Alta demanda de energía pone en tensión la red eléctrica de la costa Caribe: Afinia anuncia cortes programados

Afinia aseguró que algunos municipios del sur de Bolívar, Cesar y Sucre ya presentan cortes programados de energía por la alta demanda - crédito Afinia

La red eléctrica de la región Caribe enfrenta una presión creciente por el aumento del consumo y las altas temperaturas, una situación que ya comenzó a generar cortes programados en algunos municipios del sur de Bolívar, Cesar y Sucre. Afinia advirtió que la demanda de energía en la zona continúa en ascenso y que las redes operan cerca de sus límites de capacidad.

El panorama fue expuesto durante un debate de control político en el Concejo de Medellín, donde se revisó la situación financiera y operativa de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). En la sesión se analizaron las dificultades que atraviesa la compañía, entre ellas una cartera de usuarios cercana a los $6 billones y pérdidas que durante el primer trimestre llegaron a los $238 mil millones.

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Anuncios por parte de Afinia sobre cortes de energía -crédito Jesus Aviles Ortiz/ilustración Infobae

Según explicó John Maya Salazar, gerente del Grupo EPM, la costa Atlántica atraviesa una coyuntura especialmente compleja debido al incremento de la demanda energética, un fenómeno que toma mayor relevancia ante la llegada de una temporada marcada por altas temperaturas y menor disponibilidad de recursos hídricos.

“La demanda de energía en la costa Atlántica, que es la región del país con las condiciones más complejas, está aumentando entre el 10% y el 12%, crecimiento que llama la atención ya que el promedio general es a aumentar entre el 2% y 3% y a veces lo entendemos. Con unas condiciones de estos calores, pues hay que prender más aire acondicionado, más ventiladores, hay que hacer otras alternativas, más hielo, muchas más cosas que lo que hacen es consumir más energía”, explicó el gerente de EPM.

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El aumento del consumo llevó a Afinia a implementar medidas para evitar afectaciones mayores en la infraestructura eléctrica. Ricardo Arango, gerente de la empresa, señaló que los cortes programados hacen parte de las acciones adoptadas debido a la alta exigencia que actualmente tienen los equipos de distribución.

El gerente de Afinia, Ricardo Arango, explicó las medidas adoptadas para proteger la infraestructura eléctrica de la región- crédito Air-e

“Nosotros estamos desarrollando varias estrategias que implican los cortes programados, porque la red eléctrica está a tope, es decir, en su capacidad nominal la sobrepasamos y, por lo tanto, los activos de la red están siendo empleados en más de un 120%, 150%, 170%. Los sistemas de protección de la red se disparan para proteger los activos efectivamente”, señaló el líder de Afinia.

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Durante el debate también se presentaron cifras relacionadas con la operación de la compañía. Entre los datos entregados aparecen un índice de recaudo del 80,2%, pérdidas de energía asociadas al contrabando del 26,8%, un sobrecosto de prestación superior al 47%, una disminución patrimonial de más de $1 billón y una deuda pendiente del Gobierno nacional por concepto de opción tarifaria que supera $1 billón.

Las autoridades y directivos de Afinia también revisaron la estrategia administrativa denominada “Atenea”, una propuesta que busca dividir la atención del mercado en Cesar, Magdalena y el sur de Bolívar mediante la creación de una nueva filial de EPM llamada Energía Atenea.

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Durante el debate en el Concejo de Medellín se analizaron la situación financiera y operativa de la filial de EPM-crédito Jair Coll/REUTERS

El proyecto contempla evaluar sus resultados antes de considerar una posible ampliación hacia otros territorios. Durante la sesión, los concejales conocieron el plan técnico presentado por la gerencia de Afinia, cuyo objetivo es aumentar el nivel de recaudo de la compañía del 80% actual al 95%.

La situación energética de la Costa Caribe ocurre en un escenario de mayor demanda por parte de hogares y empresas, especialmente durante los periodos de temperaturas elevadas. Según los directivos de EPM y Afinia, el comportamiento del consumo obliga a mantener estrategias de operación para proteger la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio. Mientras avanzan estas medidas, municipios del sur de Bolívar, Cesar y Sucre continúan enfrentando interrupciones programadas del servicio eléctrico. Afinia sostiene que estas acciones buscan evitar daños mayores en la red y responder a una demanda que ha superado los niveles habituales de crecimiento en la región.

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