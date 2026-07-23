Juez frena inspección de la Supersalud a la FLA y ordena rectificar señalamientos

FOTO: Colprensa (Archivo)

Un juez ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender la inspección que adelantaba a la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, en medio del pulso institucional que se desató por una auditoría relacionada con recursos destinados a la salud.

La decisión fue adoptada mediante un fallo de tutela y representa un revés para la Supersalud, entidad liderada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Además de frenar la diligencia, el juez ordenó rectificar la información difundida por la Superintendencia, según la cual la licorera se habría opuesto a la realización de la auditoría.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el fallo protege el buen nombre y la honra de la empresa antioqueña, que había acudido a la tutela tras considerar que la actuación de la Supersalud excedía sus competencias y afectaba su reputación pública.

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créditos @Supersalud/X | Captura de pantalla Fábrica de Licores de Antioquia FLA / YouTube | @quinterocalle/IG

La inspección realizada a finales de junio generó un fuerte choque jurídico y administrativo. La Supersalud acusó a directivos de la FLA de bloquear una auditoría de vigilancia sobre recursos de salud, situación que llevó a la entidad a anunciar denuncias penales.

FLA celebra protección de su buen nombre

El exgerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, celebró la decisión judicial y aseguró que la empresa fue defendida hasta el final de su gestión.

“Protegimos el buen nombre y la honra de una empresa que es patrimonio de todos los antioqueños”, afirmó Ramos.

El exdirectivo sostuvo que la defensa de la FLA tuvo como base la legalidad, la institucionalidad y la protección del patrimonio público. También calificó a la licorera como una de las empresas más queridas por los antioqueños.

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“Protegimos a la empresa más querida de los antioqueños hasta el último día de nuestra gestión”, agregó Ramos.

La orden de rectificación es uno de los puntos más sensibles del fallo, porque obliga a la Supersalud a corregir la versión según la cual la FLA se había opuesto a la auditoría. Para la empresa, esa afirmación afectaba su imagen y presentaba como obstrucción lo que, según su posición, era una defensa jurídica frente a solicitudes que consideraba improcedentes.

Fábrica de Licores de Antioquia. Foto: Twitter @flaenlinea

Choque jurídico terminó en tutela y renuncia

El conflicto comenzó cuando la Supersalud adelantó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia. La entidad argumentaba que tenía competencia para revisar información asociada a recursos destinados a la salud, mientras que la FLA sostuvo que algunos requerimientos no correspondían a la órbita de la Superintendencia.

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La licorera interpuso una acción de tutela y recusaciones, al considerar que la Supersalud estaba solicitando información protegida por reserva comercial. Con esos argumentos, pidió la intervención judicial para frenar la diligencia y proteger sus derechos.

Posteriormente, un juez ya había suspendido temporalmente la inspección de manera preventiva. Ahora, con el fallo de tutela, se ordena suspender la actuación y rectificar la información difundida sobre la supuesta oposición de la empresa a la auditoría.

El pulso administrativo también tuvo efectos internos en la FLA. La tensión derivada de la inspección y de las actuaciones de la Supersalud terminó en la renuncia de Esteban Ramos a la gerencia de la licorera.

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La decisión judicial deja abierta una discusión de fondo sobre los límites de las competencias de la Supersalud, la protección de información empresarial y la vigilancia de recursos públicos vinculados al sector salud. Por ahora, la FLA obtiene una decisión favorable en la defensa de su buen nombre, mientras la Superintendencia deberá acatar la suspensión y rectificar los señalamientos cuestionados.