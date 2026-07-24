La espada de Bolívar regresa a la Quinta de Bolívar tras salir de la Casa de Nariño en Bogotá

La espada de Simón Bolívar comenzó este viernes su recorrido desde la Casa de Nariño hacia la Quinta de Bolívar, escoltada por el Batallón Guardia Presidencial en un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro inició este viernes 24 de julio de 2026 el traslado de la espada de Simón Bolívar desde la Casa de Nariño hacia la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en un acto simbólico que se desarrolla a pocos días del fin de su mandato y de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La ceremonia coincide con el natalicio del Libertador y marca el regreso de la espada al museo donde permaneció durante décadas antes de ser robada por la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1974 y posteriormente devuelta al Estado tras la desmovilización de esa organización. Durante el recorrido, la reliquia es escoltada por el Batallón Guardia Presidencial hasta la Quinta de Bolívar, donde volverá a quedar en exhibición.

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A través de su cuenta de X, Petro acompañó el inicio del traslado con un mensaje de fuerte contenido político en el que aseguró que el cambio de gobierno representa el fin de la “independencia nacional” y manifestó su esperanza de que la espada sea protegida por la ciudadanía.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que el traslado de la espada de Bolívar marca el inicio de una nueva etapa y afirmó que "volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional" - crédito Gustavo Petro/X

“Sale la espada de Bolívar de la Casa de Nariño. Espero que el pueblo bogotano la cuide. La espada sale hacia la Quinta de Bolívar en ostracismo. El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia. La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional”, escribió el mandatario.

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El senador del Pacto Histórico Orlando de la Oz aseguró que la espada debe permanecer en la Quinta de Bolívar y lanzó un mensaje de cara al inicio del nuevo Gobierno.

“Hoy entregamos esa espada nuevamente a la Quinta de Bolívar para que allí repose y quien llegue el próximo 7 de agosto no termine botándola, desterrándola, como ha querido hacer con miembros de la oposición en Colombia. Bolívar, tu espada seguirá en pie de lucha y seguramente, pronto, en cuatro años, volverá a este palacio para seguir reivindicando los derechos de la gente más pobre de Colombia”, afirmó.

Un símbolo del gobierno de Petro

La espada de Bolívar se convirtió en uno de los principales emblemas del gobierno de Gustavo Petro. Desde antes de asumir la Presidencia, el mandatario insistió en que debía estar presente durante su ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2022, pese a que inicialmente el entonces presidente Iván Duque no había autorizado su salida de la Casa de Nariño.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro, la espada de Bolívar fue utilizada como un símbolo de justicia social, soberanía y de las luchas populares que el mandatario dijo representar - crédito Reuters

Finalmente, la espada fue llevada a la Plaza de Bolívar durante la investidura presidencial, convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del inicio de la administración Petro. Desde entonces, el mandatario la utilizó como un símbolo de justicia social y de las luchas populares.

En diferentes discursos, Petro ha citado una frase atribuida a Simón Bolívar según la cual la espada solo debe envainarse cuando exista justicia en Colombia, idea que volvió a mencionar durante la celebración del 20 de julio de este año al anunciar que la pieza regresaría a la Quinta de Bolívar.

La historia de una espada que fue robada por el M-19

La espada permaneció exhibida en la Quinta de Bolívar hasta el 17 de enero de 1974, cuando fue robada por integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19). Ese hecho constituyó la primera acción pública de la organización guerrillera, que aseguró haber tomado la espada como un símbolo de la lucha revolucionaria.

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La pieza permaneció desaparecida durante 16 años. Tras la desmovilización del M-19 y la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, la espada fue entregada nuevamente al Estado colombiano.

El 1 de mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro empuñó la espada de Simón Bolívar durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un acto cargado de simbolismo político - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Desde entonces permaneció resguardada en una urna de vidrio dentro de la Casa de Nariño bajo estrictas medidas de seguridad y solo era trasladada de manera excepcional para ceremonias oficiales.

Una pieza rodeada de historia y debate

Aunque es considerada uno de los objetos históricos más importantes del país, distintos investigadores han señalado que no existe plena certeza de que esta sea la única espada que perteneció a Simón Bolívar.

El historiador Juan Carlos Vela Correa sostiene al medio Panorama Cultural que existen registros de al menos seis espadas vinculadas al Libertador. Entre ellas figura una entregada en Lima en 1825, elaborada con oro y diamantes; otra obsequiada al general José Antonio Páez; una conservada en Perú y la espada que durante décadas permaneció en la Quinta de Bolívar y que alcanzó notoriedad tras su robo por el M-19.

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La espada de Simón Bolívar estuvo presente en la posesión presidencial de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022, convirtiéndose en uno de los principales símbolos del inicio de su mandato - crédito AFP - Infobae

De acuerdo con las investigaciones históricas, la espada entregada a Bolívar en Lima llevaba grabadas las palabras “Unión y Libertad”, además del nombre del Libertador y la inscripción de la ciudad de Lima junto con el año 1825. También existen documentos que señalan que el conjunto de espadas y uniformes entregados al Libertador tuvo un elevado costo para la época.

Sin embargo, la espada que este viernes sale de la Casa de Nariño es la que durante décadas ha sido reconocida por el Estado colombiano como uno de los principales símbolos históricos del país y que, desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, adquirió un marcado significado político.

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