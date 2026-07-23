Colombia

David Luna se despachó contra proyecto de ley que radicó Petro para regular la inteligencia artificial y lo acusó de ‘copiar’ modelos inadaptables

Al igual que el exsenador y excandidato presidencial, el exdirector del Dapre Víctor Muñoz también advirtió sobre los riesgos de copiar regulaciones creadas para realidades distintas y señaló que el enfoque adoptado podría afectar la competitividad, la innovación y la inversión en el sector tecnológico colombiano

Guardar
Google icon
David Luna recordó que desde el inicio ejerció una oposición respetuosa y coherente frente a la administración Petro - crédito @SenadoGovCo/X
David Luna, basado en su experiencia como exministro TIC, le puso la lupa al nuevo proyecto de ley radicado por el Ministerio de Ciencias, que busca regular la IA en Colombia - crédito @SenadoGovCo/X

El Gobierno del saliente presidente de la República, Gustavo Petro, presentó el miércoles 22 de julio un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Colombia, a solo 16 días de que finalice su administración. No obstante, la iniciativa no cayó bien en los sectores políticos de oposición y en expertos en la materia, como el excandidato presidencial y exministro de las TIC David Luna, que expresó sus reparos.

El documento, según el también excongresista, adopta como referencia el marco normativo de la Unión Europea y busca establecer un sistema de clasificación por niveles de riesgo, así como una autoridad nacional para la supervisión de sistemas de alto riesgo. Sin embargo, para Luna, el replicar el modelo implementado en el Viejo Continente representaría un riesgo que obligaría a tomar correctivos a corto plazo.

PUBLICIDAD

Según el documento oficial, la ley tiene como objeto “promover la generación de conocimiento, el desarrollo de la infraestructura tecnológica y la implementación de la inteligencia artificial (IA) en Colombia, el crecimiento económico y la competitividad, con un enfoque territorial, ético, inclusivo, responsable y sostenible", que fortalezca, según se especificó, las capacidades científicas, institucionales y de innovación.

David Luna y sus opiniones sobre nuevo proyecto para regular la IA en Colombia
En su perfil de X, el exministro y excandidato presidencial David Luna dio a conocer sus opiniones sobre nuevo proyecto para regular la IA en Colombia - crédito @lunadavid/X

Y, de esta manera, “contribuya a la prevalencia de los derechos fundamentales y de los derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico vigente, incluido el bloque de constitucionalidad”. El proyecto, radicado por el Ministerio de Ciencia, establece que la regulación se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, involucradas en cualquier etapa del ciclo de vida de un sistema de IA.

PUBLICIDAD

David Luna se despachó contra el modelo adoptado por la administración Petro

La propuesta del Ejecutivo causó fuertes críticas por parte de Luna, que lanzó una serie de interrogantes sobre la pertinencia de replicar el modelo europeo. “A solo 16 días de terminar su mandato, el Gobierno Petro absurdamente insiste en radicar un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Colombia. La propuesta vuelve a copiar el modelo europeo de clasificación por niveles de riesgo”, indicó el exministro.

Los cuestionamientos, a juzgar por lo dicho por el excandidato presidencial, están en que la propia Unión Europea simplificó sus reglas, redujo cargas y aplazó parte de las obligaciones para sistemas de alto riesgo, “ante el impacto que podían tener sobre la competitividad y la innovación”. Es decir, flexibilizó su estricta regulación para evitar que las empresas tecnológicas perdieran competitividad frente a otros mercados.

De acuerdo con Luna, “si Europa, con mucha más infraestructura, inversión y talento tecnológico, tuvo que corregir el rumbo, imaginemos lo que podría pasar en Colombia al copiar una regulación concebida para una realidad completamente distinta”. Lo anterior, en referencia con el EU AI Act (como se le conoce a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea), la primera regulación integral sobre IA en el mundo.

Proyecto de regulación de IA en Colombia fue radicado por el Ministerio de Ciencias
El proyecto de regulación de IA en Colombia fue radicado por la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, ante la secretaría general de la Cámara de Representantes - crédito @lunadavid/X

Y sostuvo que el país “todavía enfrenta enormes brechas de formación, investigación, infraestructura computacional y adopción tecnológica", por lo que imponer desde el comienzo “una camisa de fuerza regulatoria” no hará a los actores colombianos más responsables. “Nos hará más lentos, menos competitivos y menos atractivos para la inversión”, remarcó el político bogotano en su análisis frente a este proyecto.

Así pues, Luna propuso que Colombia necesita una ley que “forme talento desde los colegios y las universidades, fortalezca la investigación, facilite la experimentación, apoye a los emprendimientos y permita que las empresas adopten esta tecnología, protegiendo los derechos de las personas sin apagar la innovación” y advirtió que “la pregunta no puede ser cómo copiamos la regulación más restrictiva”, sino todo lo contrario.

