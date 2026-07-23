Petro se lanzó de ‘profesor’ y le dio clase a De la Espriella sobre el poder de la coca: “Medellín no es el epicentro del narcotráfico”

Gustavo Petro le explicó a Abelardo de la Espriella cómo funciona el narcotráfico en Colombia tras sus palabras sobre Medellín - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, sobre la instalación de una sede del denominado Escudo de las Américas —iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones regionales contra los cárteles y el crimen organizado transnacional— en Medellín.

Petro afirmó que la capital antioqueña no funciona actualmente como el centro de mando del tráfico de drogas en el país, luego de que el presidente electo lo mencionara en su discurso del 20 de julio de 2026.

El debate surgió luego de que De la Espriella anunciara la creación de una oficina de la alianza internacional impulsada por Donald Trump para combatir el crimen organizado. Durante su intervención, el presidente electo aseguró que desde la capital de Antioquia se coordinan las principales estructuras delictivas del territorio nacional.

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“Vamos a tener la sede principal del Escudo de las Américas en Medellín, porque aquí está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y el crimen organizado. Desde Medellín y desde el área metropolitana se darán la mayoría de las órdenes al resto del país”, sostuvo De la Espriella.

Abelardo de la Espriella anunció que Medellín será la sede principal del 'Escudo de las Américas', un convenio con Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La explicación de Petro sobre el negocio mundial de la cocaína

Ante estas palabras, el presidente saliente fijó su postura a través de una publicación en la red social X. Petro explicó las transformaciones que ha tenido la cadena de producción y comercialización de sustancias ilícitas en los últimos años.

“Abelardo está completamente equivocado con Medellín. Medellín no es el epicentro del narcotráfico. Colombia ya es secundaria en el negocio de la cocaína, solo sirve como primer productor y su cadena de producción se ubica en el sur del país, el litoral pacífico y Catatumbo”, afirmó el mandatario.

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Respecto al panorama económico y social de Antioquia, el jefe de Estado precisó que las actividades ilegales en la región han cambiado de enfoque hacia la extracción de minerales: “El área del Nordeste antioqueño está cada vez más volcada sobre el oro ilícito. Medellín es más un sitio de encuentro y placeres pagos de algunos mandos intermedios del narcotráfico mundial”.

Petro afirmó que Antioquia enfrenta hoy un crecimiento de economías ilegales asociadas principalmente a la minería ilícita de oro - crédito @petrogustavo/X

En su explicación sobre la estructura global del negocio, el presidente señaló que las operaciones principales de compra, venta y lavado de activos se realizan fuera de las fronteras colombianas: “El centro del narcotráfico de la cocaína se establece en las ciudades de lujo del mundo, las compras se hacen en las zonas productoras y los puertos de exportación cada vez se ubican más en el Ecuador”.

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"De los dineros de la cocaína a Colombia entran solo los necesarios para los ciclos productivos de hoja de coca, su transformación y transporte y el pago a los grupos armados y los funcionarios públicos que se necesitan para su encubrimiento”, detalló el mandatario.

Sobre el manejo de los recursos financieros derivados de este delito, el presidente indicó que los mayores beneficios económicos circulan en plataformas internacionales y sistemas digitales.

“El mayor excedente económico de la economía se establece en el sistema financiero internacional, fundamentalmente en las transacciones de monedas virtuales”, sostuvo el jefe de Estado en su publicación.

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Gustavo Petro explicó que Medellín no es que esté la red de narcotráfico, sino que allí llegan los grandes narcos al gozo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

Por otro lado, Gustavo Petro se refirió a la composición de los grupos de mayor impacto en el territorio nacional y a sus alianzas en el exterior: “El sector colombiano más fuerte de la mafia de la cocaína, también residente en el exterior, se ubica en el centro del país y surge de antiguos esmeralderos que mantienen negociaciones con la DEA”.

Las críticas que recibió De la Espriella por su comentario sobre Medellín

Aunque el presidente electo aseguró que su intención era visibilizar que desde su gobierno se iba a combatir la fuerte presencia del narcotráfico y el crimen organizado en Medellín, sus declaraciones desataron críticas por parte de la oposición.

Sus detractores recordaron que semanas atrás cuestionó duramente a su entonces rival presidencial, Iván Cepeda, cuando este afirmó que Antioquia era “la cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, afirmación que en su momento fue rechazada con vehemencia por el hoy presidente y por dirigentes de su sector, como Abelardo de la Espriella.

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Aumenta la tensión ante las elecciones: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda cruzan críticas por el papel de Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ahora, sus palabras fueron interpretadas por algunos sectores como un reconocimiento de que Antioquia enfrenta graves problemas relacionados con el narcotráfico y las estructuras criminales. Esa aparente contradicción fue señalada por sus críticos, quienes lo acusaron de mantener un discurso distinto según el momento político.