Andesco cuestionó el plan de Gustavo Petro de invertir $4 billones en paneles solares ante el riesgo de apagón

Gustavo Petro anunció una inversión de $4 billones en paneles solares para enfrentar el fenómeno de El Niño y reducir las tarifas de electricidad en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una inversión de $4 billones en paneles solares para enfrentar el fenómeno de El Niño generó fuertes críticas de parte de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y del sector energético colombiano.

El gremio advirtió que la estrategia no resuelve los problemas de fondo del sistema eléctrico y pidieron al Gobierno priorizar el pago de deudas y subsidios para evitar una crisis de abastecimiento.

El plan oficial y la reacción del sector

Durante el Consejo de Ministros del 21 de julio, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión de destinar recursos públicos para impulsar la instalación de paneles solares en viviendas, comercios e industrias del país.

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Según el mandatario, la medida busca reducir las tarifas de electricidad y fortalecer la transición energética, en un contexto de aumento de la demanda y de riesgos asociados a la sequía derivada del fenómeno de El Niño. Petro aseguró que Colombia lidera el crecimiento económico en la Ocde y que la energía solar representa una alternativa para disminuir los costos de la electricidad en los hogares.

Andesco afirmó que el plan de paneles solares no resuelve los problemas de fondo del sistema eléctrico ni evita el riesgo de apagón - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Andesco

El anuncio, sin embargo, fue recibido con escepticismo por los principales gremios del sector. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, calificó la reacción del Ejecutivo como tardía y sostuvo que el Gobierno desoyó las advertencias sobre el riesgo de desabastecimiento eléctrico.

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“Realmente, es penoso oír al Gobierno nacional hablando del fenómeno de El Niño, como si fuera algo que no se hubiera podido prever desde hace rato”, señaló Sánchez, según Blu Radio. El dirigente agregó que la inversión en paneles solares no impedirá un posible apagón, pues el problema central radica en el rezago de proyectos eléctricos y la falta de liquidez en el sector.

Riesgo de apagón y prioridades financieras

Para Andesco, el presupuesto anunciado debería destinarse de manera prioritaria al pago de deudas y subsidios pendientes con las empresas de servicios públicos. “Va a destinar $4 billones, supuestamente, para paneles solares en Colombia. Con eso no se puede evitar el apagón. Lo que tiene que hacer el gobierno en este momento es priorizar el presupuesto para entregar esos recursos y pagar los subsidios de energía y gas”, afirmó Sánchez.

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El gremio advirtió que las plantas térmicas aportarán más del 55% de la energía firme durante el próximo fenómeno de El Niño, y que la continuidad de los problemas de liquidez puede derivar en una crisis financiera y operativa.

El sector energético pidió al Gobierno priorizar el pago de deudas y subsidios de energía y gas para evitar una crisis de abastecimiento - crédito @Andesco1/X

Sánchez resaltó que un corte prolongado en el suministro eléctrico podría causar pérdidas de entre 1,8 y 2,2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), con severas consecuencias para la economía nacional.

Cuestionamientos a la política energética

Las críticas de Andesco fueron respaldadas por Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, que valoró el aporte de la energía solar, pero consideró que su expansión debe darse en el marco de reglas claras y de un mercado competitivo.

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“Toda fuente de generación ayuda, pero el país no va a poder abastecer la noche a punta de sol. A menos de que tengamos un sol nocturno, eso no va a funcionar”, declaró Ortega, según recogió el mismo medio.

El sector energético alertó además sobre la improvisación en la gestión del Gobierno frente a la inminencia del fenómeno de El Niño. Según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el riesgo de un apagón no ha sido eliminado y el sistema podría alcanzar su máxima capacidad en 2027. Mac Master atribuyó la situación a decisiones que dejaron de lado las tecnologías tradicionales durante el proceso de transición energética.

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Juan Ricardo Ortega sostuvo que la energía solar aporta al sistema, pero advirtió que Colombia no puede abastecer la demanda nocturna solo con sol - crédito DNP

Rezagos en infraestructura y déficit de gas

Con base en cifras de XM, operador del mercado eléctrico, de los 4.475 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación proyectados para 2026, solo ha ingresado el 15%. Además, cerca del 60% de los proyectos estratégicos de transmisión eléctrica presentan retrasos. El Centro Regional de Estudios de Energía reportó que el déficit proyectado de gas para 2026 supera el 39%, frente al 23% previsto inicialmente.

Para Andesco, estos datos reflejan que el país perdió soberanía energética al frenar la exploración y producción nacional de petróleo y gas, lo que ha incrementado la dependencia de las importaciones. Sánchez sostuvo que las decisiones adoptadas en los últimos cuatro años, como el congelamiento de contratos de gas y los retrasos en proyectos de generación, contribuyeron al actual déficit de abastecimiento.

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Propuestas y hoja de ruta para el próximo gobierno

En el marco del 20° Seminario Ambiental de Andesco, el gremio presentó una hoja de ruta al presidente electo Abelardo de la Espriella. La agenda incluye fortalecer la seguridad energética, promover el uso de biomasa, robustecer la institucionalidad ambiental y social, y garantizar la seguridad hídrica. El gremio pidió que los $4 billones anunciados se destinen prioritariamente al pago de deudas del sector eléctrico y a los subsidios pendientes.

Andesco vinculó el déficit de gas y la pérdida de soberanía energética con el freno a la exploración nacional, el congelamiento de contratos y los rezagos en generación y transmisión - crédito Ministerio de Minas y Energía

Andesco también propuso acelerar la transformación de rellenos sanitarios en parques tecnológicos y ambientales, crear incentivos para la economía circular, y eliminar barreras regulatorias para cumplir metas en reutilización de aguas residuales y recuperación de suelos degradados.

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Declaratoria de desastre y llamado a la técnica

La reciente declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño, anunciada por el presidente Petro a pocos días de finalizar su mandato, fue interpretada por Sánchez como una muestra de improvisación.

El dirigente afirmó que “cuatro años de decisiones ideológicas, congelamiento de contratos de gas y falsas garantías de que había gas suficiente nos trajeron hasta acá, con proyectos de generación y transmisión rezagados y un déficit de gas que casi se duplicó”.

Aseguró que “la técnica estaba por encima de la ideología” y urgió a adoptar medidas inmediatas para evitar una crisis energética que afecte a toda la población colombiana.

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