Gremio floricultor alerta por impacto del arancel de Estados Unidos del 12,5% a las flores colombianas y pide reacción del Gobierno

Estados Unidos elevó al 12,5% el arancel sobre las flores de Colombia y sumó presión sobre el sector floricultor - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El nuevo arancel de Estados Unidos sobre las flores de Colombia, fijado en 12,5%, agrega una presión directa sobre el sector floricultor en un momento en que ya enfrenta mayores costos laborales, de insumos y de fletes, además de la revaluación del peso que ha reducido sus ingresos, según explicó la presidenta de Asocolflores Laura Valdivieso en entrevista con La FM.

El impacto alcanza a una actividad que exporta al mercado estadounidense cerca de USD 2.000 millones al año y que depende de ese destino para el 80% de las flores que Colombia vende al mundo.

A eso se suma que la revaluación del peso, estimada por el gremio en 26% durante el último año y medio, equivale a un recorte de esa magnitud en los ingresos del sector.

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La medida fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que elevó del 10% al 12,5% el arancel adicional para parte de las importaciones provenientes de Colombia. Entre los productos excluidos quedaron el café, el petróleo, el carbón, el banano y el aguacate, pero las flores sí entraron en el grupo alcanzado por el gravamen.

El mercado de Estados Unidos concentra el 80% de las exportaciones de flores de Colombia y mueve cerca de USD 2.000 millones al año - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Valdivieso señaló que el mercado estadounidense es el principal destino de la floricultura colombiana y recordó que el sector no pagaba aranceles hasta el año pasado gracias al Tratado de Libre Comercio vigente desde mayo de 2012. También precisó que, dentro de los productos afectados por la decisión, las flores representan el 33%.

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La dirigente del gremio resumió el peso de ese vínculo comercial con una frase: “Estados Unidos representa el 80% de las flores que Colombia exporta al mundo. Son cerca de 2.000 millones de dólares anuales en flores que llegan a Estados Unidos todos los años”.

Ese nivel de dependencia explica por qué el nuevo cobro no se limita a un ajuste aduanero. De acuerdo con Asocolflores, el país abastece cerca del 60% de las importaciones de flores de Estados Unidos, lo que lo convierte en su principal proveedor en ese mercado.

La revaluación del peso, estimada en 26%, redujo los ingresos del sector de flores de Colombia en el último año y medio - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Valdivieso aclaró que el obligado a cancelar el arancel es el importador estadounidense, aunque el sobrecosto termina incorporándose a la negociación entre quien compra y quien exporta.

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“Quien asume y quien está obligado a pagar aranceles es el importador estadounidense. Lo que pasa es que ese arancel adicional genera una conversación entre vendedores y compradores sobre quién lo asuma. En algunos casos es el exportador, en algunos casos es el importador”, afirmó la líder gremial.

Es decir que, aunque la obligación formal recae sobre el comprador en Estados Unidos, el nuevo cargo puede trasladarse total o parcialmente al exportador colombiano según las condiciones de cada operación. Para un sector ya expuesto a mayores costos y a una moneda más fuerte, ese margen de negociación puede afectar su competitividad.

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La presidenta del gremio describió ese contexto con otra advertencia: “Esto se suma a una serie de presiones que está enfrentando el sector floricultor: el aumento de costos laborales, el costo de los insumos agrícolas, de los fletes, más la revaluación que estimamos en cerca del 26% en el último año y medio, que representan un 26% menos de ingresos para este sector. Todas esas cosas sumadas con un aumento de arancel, por supuesto, tienen un impacto”.

La cadena de flores sostiene 240 mil empleos en Colombia y 220 mil en Estados Unidos

pagaban aranceles en Estados Unidos hasta el año pasado por el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012 - crédito Sergio Acero/Colprensa

La discusión no se limita al flujo exportador. Según Valdivieso, la cadena comercial vinculada a las flores colombianas genera 240 mil empleos en Colombia y cerca de 220 mil empleos en Estados Unidos, por lo que los efectos económicos del nuevo arancel también se sentirán en el mercado de destino.

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La dirigente sostuvo que la relación entre ambos países en este producto tiene una dimensión laboral y comercial compartida. “Colombia representa el 60% del total de las importaciones de flores de Estados Unidos. Es el principal proveedor y el principal aliado de Estados Unidos en este producto”, afirmó.

Sobre ese punto añadió que “son 240 mil empleos en Colombia y cerca de 220 mil empleos en Estados Unidos en toda la cadena de distribución. Las consecuencias económicas se van a ver de ambos lados”.

Frente a ese escenario, Laura Valdivieso expresó que el gremio espera una respuesta rápida del Gobierno para mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

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“Confiamos en que el nuevo gobierno actuará muy rápidamente y emprenderá las acciones que correspondan para lograr que Colombia reciba un mejor tratamiento en materia de acceso al mercado de Estados Unidos, que es su principal socio comercial”, concluyó.