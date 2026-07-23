Colombia

Juez frena inspección de la Supersalud a la FLA y ordena rectificar señalamientos

La decisión protege el buen nombre de la Fábrica de Licores de Antioquia tras el choque institucional por una auditoría a recursos de salud

Guardar
Google icon
FOTO: Colprensa (Archivo)
FOTO: Colprensa (Archivo)

Un juez ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender la inspección que adelantaba a la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, en medio del pulso institucional que se desató por una auditoría relacionada con recursos destinados a la salud.

La decisión fue adoptada mediante un fallo de tutela y representa un revés para la Supersalud, entidad liderada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Además de frenar la diligencia, el juez ordenó rectificar la información difundida por la Superintendencia, según la cual la licorera se habría opuesto a la realización de la auditoría.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el fallo protege el buen nombre y la honra de la empresa antioqueña, que había acudido a la tutela tras considerar que la actuación de la Supersalud excedía sus competencias y afectaba su reputación pública.

PUBLICIDAD

créditos @Supersalud/X | Captura de pantalla Fábrica de Licores de Antioquia FLA / YouTube | @quinterocalle/IG
créditos @Supersalud/X | Captura de pantalla Fábrica de Licores de Antioquia FLA / YouTube | @quinterocalle/IG

La inspección realizada a finales de junio generó un fuerte choque jurídico y administrativo. La Supersalud acusó a directivos de la FLA de bloquear una auditoría de vigilancia sobre recursos de salud, situación que llevó a la entidad a anunciar denuncias penales.

FLA celebra protección de su buen nombre

El exgerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, celebró la decisión judicial y aseguró que la empresa fue defendida hasta el final de su gestión.

Protegimos el buen nombre y la honra de una empresa que es patrimonio de todos los antioqueños”, afirmó Ramos.

El exdirectivo sostuvo que la defensa de la FLA tuvo como base la legalidad, la institucionalidad y la protección del patrimonio público. También calificó a la licorera como una de las empresas más queridas por los antioqueños.

PUBLICIDAD

Protegimos a la empresa más querida de los antioqueños hasta el último día de nuestra gestión”, agregó Ramos.

La orden de rectificación es uno de los puntos más sensibles del fallo, porque obliga a la Supersalud a corregir la versión según la cual la FLA se había opuesto a la auditoría. Para la empresa, esa afirmación afectaba su imagen y presentaba como obstrucción lo que, según su posición, era una defensa jurídica frente a solicitudes que consideraba improcedentes.

Fábrica de Licores de Antioquia. Foto: Twitter @flaenlinea
Fábrica de Licores de Antioquia. Foto: Twitter @flaenlinea

Choque jurídico terminó en tutela y renuncia

El conflicto comenzó cuando la Supersalud adelantó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia. La entidad argumentaba que tenía competencia para revisar información asociada a recursos destinados a la salud, mientras que la FLA sostuvo que algunos requerimientos no correspondían a la órbita de la Superintendencia.

La licorera interpuso una acción de tutela y recusaciones, al considerar que la Supersalud estaba solicitando información protegida por reserva comercial. Con esos argumentos, pidió la intervención judicial para frenar la diligencia y proteger sus derechos.

Posteriormente, un juez ya había suspendido temporalmente la inspección de manera preventiva. Ahora, con el fallo de tutela, se ordena suspender la actuación y rectificar la información difundida sobre la supuesta oposición de la empresa a la auditoría.

El pulso administrativo también tuvo efectos internos en la FLA. La tensión derivada de la inspección y de las actuaciones de la Supersalud terminó en la renuncia de Esteban Ramos a la gerencia de la licorera.

La decisión judicial deja abierta una discusión de fondo sobre los límites de las competencias de la Supersalud, la protección de información empresarial y la vigilancia de recursos públicos vinculados al sector salud. Por ahora, la FLA obtiene una decisión favorable en la defensa de su buen nombre, mientras la Superintendencia deberá acatar la suspensión y rectificar los señalamientos cuestionados.

Temas Relacionados

Fábrica de Licores de AntioquiaSupersaludDaniel QuinteroAntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Yo me llamo’ segundo capítulo: los participantes enamoraron y conmovieron hasta las lágrimas a los jurados

El concurso de talento sigue despertando las emociones entre los televidentes, presentadoras y jueces, lo que se evidenció en el segundo día del estreno de su temporada 11

‘Yo me llamo’ segundo capítulo: los participantes enamoraron y conmovieron hasta las lágrimas a los jurados

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Marco enfrenta la presión mediática y respalda al atacante colombiano, pese a que venía de sumar pocos minutos en sus últimos dos clubes

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Alejandro Pino Calad ahondó en el “club 37″ de la Dimayor, en medio de su puja con el “grupo de los ocho” por los derechos de televisión

En su pódcast, el periodista analizó los matices que deja la movida de los clubes históricos del fútbol colombiano, cambios de bando impensados en años anteriores, y tensiones con Ramón Jesurún

Alejandro Pino Calad ahondó en el “club 37″ de la Dimayor, en medio de su puja con el “grupo de los ocho” por los derechos de televisión

Fiscalía lleva a juicio al dueño de carro implicado en choque que mató a dos motociclistas en Bogotá: lo acusan por omisión

La investigación sostiene que el propietario del automotor cedió el control a Rubén Guillermo Romero Castillo tras consumir licor, y que esa decisión terminó en un choque que mató a Viviana Suárez y Carlos Mario Cavadía Sierra, el 31 de octubre de 2025, en la avenida José Celestino Mutis

Fiscalía lleva a juicio al dueño de carro implicado en choque que mató a dos motociclistas en Bogotá: lo acusan por omisión

Cuándo un desmayo es solo un susto y cuándo consultar de inmediato: experto aclara qué hacer en estas situaciones

Un episodio por baja perfusión cerebral puede relacionarse con reflejos del sistema autónomo, cambios al levantarse o arritmias, y ciertas señales obligan a buscar valoración médica prioritaria

Cuándo un desmayo es solo un susto y cuándo consultar de inmediato: experto aclara qué hacer en estas situaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ segundo capítulo: los participantes enamoraron y conmovieron hasta las lágrimas a los jurados

‘Yo me llamo’ segundo capítulo: los participantes enamoraron y conmovieron hasta las lágrimas a los jurados

Esposa de J Balvin relató el momento incómodo que vivió junto a Río en la final del Mundial 2026: “¡Con mi hijo no!”

Los 15 mejores álbumes colombianos de 2026 hasta ahora, según Billboard

Mike Bahía y su “hamburguesa triple” con Greeicy causaron sensación en medio de los rumores de separación: “La dejé”

Andrea Valdiri sorprendió al revelar la millonada que cobra por una historia en redes: así fija sus tarifas para hacer publicidad

Deportes

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Alejandro Pino Calad ahondó en el “club 37″ de la Dimayor, en medio de su puja con el “grupo de los ocho” por los derechos de televisión

La Juventus buscaría la salida de Juan David Cabal: el colombiano tendría una propuesta desde Turquía

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 del 22 julio

Video | Así quedó la gramilla del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: Teo Gutiérrez reaccionó