Gustavo Petro reveló lo que hará los últimos 15 días antes de entregar la presidencia a Abelardo de la Espriella: “Sábados y domingos también”

Petro habló sobre sus últimos días en la Casa de Nariño - crédito Colprensa/Reuters

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que dedicará sus últimos 15 días en el poder a preparar una respuesta ante un posible “mega Niño”, un fenómeno que, según dijo el lunes 20 de julio de 2026 en la instalación del nuevo Congreso, podría golpear al país en diciembre con efectos sobre el agua, la agricultura, la alimentación y el sistema eléctrico, cuando ya haya asumido el presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.

En ese mismo tramo de su discurso, Petro sostuvo que el riesgo tiene una probabilidad “cien por ciento casi” y afirmó que la ciencia aún no puede establecer su profundidad porque, conforme a sus palabras, la crisis climática es imprevisible. También adelantó que, tras dos consejos previos, al día siguiente se haría uno televisado para que la población conociera el problema.

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El primer mandatario vinculó esa advertencia con el cierre de su gobierno y con la transición presidencial. Según explicó ante el Congreso de la República, ese será el eje de trabajo de sus dos últimas semanas en la Casa de Nariño, incluidos sábados y domingos, antes de dejar el cargo en la fecha de posesión de De la Espriella.

Petro dijo que el mayor impacto del “mega Niño” sería sobre agua, alimentos y energía

El jefe de Estado expresó su preocupación por la situación energética del país - crédito Presidencia

La respuesta directa que dejó Gustavo Petro fue concreta: si el país no se prepara, el primer efecto sería hambre “a una magnitud que no podemos predecir”, y el segundo sería una presión sobre la energía eléctrica. En su intervención insistió en que el problema central sería la disponibilidad de agua para la agricultura, el consumo humano y la alimentación.

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El gobernante de los colombiano sostuvo: “Dedicaré los últimos 15 días que me quedan, sábados y domingos también, es que el mayor problema que viene en Colombia, y quiero advertirlo por análisis científico, ya he hecho dos consejos, mañana hacemos uno televisado para que la población pueda conocer toda esta problemática, se llama mega Niño”.

Luego agregó: “Ojo, la ciencia no sabe la profundidad que puede tener, porque la crisis climática es imprevisible. Lo que sabemos es que va a haber un mega niño, cien por ciento casi de probabilidad, y es en el mes de diciembre; no seré yo el presidente”.

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En ese punto, Petro también introdujo una crítica política al próximo escenario institucional y cuestionó a quienes, según él, niegan la crisis climática. En esa comparación mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que él sí se guía por la ciencia.

El presidente defendió la matriz eléctrica y atacó la fórmula tarifaria

El presidente defendió la matriz eléctrica y atacó la fórmula tarifaria - crédito César Carrión/Presidencia de la República

En su balance del sector energético, Petro aseguró que durante su gobierno no hubo apagón y atribuyó ese resultado a la composición de la matriz de generación. Según expuso, el país alcanzó un 74,1% de generación eléctrica con energías limpias después de aumentar en 4,6 gigavatios la capacidad, dentro de un total de 22 gigavatios instalados.

El presidente saliente afirmó que la energía solar creció en cuatro gigavatios y recordó que la mayor parte de la generación ya correspondía al agua, que cifró en 54. Con esos datos, sostuvo que la combinación entre hidráulica y solar explica el resultado que defendió en el recinto legislativo.

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Petro, al mismo tiempo, planteó que las advertencias diarias sobre un supuesto apagón buscaban justificar alzas en las tarifas. “Todos los días me decían apagón, apagón, y era para subir las tarifas de energía. Señores parlamentarios, es una estafa. Y yo la cambié para el año entrante. Se ejecutará; de ustedes dependerá”, dijo.

Su cuestionamiento se centró en la fórmula tarifaria, que describió como “ricardiana”, porque, según explicó, pone toda la tarifa al costo del gas cuando gran parte de la energía se produce con agua y con sol. Sobre este punto afirmó que la energía solar es siete veces más barata y que vender toda la electricidad en bolsa al costo del gas distorsiona el precio final.

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El presidente saliente se dedicará a preparar una respuesta al mega Niño, fenómeno que se registraría en diciembre de 2026 y podría tener efectos sobre el agua, la agricultura, la alimentación y el sistema eléctrico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el mismo pasaje sostuvo que ya modificó ese esquema para que la tarifa refleje el costo real de cada fuente de generación. Según su versión, si la energía proviene del agua o del sol debe cobrarse con ese costo, y si proviene del gas debe hacerlo con el del gas, lo que, dijo, reduciría el valor de la factura eléctrica.

El jefe de Estado cerró esa parte del discurso con una definición sobre la salida que, a su juicio, requiere el país frente al evento climático. “La solución no es más gas. Aunque hay que importar algo de gas. La solución es más sol. Porque precisamente la sequía es más sol. Por eso seca el agua. Y entonces el plan de enfrentamiento lo voy a asumir en estos 15 días, porque mi Gobierno va hasta que el otro se ponga su banda”.

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