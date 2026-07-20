Investigadores de UdeA revelaron nuevos detalles de las sociedades prehispánicas de Antioquia: así dominaban el fuego para cremar a sus muertos

Una investigación de la UdeA analizó 547 urnas cinerarias del estilo Marrón Inciso halladas en el Oriente y Nordeste antioqueño - crédito Universidad de Antioquia

Las urnas cinerarias halladas en el departamento de Antioquia revelaron que sociedades prehispánicas de la región alcanzaron un manejo del fuego más avanzado de lo que se creía, tanto para fabricar cerámica como para realizar cremaciones, según un estudio de la Universidad de Antioquia (UdeA) revelado por El Colombiano.

Investigadoras de la UdeA analizaron urnas cinerarias del estilo Marrón Inciso halladas en el oriente y nordeste antioqueño y concluyeron que esas comunidades, asentadas entre el 500 a. C. y el 700 d. C., controlaban temperaturas distintas para cocer vasijas y cremar restos humanos. El estudio identificó cerámicas cocidas entre 600℃ y 700℃ y restos expuestos a cerca de 900℃ o incluso 1.000℃.

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La investigación, realizada por la antropóloga Valentina Toro Buitrago y la física Elizabeth Jiménez Gómez, concluyó que ese dominio del fuego se perfeccionó con el tiempo. Las piezas estudiadas conservan señales de procesos técnicos más complejos de lo que sugería la observación convencional.

“Lo que buscábamos era encontrar evidencias de los desarrollos tecnológicos que tuvieron estas comunidades, de las cuales conocemos muy poco. El manejo del fuego, alcanzar determinadas temperaturas y construir estructuras capaces de controlar esos procesos demuestra un conocimiento técnico muy avanzado”, señaló Jiménez al diario nacional.

El estudio de las urnas paisas de hace 1.300 años mostró que sociedades prehispánicas de Antioquia desarrollaron un conocimiento tecnológico sobre el manejo del fuego - crédito Universidad de Antioquia

El contraste apareció tanto en las urnas como en los restos depositados en su interior. En la comparación de dos piezas, una de El Santuario y otra de Segovia, separadas por más de 300 años, la más antigua registró cremaciones cercanas a 350℃.

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La más reciente alcanzó temperaturas que permitieron la calcinación completa de algunos restos humanos. Para Toro, esa diferencia indica que estas comunidades perfeccionaron con el tiempo sus técnicas para controlar el fuego.

Jiménez precisó que el estudio no permite reconstruir con exactitud los dispositivos empleados, pero sí su perfeccionamiento en la técnica.

“No sabemos exactamente cómo lo hacían porque no existen registros escritos. Lo que tenemos son hipótesis construidas a partir de la evidencia científica, pero sí es claro que había un manejo especializado del fuego y de las materias primas”, señaló la experta.

Cómo se comprobó el dominio técnico del fuego

El estudio combinó arqueología, física y química para examinar urnas del estilo cerámico Marrón Inciso, una de las tradiciones arqueológicas más representativas del occidente colombiano. Las investigadoras aplicaron rayos X, fluorescencia de rayos X, análisis mineralógicos, estudios de composición elemental y datación por carbono 14.

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Las herramientas de física, como rayos X, fluorescencia de rayos X y análisis mineralógicos, permitieron identificar minerales, composición elemental y temperaturas de cocción - crédito Archivo particular

Ese conjunto de herramientas permitió detectar rasgos que no se aprecian a simple vista. “Los arqueólogos han hecho durante décadas un excelente trabajo describiendo estas piezas, pero estas técnicas nos permiten ver lo que el ojo humano no alcanza a identificar. Podemos conocer qué minerales contienen, en qué proporciones están presentes y relacionarlos con las temperaturas de cocción”, señalaron las investigadoras, según El Colombiano.

Los análisis también identificaron patrones comunes en materiales hallados en cerca de diez municipios antioqueños. Aunque las comunidades estaban separadas geográficamente, compartían formas muy similares de seleccionar materias primas y controlar los procesos de fabricación.

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La presencia de carbón vegetal dentro de las urnas permitió fijar con mayor precisión la antigüedad de las piezas. Ese material hizo posible aplicar la datación por carbono 14 y ordenar mejor la comparación entre contextos funerarios.

Qué dicen las urnas sobre los rituales y el patrimonio por investigar

Las urnas no solo conservaron restos humanos. El estudio también identificó carbón vegetal, restos de fauna y un elemento carbonizado que podría corresponder a un tejido trenzado, una hipótesis que todavía está en estudio.

Las urnas cinerarias también aportaron datos sobre rituales funerarios, con restos humanos, carbón vegetal, fauna y dataciones por carbono 14 que precisaron su antigüedad - crédito Colprensa

Para Toro, esos hallazgos indican que la cremación iba más allá de un procedimiento práctico. El tratamiento de los muertos ocupaba un lugar importante en estas sociedades y el fuego parece haber tenido una dimensión técnica y simbólica.

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La investigación también sugiere que el conocimiento pudo transmitirse entre generaciones o compartirse entre distintos grupos humanos. Ese punto se apoya en las similitudes detectadas en piezas recuperadas en varias zonas del departamento.

Colombia aún tiene pocos estudios de este tipo. Buena parte del patrimonio arqueológico permanece enterrado o ha sido recuperado en programas de arqueología preventiva ligados a grandes obras civiles.