana: que no exceda los 20 gramos
  • Marihuana hachís: que no exceda los cinco gramos
  • Cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína: que no exceda un gramo
  • Metacualona (sedante hipnótico): que no exceda los dos gramos.

Sin embargo, la Ley 2000 de 2019, que modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de consumo, añade en el artículo 140 del Código Nacional de Policía algunos comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, entre ellos:

Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de cen­tros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques".

Así las cosas, Catherine Juvinao aseguró que lo que se debe hacer en materia de consumo de drogas en Colombia es una labor de comando y control por parte de la Policía Nacional, que vele por el cumplimiento de la norma en las zonas en donde no está permitido el porte y consumo de estupefacientes.

La Ley 2000 de 2019 incluyó en el Código Nacional de Policía el porte y consumo de sustancias psi­coactivas en ciertos espacios públicos como un comportamiento que afecta la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias - crédito Ley 2000 de 2019/Función Pública
La Ley 2000 de 2019 incluyó en el Código Nacional de Policía el porte y consumo de sustancias psi­coactivas en ciertos espacios públicos como un comportamiento que afecta la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias - crédito Ley 2000 de 2019/Función Pública

Además, insistió en la importancia de que las autoridades actúen con pleno conocimiento de las leyes y respetando siempre los derechos humanos y las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional al respecto. Afirmó que el debate sobre el tema debe estar basado en información comprobada.

Ese discurso sobre las drogas démoslo con evidencia, démoslo con rigor y no con lugares comunes”, precisó la legisladora.

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