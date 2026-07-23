“No es una adhesión política”: Tatiana Gaona aclara respaldo a Abelardo de la Espriella

Representante del Catatumbo, Tatiana Gaona (Pagina de Tatiana Gaona )

Tatiana Gaona, representante del Catatumbo por las Curules de Paz, aclaró que su respaldo a la agenda del presidente electo Abelardo de la Espriella no significa una adhesión política ni una renuncia a su independencia en el Congreso.

La congresista explicó que su firma aparece en la declaración suscrita por 11 de los 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, pero insistió en que ese apoyo estará condicionado a las iniciativas que beneficien a las comunidades que representa.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Gaona afirmó que mantendrá una posición autónoma frente al Ejecutivo y que ejercerá control político cuando considere que los intereses del Catatumbo estén en riesgo, especialmente en temas relacionados con derechos humanos, seguridad, inversión social y reparación a las víctimas.

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“Mi compromiso no responde a intereses políticos. Yo no hago parte de ningún partido político. Respondo exclusivamente al mandato de quienes me eligieron”, afirmó la representante.

Representante del Catatumbo, Tatiana Gaona (Pagina de Tatiana Gaona )

Apoyo condicionado a beneficios para el Catatumbo

Gaona aseguró que acompañará las propuestas del gobierno entrante cuando estén orientadas a resolver necesidades históricas de su región. Entre los temas que mencionó están la reparación de las víctimas, la consolidación de la paz, el desarrollo rural, el acceso a servicios públicos y la generación de oportunidades.

La congresista dejó claro que su respaldo no será automático. Según explicó, su papel será revisar cada iniciativa y apoyar aquellas que respondan a las demandas de campesinos, víctimas, pueblos étnicos, mujeres y jóvenes del Catatumbo.

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La declaración conjunta de las Curules de Paz señala que el acompañamiento a la agenda legislativa del nuevo Gobierno será “libre, autónomo e independiente”. Esa precisión busca marcar distancia frente a la idea de un respaldo incondicional a De la Espriella o de una incorporación formal a su coalición política.

Para Gaona, el punto central es que las comunidades que vivieron el conflicto armado tengan interlocución con el Gobierno Nacional. Por eso, afirmó que su responsabilidad será abrir caminos para que el Ejecutivo escuche los reclamos del territorio y adopte medidas concretas en materia de inversión y seguridad.

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Representante del Catatumbo, Tatiana Gaona (Pagina de Tatiana Gaona )

Gaona promete control político al Ejecutivo

La representante también advirtió que no dudará en actuar como contrapeso si las decisiones del Gobierno afectan a su región. En su mensaje, puso especial énfasis en la protección de los derechos humanos en el Catatumbo, una zona golpeada por la violencia y la presencia de actores armados.

“Voy a trabajar por todo aquello que nos beneficie a todos y, cuando sea necesario, ejerceré el control político porque no voy a permitir que se violen los derechos humanos en el Catatumbo”, sostuvo.

Con esa frase, Gaona buscó separar su disposición al diálogo de una adhesión partidista. Su postura apunta a acompañar proyectos que respondan a las necesidades del territorio, pero sin perder la capacidad de cuestionar al Ejecutivo.

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El pronunciamiento llega después de que la declaración de las Curules de Paz generara debate político por el respaldo de varios de sus representantes a la agenda del presidente electo. Estas curules fueron creadas para dar voz a territorios afectados por el conflicto armado, por lo que sus decisiones suelen ser observadas bajo el lente de la independencia regional y la representación de las víctimas.

Gaona insistió en que su prioridad será el Catatumbo y no los intereses de un partido o de una corriente política. Su mensaje busca dejar claro que acompañar iniciativas del Gobierno entrante no equivale a entregar un cheque en blanco.

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La representante afirmó que seguirá actuando como interlocutora entre las comunidades y el Estado, con una agenda centrada en reparación, paz, inversión social y garantías para la población. La relación con De la Espriella, según su posición, dependerá de los resultados concretos que el nuevo Gobierno ofrezca a los territorios históricamente golpeados por la violencia.