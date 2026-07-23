ARN reporta inversión de $88.720 millones en vivienda para firmantes de paz en cuatro años

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN - crédito @ARNColombia/X

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, presentó su balance de gestión a menos de tres semanas del cambio de Gobierno y reportó avances en vivienda, tierras, proyectos productivos y permanencia de firmantes del Acuerdo de Paz dentro del proceso de reincorporación.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, uno de los principales resultados fue la inversión de $88.720 millones en viviendas para firmantes de paz durante los últimos cuatro años. La entidad también destacó una ejecución presupuestal promedio del 96,6 % entre 2022 y 2025.

El informe señala que la ARN pasó de no registrar soluciones habitacionales a gestionar 1.594 viviendas para excombatientes. De ese total, 502 ya fueron entregadas, 793 cuentan con recursos asignados y 299 están en construcción en departamentos como Cauca, Meta, Antioquia, Nariño, Arauca y Norte de Santander.

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La entidad también reportó la entrega y gestión de 20.662 hectáreas de tierra, cifra que, según su balance, representa un aumento de 25 veces frente a gobiernos anteriores. Esa gestión habría beneficiado a más de 3.300 firmantes del Acuerdo de Paz.

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

Más de 11.300 firmantes siguen en reincorporación

Otro de los datos centrales del balance es la permanencia de 11.353 personas en el Programa de Reincorporación Integral. Según la ARN, esta cifra equivale a más del 80 % de quienes firmaron el acuerdo en 2016.

Para la entidad, ese nivel de permanencia muestra que la reincorporación sigue siendo una ruta vigente para la mayoría de excombatientes que dejaron las armas. El dato cobra relevancia en medio de la discusión sobre el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz y las decisiones que tomará el próximo Gobierno.

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En materia económica, la ARN reportó inversiones por $23.671 millones en proyectos de vivienda, con 62 planes aprobados y otros 61 en etapa de formulación. Estos proyectos hacen parte de la estrategia para consolidar condiciones materiales de estabilidad en los territorios donde viven los firmantes.

La entidad también informó una inversión conjunta con el Sena por $5.600 millones para fortalecer proyectos productivos individuales del sector agropecuario y agroindustrial. A esto se suman $2.098 millones destinados al fortalecimiento de organizaciones productivas.

Alejandra Miller pide mantener la ruta

Durante la presentación del balance, la directora de la ARN, Alejandra Miller, defendió el manejo presupuestal de la entidad y aseguró que la agencia logró sostener sus recursos durante el periodo.

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“La ARN no solamente sostuvo su presupuesto, sino que tuvo incrementos en este año”, afirmó Miller.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, bajo la dirección de Alejandra Miller, dijo que personas inescrupulosas están solicitando documentos bajo el nombre de la entidad. Cortesía: Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

La funcionaria agregó que la entidad mantuvo altos niveles de ejecución. “Es una entidad que ejecutó el 96 % del presupuesto año tras año, en promedio, durante los cuatro años”, sostuvo.

Según los datos de empalme, la ejecución promedio entre 2022 y 2025 fue de 96,6 %, mientras que para 2026 registra un avance del 65 %, en línea con el estado de ejecución del año fiscal.

Miller afirmó que los resultados permitieron consolidar un modelo de reincorporación más amplio y expresó su expectativa de que la administración entrante mantenga esa línea de trabajo. “Esperaríamos que se sostenga y que se mantenga esta reincorporación digna”, concluyó.

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El balance llega en un momento de incertidumbre política para los firmantes de paz, ante el cambio de Gobierno y el debate sobre la continuidad de los programas derivados del Acuerdo. Para la ARN, los avances en vivienda, tierras y proyectos productivos son claves para evitar retrocesos y garantizar que quienes permanecen en la legalidad tengan condiciones reales para reconstruir su vida.