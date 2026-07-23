Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió alerta de seguridad por “actividad delictiva” en el país: enlistó recomendaciones

La embajada recomendó a los estadounidenses no portar joyas de lujo en Colombia - crédito Colprensa

El 22 de julio de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos por la persistencia de “actividad delictiva” en el territorio colombiano. De acuerdo con la información que publicó en su sitio web oficial, entre las víctimas de los criminales están los extranjeros.

En consecuencia, expuso un listado de recomendaciones para reducir riesgos durante viajes y estadías en el país de América del Sur. "Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben tener en cuenta que la actividad delictiva, incluidos los delitos contra extranjeros, sigue siendo motivo de preocupación. Siga estos pasos para mantenerse a salvo", indicó la embajada.

PUBLICIDAD

Por un lado, la sede diplomática advirtió sobre el uso de drogas imperceptibles. Según el comunicado, pueden añadirse a bebidas o comida para dejar a la víctima indefensa y facilitar robos, agresiones o abusos sexuales. Por eso, recomendó a los ciudadanos estadounidenses no dejar alimentos ni bebidas sin vigilancia en sitios públicos y no aceptar ningún tipo de trago a personas desconocidas, ya que la combinación de estupefacientes con alcohol puede ser peligrosa.

La embajada advirtió sobre robos violentos en Colombia. Recomendó no oponer resistencia - crédito Jesús Avilés/ Infobae Colombia

De igual manera, recomendó a los ciudadanos norteamericanos que visitan Colombia mantener un perfil bajo. Eso quiere decir que deben evitar el de uso joyas, relojes de lujo y ropa de diseñador. También sugirió abstenerse de utilizar el celular en las aceras o cerca de la calle para evitar hurtos; indicó que, en caso de que se requiera usar el teléfono personal, se debe buscar primero un lugar seguro para hacerlo.

PUBLICIDAD

La embajada señaló que los delincuentes pueden recurrir a la violencia durante los robos y, por eso, sugirió que, en caso de que algún ciudadano estadounidense se encuentre en una situación de ese tipo, no oponga resistencia, priorizando la seguridad personal.

Además, advirtió que se han estado usando aplicaciones de citas para seleccionar víctimas de robos, agresiones sexuales y otros delitos violentos. En consecuencia, recomendó a los ciudadanos reunirse con otras personas en lugares públicos y compartir sus planes con un amigo de confianza para que esté completamente informado.

“Tanto hombres como mujeres, que viajan solos o en grupo, han sido víctimas (...). Haz capturas de pantalla del perfil, las fotos y la identificación de tu cita para compartirlas con él”, explicó la embajada en el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

La embajada recomendó a los estadounidenses reunirse en lugares públicos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De igual manera, sugirió evaluar con cuidado antes de llevar a alguien al alojamiento en el que se encuentra. “Piénsalo bien antes de llevar a tu cita o a cualquier persona que no conozcas bien a tu alojamiento o hotel. Asegúrate de que todos los visitantes se registren en la seguridad del edificio o en la recepción del hotel con su documento nacional de identidad colombiano (cédula), no con una foto”, precisó.

Adicionalmente, aconsejó no hablar de finanzas ni de planes de viaje con personas recién conocidas.

El aviso incluyó sugerencias adicionales: contratar un seguro de viaje internacional porque centros médicos colombianos exigen pago por adelantado, y denunciar todos los delitos a la policía para ayudar a identificar patrones. En caso de robo de tarjetas o documentos, indicó comunicarse con las entidades financieras lo antes posible.

PUBLICIDAD

La embajada recordó que la explotación sexual es un delito grave en Colombia - crédito Red PaPaz

La embajada también recomendó a los viajeros que acuerdan encuentros con personas desconocidas informarse bien sobre la edad de su cita, teniendo en cuenta que pueden terminar reuniéndose con menores de edad y eso puede derivar en situaciones de carácter penal si se comprueba alguna relación con el delito de explotación sexual.

Recordó que la explotación sexual de menores es un delito grave en Colombia, con penas que incluyen largas condenas de prisión. "Incluso solicitar favores sexuales a un menor es un delito. Alegar desconocimiento de la menor no constituye una defensa legal”, añadió.