Colombia

Petro advirtió sobre una ‘megasequía’ en 2027 por El Niño y dio recomendación al Gobierno De la Espriella: “No gastarla en petróleo”

El presidente saliente presentó un esquema que concentra recursos públicos en garantizar agua potable y sostener la producción de alimentos y de energía en medio del deterioro climático

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Petro advirtió a De la Espriella que el fenómeno de El Niño no es un asunto para tomar a la ligera - crédito EFE/Reuters/Colprensa
Petro advirtió a De la Espriella que el fenómeno de El Niño no es un asunto para tomar a la ligera - crédito EFE/Reuters/Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que Colombia enfrentará una megasequía entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 por el fenómeno de El Niño. Además, sostuvo que el gobierno entrante deberá ordenar sus recursos alrededor del agua, los alimentos y la energía para evitar que esa crisis climática se profundice.

En el mismo planteo, fijó una advertencia de largo alcance: si la economía mundial no acelera su descarbonización, “Colombia y toda la zona tórrida serán un desierto para el año 2070 y su población tendrá que migrar”. La recomendación final al presidente electo Abelardo de la Espriella quedó resumida en una consigna: “Cuidar el agua y no gastarla en petróleo”, expuso en su cuenta de X.

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El presidente de la República presentó un esquema que concentra recursos públicos en garantizar agua potable y sostener la producción de alimentos y de energía en medio del deterioro climático - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República presentó un esquema que concentra recursos públicos en garantizar agua potable y sostener la producción de alimentos y de energía en medio del deterioro climático - crédito @petrogustavo/X

El saliente mandatario describió el episodio previsto para 2026 y 2027 como un evento fuera de escala. “Tendremos una megasequía afectando buena parte del territorio nacional hacia diciembre del 2026 y marzo del 2027”, escribió, antes de añadir que “es muy probable que nunca se haya observado una sequía de esa magnitud en la historia de Colombia”.

Petro no presentó la advertencia como una hipótesis aislada, sino como la base de un paquete de decisiones de mediano plazo que, según dijo, ya adelanta su gobierno. Ese esquema concentra recursos públicos en dos frentes: garantizar agua potable y sostener la producción de alimentos y de energía en medio del deterioro climático.

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Petro concentró la respuesta en agua potable, riego y producción de alimentos

En el capítulo dedicado a la alimentación, el presidente Gustavo Petro planteó que los recursos del Fondo de Adaptación y del Fondo Vida se concentren en el viceministerio de Agua para proteger el acceso al agua dulce destinada al consumo humano.

La lista de propuestas incluye repartir territorios entre empresas con experiencia para ejecutar compras de desalinizadoras, terminar pozos y concluir acueductos ya estudiados, así como que la Agencia de Desarrollo Rural concentre recursos para finalizar obras de riego agrícola.

El plan expuesto por Petro está orientado a la recuperación de espacios del agua en las ciénagas del río Sinú, la Mojana y la depresión Momposina, además de destinar de inmediato recursos de emergencia por el frente frío a las zonas afectadas por desastres. El primer mandatario añadió que las tierras del Fondo Nacional de Tierras aún no entregadas y los créditos subsidiados a la agricultura deben entrar en esa estrategia.

El escenario más crítico incluye la posible ocurrencia de apagones generalizados, racionamientos prolongados de energía, incendios de cobertura vegetal y olas de calor - crédito Dapre
El escenario más crítico incluye la posible ocurrencia de apagones generalizados, racionamientos prolongados de energía, incendios de cobertura vegetal y olas de calor - crédito Dapre

La definición más amplia aparece en el presupuesto. Según escribió, la adición presupuestal y el presupuesto de 2027 deben transformarse en un presupuesto para el “meganiño”, con inversión pública agraria en la reforma agraria, obras de uso humano y agrario del agua, fertilizantes para alimentos, tasas subsidiadas para la agroindustria alimentaria y un “subsidio fuerte” a fertilizantes.

El crédito oficial quedaría vedado para ganadería, caña y palma en zonas específicas

El jefe de Estado ahondó en las propuestas del decreto de desastre nacional - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado ahondó en las propuestas del decreto de desastre nacional - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro planteó además un redireccionamiento explícito del financiamiento público agropecuario. “Se prohíbe toda clase de crédito de fuente presupuestal a las actividades de ganadería en los llanos orientales y en tierras fértiles, a la caña de azúcar y a la palma africana”, sostuvo.

En esa misma línea, indicó que todo el crédito del fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y del Banco Agrario se destine a la producción de alimentos. Sumó a esa restricción dos medidas sobre el hato ganadero: impedir la exportación de ganado hembra o terneras y prohibir el sacrificio de ganado hembra de menos de tres años.

El jefe de Estado también ordenó trasladar utilidades adelantadas de Ecopetrol al fondo de subsidio de fertilizantes del Ministerio de Agricultura. A eso agregó el aumento del bono pensional para adultos mayores y del subsidio a mujeres madres de niños mayores de seis años.

El programa energético gira hacia Colombia Solar con $12 billones y 33.000 viviendas

En materia de energía, el presidente Petro pidió invertir todos los recursos asignados al programa Colombia Solar. El esquema prevé mover $8 billones de vigencias futuras ya aprobadas para terminar la adjudicación en curso que está en manos de Gecelca.

A esa cifra sumó otros $4 billones para que la Generadora y Comercializadora de Energía del caribe (Gecelca) o el Ministerio de Minas y Energía abran una lista de proveedores con paneles solares en existencia o con capacidad de traerlos en seis meses, y asignen territorios concretos para su instalación.

El diseño incorpora además las 33.000 viviendas de víctimas de la emergencia climática por frente frío. Petro propuso articular los recursos de mejoramiento de esas casas con el presupuesto de este año de Colombia Solar para que cada intervención incluya paneles solares.

Sobre las tarifas eléctricas, pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anticipar la fórmula tarifaria ya aprobada para 2027 para que entre en vigencia de inmediato. El objetivo, según escribió, es “no permitir la especulación en la energía eléctrica”.

Petro dejó al próximo gobierno las medidas de corto plazo y una advertencia sobre el petróleo

Petro sostuvo que el agua del país debe usarse para el bien de los colombianos y no para extraer petróleo - crédito @petrogustavo/X
Petro sostuvo que el agua del país debe usarse para el bien de los colombianos y no para extraer petróleo - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro señaló que las medidas de corto plazo corresponderán al próximo gobierno. En paralelo, pidió a la Contraloría General de la República y a las oficinas de control interno del Ejecutivo que auditen a fondo cada obra asignada dentro de este paquete.

El núcleo político del mensaje del mandatario saliente quedó atado a la transición energética. “Las medidas de largo plazo consisten en lograr que toda la economía mundial deje de consumir hidrocarburos”, afirmó.

La advertencia final conectó la sequía proyectada para 2026 y 2027 con el horizonte de 2070. “Recomiendo al próximo gobierno para que no nos adelante la fecha del 2070, como predicen los estudios científicos mundiales, y cuidar el agua y no gastarla en petróleo”.

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