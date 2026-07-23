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“Eso sí es hacer pagar el déficit fiscal a los más pobres”: Petro a De la Espriella por nueva reforma tributaria

El presidente saliente respondió al rechazo del gobierno electo a una nueva reforma tributaria y defendió cobrar impuestos a los sectores más ricos

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- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió al cuestionamiento del gobierno electo de Abelardo de la Espriella contra una nueva reforma tributaria y sostuvo que negarse a cobrarles impuestos a los sectores más ricos terminaría trasladando el costo del déficit fiscal a los colombianos más pobres.

La reacción del mandatario saliente se produjo después de que la oficina de prensa de De la Espriella difundiera un comunicado en el que rechazó la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria. En la carta, el equipo del presidente electo afirmó que los ciudadanos no deben pagar los errores fiscales de la administración que termina.

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Petro contestó desde su cuenta de X con una tesis contraria. Según el jefe de Estado, “el deterioro de las finanzas públicas se debe a que algunos ciudadanos se quedaron con los recursos públicos de endeudamiento que el mismo Restrepo les regaló”.

El mandatario agregó que esos recursos deben volver al Estado porque, en su criterio, pertenecen a la ciudadanía. “Esos recursos deben ser devueltos porque se trata de los ciudadanos más ricos de Colombia a través de sus impuestos”, escribió.

A través de un trino en X, el presidente saliente de Colombia le respondió a Abelardo de la Espriella por una posible reforma tributaria
A través de un trino en X, el presidente saliente de Colombia le respondió a Abelardo de la Espriella por una posible reforma tributaria (Vía X Gustavo Petro )

Petro advierte recortes en educación y salud

El centro de la respuesta presidencial estuvo en el efecto que, según él, tendría la decisión de no imponer tributos a los sectores de mayores ingresos. Petro señaló que el rechazo del gobierno electo a una nueva carga tributaria no significa únicamente reducir gastos del Estado, sino afectar áreas sensibles.

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Al decir Abelardo que no se van a poner impuestos a los sectores ricos de la sociedad, entonces está diciendo que se recorta el gasto”, afirmó el mandatario saliente.

Petro fue más allá y aseguró que ese ajuste recaería sobre programas sociales. Según dijo, “el gasto que va a recortar es el de la educación, la salud y la atención en pensión de los ancianos”. Para el presidente, esa ruta implica cargar el problema fiscal sobre quienes tienen menos capacidad económica.

Eso sí es hacer pagar el déficit fiscal pero a los colombianos más pobres”, concluyó en su mensaje.

La respuesta de Petro busca instalar una discusión política sobre quién debe asumir el costo del deterioro de las finanzas públicas. Mientras el presidente saliente defiende que los sectores de mayores ingresos aporten más mediante impuestos, el gobierno electo sostiene que una nueva reforma tributaria castigaría a familias, emprendedores y sectores productivos.

De la Espriella rechaza nueva reforma

En el comunicado, fechado el 22 de julio de 2026, la oficina del presidente electo afirmó que el Gobierno entrante rechaza la intención de promover otra reforma tributaria para trasladar a los colombianos el costo de “cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos”.

El documento sostiene que resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan que ciudadanos, familias, emprendedores y sectores productivos asuman las consecuencias.

Los simpatizantes del presidente electo cuestionaron una nueva reforma tributaria por parte del gobierno Petro
Los simpatizantes del presidente electo cuestionaron una nueva reforma tributaria por parte del gobierno Petro (Vía X "Defensores de la patria" )

También afirma que la crisis fiscal no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica. Para el equipo de De la Espriella, resolver el problema con una nueva carga tributaria sería una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya enfrentan desaceleración económica, aumento del costo de vida e incertidumbre.

El gobierno electo aseguró que, desde el 7 de agosto, impulsará una política económica basada en disciplina fiscal, eficiencia del gasto público y crecimiento. Además, prometió que la reconstrucción de la “Patria Milagro” estará apoyada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos.

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