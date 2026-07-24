Aida Victoria Merlano reveló cómo se conoció con el streamer Escro y quién se acercó primero al otro: “Casi lo difamo”

Aida narra cómo fue su encuentro con Escro - crédito @moiclipsk/tiktok

Aida Victoria Merlano volvió a convertirse en tendencia, esta vez por revelar cómo comenzó su acercamiento con el streamer y productor musical David Darville, conocido en redes sociales como Escro.

Aunque durante semanas los dos han protagonizado transmisiones en vivo, besos y constantes colaboraciones que despertaron rumores de un posible romance, la creadora de contenido decidió contar detalles inéditos sobre el origen de la relación y aclaró quién dio el primer paso.

La barranquillera hizo la confesión durante una reciente transmisión en vivo, donde explicó que, contrario a lo que muchos creían, ella ni siquiera conocía al creador de contenido antes de empezar a incursionar en el mundo de los streams.

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Según relató, fue un video que apareció de manera casual en sus redes el que despertó su curiosidad por conocer quién era el joven que hablaba sobre ella.

La influenciadora Aida Victoria Merlano revela cómo inició su cercanía con el streamer David Darville - crédito @therealescro/IG

“De entrada yo no sabía quién era Escro hasta que empecé a hacer stream porque me salió un clip en el que él estaba hablando de mí. Mal no... estaba hablando de mí. Estoy tan acostumbrada a que la gente hable mal de mí que ya iba a decir que él estaba... Pobrecito, ya casi lo difamo”, comentó entre risas.

Después de ese primer encuentro virtual, Aida decidió investigar un poco más sobre el contenido que realizaba el streamer. Lo observó durante varias transmisiones y fue allí cuando descubrió una faceta que terminó llamando poderosamente su atención: la disciplina con la que construía su comunidad digital.

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La influenciadora aseguró que, más allá de la popularidad de Escro, lo que realmente admiró fue su constancia frente a las largas jornadas de transmisión y el esfuerzo que invertía para mantener entretenida a su audiencia.

“Lo vi un par de veces entre streams como para chismosear qué hacía y un día me quedé viéndolo. Analicé que el tipo prende un montón de horas y hace un montón de cosas, y como que le admiré mucho su constancia. Entonces le tiré unas subs, cincuenta para ser específicos”, reveló.

La barranquillera Aida Victoria Merlano dice que entregó 50 suscripciones pagas tras ver la constancia de Escro - crédito @lamovieia/tiktok

Las llamadas “subs” corresponden a suscripciones de pago en la plataforma Kick que los espectadores adquieren para apoyar económicamente a un creador de contenido y acceder a beneficios exclusivos.

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Según explicó Merlano, aquella decisión nació de una costumbre personal de respaldar a las personas cuyo trabajo considera valioso. Sin embargo, fue durante esa misma transmisión cuando Escro pronunció unas palabras que, asegura, terminaron marcando el inicio de una conversación mucho más cercana entre ambos.

“En ese stream él dijo algo que me hizo pensar mucho: ‘Aida, no se desmotive por los números’. Yo venía acostumbrada a otras plataformas y uno cree que hacer las cosas bien se refleja inmediatamente en tener muchísimos números. Ese comentario me dejó pensando bastante”, recordó.

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a coincidir con mayor frecuencia en transmisiones en vivo y colaboraciones digitales. Sin embargo, Aida dejó claro que el vínculo que construyó no nació con el personaje conocido por millones de usuarios y la fortuna que al parecer tendría, de la cual muchos usuarios opinan, sino con la persona detrás de él.

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Aida Victoria Merlano reveló que su acercamiento con David Darville, conocido como Escro, comenzó después de ver un clip del streamer hablando sobre ella - crédito @therealescro/IG

Incluso durante una cena con el streamer, transmitida en vivo, la influenciadora sorprendió al confesar que distingue completamente a David Darville del personaje que interpreta frente a las cámaras y que eso es lo que la ha mantenido cercana a él.

“Estando en stream yo no conocí a Escro, conocí a David y honestamente me caes muy bien y te has ganado mi cariño y mi afecto, pero por ser David, no por ser Escro”, expresó.

Ante esa afirmación, el streamer y productor musical reaccionó preguntándole entre risas si entonces no le gustaba a la figura pública: “¿O sea, no te gusta Escro?”, le preguntó. La respuesta de Aida fue inmediata y dejó claro que su interés se centra en la persona más que su reconocimiento como creador: “Honestamente, ni lo he visto”, contestó.

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Las declaraciones coinciden con otras explicaciones que la empresaria había dado días atrás para responder a quienes cuestionan su cercanía con el creador de contenido. En otra transmisión en TikTok insistió en que muchas personas juzgan al streamer por el personaje irreverente que proyecta en internet, mientras que ella ha tenido la oportunidad de conocer una versión completamente distinta.

“Escro es un personaje de las redes sociales y David es el ser humano que está detrás de ese personaje. Yo estoy conociendo a David y me ha parecido un ser humano increíble, me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz, me gusta colaborar con él y hacer contenido con él”, afirmó en aquella ocasión.

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