Debe ser cómo construimos una política propia para que Colombia pueda crear, adoptar y exportar inteligencia artificial. Regular sí, pero para avanzar, no para quedarnos atrás”, puntualizó el exministro, que hizo parte del gabinete del expresidente Juan Manuel Santos, y logró la instalación de más de 1.000 Zonas Wi-Fi y 7.800 Puntos y Kioscos Vive Digital, al igual que la conexión de fibra óptica en 1.075 municipios.

Víctor Muñoz también cuestionó alcances de nuevo proyecto de ley para regular la IA en Colombia
Víctor Muñoz, exdirector del Dapre y experto en el tema, también cuestionó alcances de nuevo proyecto de ley para regular la IA en Colombia - crédito @Vicmunro/X

Víctor Muñoz también se refirió al proyecto presentado por el Gobierno Petro

A la discusión se sumó Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del Gobierno de Iván Duque, que recordó que la Ley de Inteligencia Artificial radicada por el ministerio es, por lo menos, “como el quinto proyecto de ley sobre IA que este Gobierno presenta o promueve durante su mandato”, lo que daría muestra de cómo la iniciativa no ha superado el trámite legislativo.

De este modo, el exfuncionario, experto en la materia, enfatizó que “lo más llamativo no es la cantidad de iniciativas sobre el mismo tema, sino que cada nueva versión termina siendo peor que la anterior”. Según Muñoz, la insistencia oficial en un modelo de “sobrerregulación poco ágil” eleva la incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y reduce la competitividad del país frente a otros mercados que estarían avanzando.

La ley prevé que “todos los sistemas de IA que se encuentren en funcionamiento en el territorio nacional a la fecha de entrada en vigor de la presente ley deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en la misma”. Además, el Gobierno se compromete a establecer mecanismos de financiación sostenibles, incluyendo alianzas público-privadas y cooperación internacional, para garantizar la adopción responsable de la IA.

Temas Relacionados

Gustavo PetroProyectos de ley PetroInteligencia Artificial ColombiaDavid LunaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

El concurso de talento sigue despertando las emociones entre los televidentes, presentadoras y jueces en el segundo día de su estreno

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Junior FC estaría próximo a confirmar la salida de una de los ídolos del club, que iría a reforzar al Cúcuta Deportivo a días del inicio del segundo semestre del FPC

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Esposa de J Balvin relató el momento incómodo que vivió junto a Río en la final del Mundial 2026: “¡Con mi hijo no!”

Valentina Ferrer denunció que un espectador insultó al niño en las tribunas de Nueva York y explicó por qué decidió frenarlo en el acto durante el partido entre Argentina y España

Esposa de J Balvin relató el momento incómodo que vivió junto a Río en la final del Mundial 2026: “¡Con mi hijo no!”

Los 15 mejores álbumes colombianos de 2026 hasta ahora, según Billboard

La publicación especializada eligió los trabajos más destacados publicados durante el primer semestre del año, destacando figuras del pop, el urbano, la salsa o la música popular

Los 15 mejores álbumes colombianos de 2026 hasta ahora, según Billboard

La Dimayor se sigue rompiendo: un equipo atacó a los ocho grandes que se rebelaron por los derechos de televisión

Alianza defendió la distribución actual de las ganancias por la transmisión de los partidos y aseguró que aquellos conjuntos “quieren acabar con el fútbol”

La Dimayor se sigue rompiendo: un equipo atacó a los ocho grandes que se rebelaron por los derechos de televisión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

‘Yo me llamo’ EN VIVO: los participantes enamoran y conmueven hasta las lágrimas a los jurados

Esposa de J Balvin relató el momento incómodo que vivió junto a Río en la final del Mundial 2026: “¡Con mi hijo no!”

Los 15 mejores álbumes colombianos de 2026 hasta ahora, según Billboard

Mike Bahía y su “hamburguesa triple” con Greeicy causaron sensación en medio de los rumores de separación: “La dejé”

Andrea Valdiri sorprendió al revelar la millonada que cobra por una historia en redes: así fija sus tarifas para hacer publicidad

Deportes

Video | Así quedó la gramilla del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: Teo Gutiérrez reaccionó

Video | Así quedó la gramilla del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: Teo Gutiérrez reaccionó

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

La Dimayor se sigue rompiendo: un equipo atacó a los ocho grandes que se rebelaron por los derechos de televisión

Independiente Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2026

La Liga BetPlay 2026-II no ha comenzado y ya tiene un partido aplazado: Atlético Nacional fue el afectado