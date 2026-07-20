La disputa por la presidencia del Senado estará bajo la lupa de la Procuraduría: Gregorio Elijach designó una comisión especial de seguimiento

La medida fue adoptada por el procurador general, Gregorio Eljach, en ejercicio de la función preventiva que le otorga el artículo 277 de la Constitución Política - crédito Procuraduría General de la Nación y Senado de la República

El nuevo Congreso de la República para el período 2026-2030 se instala el lunes 20 de julio, en una sesión que coincide con la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia y que marca el inicio de la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

La jornada está centrada en la conformación de las nuevas mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, en medio de las definiciones políticas para el inicio del nuevo cuatrienio legislativo.

La sesión fue convocada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional con la presencia de los congresistas elegidos en las elecciones del pasado 8 de marzo. El orden del día contempla el llamado a lista de senadores y representantes, un discurso del presidente saliente del Senado, Lidio García, y el presidente saliente de la República, Gustavo Petro, quien realizará la instalación oficial del nuevo período de sesiones ordinarias.

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Procuraduría hará seguimiento a la elección

La elección de la nueva presidencia del Senado, que enfrenta a Alfredo Deluque y Honorio Enríquez, contará con el acompañamiento del Ministerio Público a través de dos procuradores delegados - crédito Procuraduría General de la Nación

En este contexto, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, comunicó oficialmente a Lidio García la designación de una comisión especial para hacer seguimiento al proceso de elección de las mesas directivas del Congreso, incluyendo la votación que definirá la presidencia del Senado entre Alfredo Deluque y Honorio Enríquez.

La decisión quedó consignada en una comunicación fechada el 20 de julio de 2026 y dirigida al presidente del Senado. En el documento, Eljach indicó que la medida se adopta en ejercicio de las funciones preventivas conferidas por la Constitución.

La comisión estará integrada por Idayris Yolima Carrillo Pérez, procuradora delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática, y José María Sarmiento Ortiz, procurador delegado para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, "para que, en representación del Ministerio Público, se desempeñen como Comisión Especial de seguimiento en el proceso de elección de las mesas directivas del Congreso de la República a realizarse el día de hoy”.

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Eljach destacó el papel del Congreso

Durante la apertura de la Galería de los Presidentes del Senado, Eljach afirmó que el Congreso representa la voluntad popular y constituye el espacio donde convergen las mayorías, las minorías y las distintas visiones del país - crédito Procuraduría General de la Nación

Durante la apertura de la Galería de los Presidentes del Senado de la República, Gregorio Eljach se refirió al papel del Legislativo dentro del sistema democrático colombiano y resaltó la función que desempeña como escenario de representación política: “El Congreso de la República encarna la voluntad popular permanente. Aquí conviven las mayorías y las minorías, las voces regionales y las visiones nacionales en deliberación constante”.

En su intervención también señaló que el funcionamiento del Congreso constituye un elemento esencial para el equilibrio institucional previsto en la Constitución. “La fortaleza institucional del Congreso constituye una premisa indispensable para la pervivencia del Estado de Derecho. En la arquitectura constitucional moderna, el poder solo se frena con el poder”, señaló.

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El procurador recordó igualmente su trayectoria profesional en el Legislativo y expresó: “Por casi cuatro décadas esta fue mi casa. Aquí viví, aquí aprendí de leyes y de política. ¡Soy un hijo del Congreso de la República! Es mi orgullo”.

Mensaje al nuevo gobierno

Elijach expresó su expectativa de que el gobierno entrante mantenga el respeto por la independencia de poderes, fortalezca el diálogo con el Legislativo y actúe bajo la primacía de la Constitución - crédito Procuraduría General de la Nación

Durante su intervención, Eljach también hizo referencia al proceso electoral que dio paso a la conformación del nuevo Congreso y al cambio de gobierno, afirmando que “la democracia colombiana superó con éxito una de sus pruebas más difíciles”, al aludir a los resultados de las elecciones.

Finalmente, dirigió un mensaje al gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto y expresó sus deseos de éxito para el presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Confiamos en que su administración discurra siempre por el cauce del respeto a la independencia de poderes, el diálogo franco con el Legislativo y la primacía de la Carta Magna”, manifestó.

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La designación de la comisión especial de seguimiento se produce mientras el Congreso instala oficialmente el nuevo período constitucional y adelanta la elección de sus mesas directivas, proceso en el que el Senado y la Cámara de Representantes definirán a sus nuevos presidentes, bajo el acompañamiento preventivo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.