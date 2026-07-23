David Luna se despachó contra proyecto de ley que radicó Petro para regular la inteligencia artificial y lo acusó de ‘copiar’ modelos inadaptables

David Luna, basado en su experiencia como exministro TIC, le puso la lupa al nuevo proyecto de ley radicado por el Ministerio de Ciencias, que busca regular la IA en Colombia - crédito @SenadoGovCo/X

El Gobierno del saliente presidente de la República, Gustavo Petro, presentó el miércoles 22 de julio un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Colombia, a solo 16 días de que finalice su administración. No obstante, la iniciativa no cayó bien en los sectores políticos de oposición y en expertos en la materia, como el excandidato presidencial y exministro de las TIC David Luna, que expresó sus reparos.

El documento, según el también excongresista, adopta como referencia el marco normativo de la Unión Europea y busca establecer un sistema de clasificación por niveles de riesgo, así como una autoridad nacional para la supervisión de sistemas de alto riesgo. Sin embargo, para Luna, el replicar el modelo implementado en el Viejo Continente representaría un riesgo que obligaría a tomar correctivos a corto plazo.

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Según el documento oficial, la ley tiene como objeto “promover la generación de conocimiento, el desarrollo de la infraestructura tecnológica y la implementación de la inteligencia artificial (IA) en Colombia, el crecimiento económico y la competitividad, con un enfoque territorial, ético, inclusivo, responsable y sostenible", que fortalezca, según se especificó, las capacidades científicas, institucionales y de innovación.

En su perfil de X, el exministro y excandidato presidencial David Luna dio a conocer sus opiniones sobre nuevo proyecto para regular la IA en Colombia - crédito @lunadavid/X

Y, de esta manera, “contribuya a la prevalencia de los derechos fundamentales y de los derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico vigente, incluido el bloque de constitucionalidad”. El proyecto, radicado por el Ministerio de Ciencia, establece que la regulación se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, involucradas en cualquier etapa del ciclo de vida de un sistema de IA.

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David Luna se despachó contra el modelo adoptado por la administración Petro

La propuesta del Ejecutivo causó fuertes críticas por parte de Luna, que lanzó una serie de interrogantes sobre la pertinencia de replicar el modelo europeo. “A solo 16 días de terminar su mandato, el Gobierno Petro absurdamente insiste en radicar un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Colombia. La propuesta vuelve a copiar el modelo europeo de clasificación por niveles de riesgo”, indicó el exministro.

Los cuestionamientos, a juzgar por lo dicho por el excandidato presidencial, están en que la propia Unión Europea simplificó sus reglas, redujo cargas y aplazó parte de las obligaciones para sistemas de alto riesgo, “ante el impacto que podían tener sobre la competitividad y la innovación”. Es decir, flexibilizó su estricta regulación para evitar que las empresas tecnológicas perdieran competitividad frente a otros mercados.

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De acuerdo con Luna, “si Europa, con mucha más infraestructura, inversión y talento tecnológico, tuvo que corregir el rumbo, imaginemos lo que podría pasar en Colombia al copiar una regulación concebida para una realidad completamente distinta”. Lo anterior, en referencia con el EU AI Act (como se le conoce a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea), la primera regulación integral sobre IA en el mundo.

El proyecto de regulación de IA en Colombia fue radicado por la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, ante la secretaría general de la Cámara de Representantes - crédito @lunadavid/X

Y sostuvo que el país “todavía enfrenta enormes brechas de formación, investigación, infraestructura computacional y adopción tecnológica", por lo que imponer desde el comienzo “una camisa de fuerza regulatoria” no hará a los actores colombianos más responsables. “Nos hará más lentos, menos competitivos y menos atractivos para la inversión”, remarcó el político bogotano en su análisis frente a este proyecto.

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Así pues, Luna propuso que Colombia necesita una ley que “forme talento desde los colegios y las universidades, fortalezca la investigación, facilite la experimentación, apoye a los emprendimientos y permita que las empresas adopten esta tecnología, protegiendo los derechos de las personas sin apagar la innovación” y advirtió que “la pregunta no puede ser cómo copiamos la regulación más restrictiva”, sino todo lo contrario.

“Debe ser cómo construimos una política propia para que Colombia pueda crear, adoptar y exportar inteligencia artificial. Regular sí, pero para avanzar, no para quedarnos atrás”, puntualizó el exministro, que hizo parte del gabinete del expresidente Juan Manuel Santos, y logró la instalación de más de 1.000 Zonas Wi-Fi y 7.800 Puntos y Kioscos Vive Digital, al igual que la conexión de fibra óptica en 1.075 municipios.

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Víctor Muñoz, exdirector del Dapre y experto en el tema, también cuestionó alcances de nuevo proyecto de ley para regular la IA en Colombia - crédito @Vicmunro/X

Víctor Muñoz también se refirió al proyecto presentado por el Gobierno Petro

A la discusión se sumó Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del Gobierno de Iván Duque, que recordó que la Ley de Inteligencia Artificial radicada por el ministerio es, por lo menos, “como el quinto proyecto de ley sobre IA que este Gobierno presenta o promueve durante su mandato”, lo que daría muestra de cómo la iniciativa no ha superado el trámite legislativo.

De este modo, el exfuncionario, experto en la materia, enfatizó que “lo más llamativo no es la cantidad de iniciativas sobre el mismo tema, sino que cada nueva versión termina siendo peor que la anterior”. Según Muñoz, la insistencia oficial en un modelo de “sobrerregulación poco ágil” eleva la incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y reduce la competitividad del país frente a otros mercados que estarían avanzando.

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La ley prevé que “todos los sistemas de IA que se encuentren en funcionamiento en el territorio nacional a la fecha de entrada en vigor de la presente ley deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en la misma”. Además, el Gobierno se compromete a establecer mecanismos de financiación sostenibles, incluyendo alianzas público-privadas y cooperación internacional, para garantizar la adopción responsable de la IA.