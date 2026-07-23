Daniel Briceño radica proyecto de ley para eliminar la Veeduría Distrital de Bogotá: estas son las razones

Daniel Briceño propone eliminar la Veeduría Distrital mediante un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes. - crédito @Danielbricen/X

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño radicó un proyecto de ley con el que busca eliminar la Veeduría Distrital, organismo de control preventivo creado mediante el Decreto Ley 1421 de 1993, conocido como el Estatuto Orgánico de Bogotá.

La iniciativa, revelada inicialmente por Caracol Radio, hace parte de un paquete de 22 proyectos de ley que el congresista presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes y que ahora comenzarán su trámite legislativo.

De ser aprobada por el Congreso de la República, la propuesta modificaría el Estatuto Orgánico de Bogotá para suprimir la Veeduría Distrital y establecer la redistribución de las funciones y recursos que actualmente tiene asignados.

PUBLICIDAD

Las razones que expuso Daniel Briceño

Al explicar el alcance del proyecto, Daniel Briceño sostuvo que la Veeduría Distrital dejó de cumplir el propósito con el que fue creada y argumentó que varias de sus funciones son desarrolladas actualmente por otras entidades del Distrito.

En un video publicado por el medio tras la radicación de la iniciativa, el representante aseguró que la entidad “no ha dado mayores resultados” y afirmó que existe consenso con algunos sectores políticos sobre la conveniencia de eliminarla.

“Todo el mundo sabe en Bogotá que el Decreto Ley 1421 creó una entidad que se llama la Veeduría Distrital, que no ha dado mayores resultados, y hemos llegado al acuerdo con varios sectores políticos de que es una entidad que debe acabarse”, manifestó Briceño.

PUBLICIDAD

El congresista indicó además que la propuesta busca reorganizar las competencias que hoy ejerce la entidad.

“La Veeduría Distrital tiene una serie de funciones duplicadas y, si bien tuvo una buena intención al principio, hoy no tiene ningún tipo de sentido”, agregó.

Según explicó, en caso de aprobarse el proyecto, las funciones actualmente ejercidas por la Veeduría Distrital serían asumidas por otras entidades del Distrito, conforme a lo que determine la ley.

El representante a la Cámara Daniel Briceño presentó la iniciativa como parte de un paquete de 22 proyectos de ley. - crédito @DanielBricen/X

Una propuesta que ya había intentado impulsar

Briceño recordó que durante su período como concejal de Bogotá promovió una iniciativa con el mismo objetivo. Sin embargo, señaló que en ese momento no fue posible avanzar debido a que la existencia de la Veeduría Distrital está establecida en el Decreto Ley 1421 de 1993, norma con fuerza de ley.

PUBLICIDAD

Por esa razón, explicó que cualquier modificación requiere la aprobación del Congreso mediante una ley de la República.

Con la radicación del proyecto, la iniciativa comenzará ahora su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde deberá surtir los debates previstos antes de pasar al Senado y, eventualmente, recibir sanción presidencial.

La Veeduría Distrital es un organismo de control preventivo creado por el Estatuto Orgánico de Bogotá en 1993. - crédito Alcaldía de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la Veeduría Distrital?

La Veeduría Distrital es un organismo de control del Distrito Capital creado por el artículo 118 del Decreto Ley 1421 de 1993. Cuenta con autonomía administrativa y presupuestal y tiene como propósito ejercer control preventivo sobre la gestión pública de la administración distrital.

A diferencia de otros organismos de control, no tiene facultades sancionatorias. Su labor consiste en realizar seguimiento preventivo a la gestión pública, promover la transparencia y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

PUBLICIDAD

Entre sus principales funciones se encuentran:

Realizar vigilancia preventiva sobre la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos.

Identificar riesgos en procesos de contratación, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.

Promover y fortalecer las veedurías ciudadanas , mediante procesos de acompañamiento y capacitación.

Emitir recomendaciones y alertas dirigidas a la administración distrital para prevenir posibles irregularidades.

Impulsar estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción dentro de las entidades del Distrito.

El proyecto de ley iniciará su trámite legislativo en la Cámara de Representantes antes de pasar a los demás debates. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El proyecto iniciará su trámite en el Congreso

Tras su radicación, el proyecto de ley deberá iniciar el trámite correspondiente en la Cámara de Representantes, donde será discutido en los debates establecidos por el procedimiento legislativo.

Si la iniciativa obtiene la aprobación del Congreso y posteriormente es sancionada como ley, el Distrito Capital deberá definir la forma en que se redistribuirán las funciones, el personal y los recursos que actualmente administra la Veeduría Distrital, conforme a lo que establezca el texto definitivo de la norma.