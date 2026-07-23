Hospitalizados 18 estudiantes en Antioquia tras inhalar gas pimienta: el hospital colapsó

El colapso de las urgencias del hospital municipal marcó la jornada en San Vicente Ferrer tras la intoxicación de veintidós estudiantes por la manipulación de una botella de gas pimienta en pleno horario escolar. La emergencia obligó a evacuar la sede educativa y movilizó a bomberos, personal médico y autoridades locales ante la gravedad de los síntomas - crédito Alcaldía de San Vicente Ferrer / Facebook

Una emergencia registrada en la Institución Educativa San Vicente Ferrer dejó como saldo la evacuación total del plantel y la interrupción de la jornada académica. Una botella de gas pimienta, manipulada por un estudiante, desencadenó la intoxicación de varios alumnos y el colapso temporal del hospital municipal.

La Alcaldía de San Vicente Ferrer detalló que la situación se presentó en la mañana del 22 de julio de 2026. “Hoy, 22 de julio de 2026, en horas de la mañana, atendimos una emergencia en la que 18 estudiantes de la Institución Educativa San Vicente Ferrer resultaron afectados por inhalación de gas pimienta. Nuestro personal brindó la atención inicial y coordinó el traslado al hospital, donde fueron valorados por el personal médico. Hasta el momento ninguno reviste gravedad y todos evolucionan de manera estable”, comunicó la administración.

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El evento movilizó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente Ferrer, que realizó una inspección exhaustiva en busca del origen del gas.

El sargento Jorge Alexander Gallego Arias, comandante de la unidad, explicó los síntomas presentados: “Tos seca, algunos síntomas estomacales como vómito, para lo cual el Cuerpo de Bomberos activa sus capacidades enviando unidades al sitio. Nos encontramos inicialmente con siete estudiantes sentados, algunos vomitando, algunos con síntomas respiratorios, tosiendo, para lo cual decidimos el traslado inmediato al hospital”.

La mañana del 22 de julio, una alerta sanitaria sacudió la Institución Educativa San Vicente Ferrer cuando una sustancia irritante, identificada como gas pimienta, causó vómito y dificultades respiratorias en numerosos estudiantes - crédito Alcaldía de San Vicente Ferrer / Facebook

La cifra de afectados fue aumentando a medida que más estudiantes presentaban síntomas. “Al transcurrir el tiempo fueron llegando más estudiantes al hospital, a urgencias, presentando los mismos síntomas. El hospital colapsa. Nuestro hospital de primer nivel colapsa”, resumió el comandante. La saturación hospitalaria exigió una atención rápida y coordinada para evitar complicaciones.

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En el transcurso de la emergencia, el personal detectó finalmente la presencia de una botella de gas pimienta, lo que permitió orientar el tratamiento médico. El comandante agregó: “Se informó a las autoridades de salud y con esa información ya el hospital sabe qué medicamentos administrar o qué procedimientos seguir. Le damos tranquilidad a la comunidad de que los estudiantes están bien, recuperándose en el hospital”.

El director del hospital San Vicente Ferrer, Jhon Jaime Ramírez, relató: “Aproximadamente faltando un cuarto para la una de la tarde, recibimos una emergencia procedente de la institución educativa San Vicente Ferrer por una intoxicación masiva por un gas pimienta en esa institución, lo cual hizo que vinieran aproximadamente veintidós estudiantes, lo cual se les brindó atención médica”.

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Los menores tuvieron que ser trasladados al centro de salud debido a los síntomas - crédito comunicaciones San Vicente / Facebook

Ramírez destacó que “ninguno de los pacientes presentó alguna gravedad. Únicamente dos, tres pacientes presentaron algo de deficiencia respiratoria, pero se pudo resolver, pero fue un tiempo récord donde pudimos dar solución”.

Los equipos de emergencia procedieron a bañar a los estudiantes para retirar residuos químicos y algunos permanecieron en observación médica. El Cuerpo de Bomberos precisó: “Nuestro personal brindó la atención inicial en el lugar de los hechos”, reiterando su objetivo de “proteger la vida y el bienestar de la comunidad”.

El rector Rodrigo Anselmo Acevedo ofreció un mensaje de calma: “Unos chicos activaron al parecer un, un aerosol con gas mostaza, de los cuales provocó, pues irritación en algunos estudiantes. Se activó la ruta de atención llamando a los bomberos y a la Defensa Civil. Fueron evacuados hacia el, el hospital local”. Acevedo adelantó que se convocaría a padres y presuntos involucrados para esclarecer los hechos.

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La dirección del colegio tomó la decisión de evacuar la sede y suspender las clases por el resto del día. “Decidimos evacuarlos en su totalidad, profesores, alumnos, personal de cafetería, restaurante, todo el personal, mientras encontrábamos las causas o el motivo de este suceso”, indicó el comandante Gallego Arias. Las cámaras de seguridad están siendo revisadas para determinar la secuencia exacta de los acontecimientos.

Los bomberos voluntarios y la defensa civil atendieron la emergencia en el colegio San Vicente Ferrer - crédito Comunicaciones San Vicente / Facebook

Qué sucede al inhalar gas pimienta y recomendaciones inmediatas

La inhalación de gas pimienta suele causar irritación de ojos, piel y mucosas, tos, dificultad para respirar, irritación nasal y de garganta, además de secreción nasal. En contacto con los ojos, genera dolor, lagrimeo y enrojecimiento; en la piel, puede provocar enrojecimiento, hinchazón y picazón.

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Por lo general, los síntomas duran entre veinte y sesenta minutos, pero pueden agravarse en personas asmáticas o si la exposición es en un espacio cerrado. Si bien el malestar suele ceder en menos de una hora, en ocasiones pueden persistir lesiones o molestias respiratorias más severas.

Las autoridades sanitarias y los expertos recomiendan quitarse la ropa contaminada y lavar el cuerpo con abundante agua y jabón. Los ojos deben enjuagarse durante al menos diez minutos con agua a temperatura ambiente. Si los síntomas respiratorios se agravan o persisten, se aconseja acudir de inmediato a un centro médico.