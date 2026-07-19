Policía capturó a dos delincuentes tras persecución en un taxi hurtado: portaban un arma de fuego ilegal

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en Medellín a tres hombres de 21 y 24 años que se movilizaban en un taxi reportado como hurtado - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a tres hombres en el barrio Doce de Octubre, en Medellín, tras interceptarlos en un taxi reportado como hurtado y vinculado a un atraco.

La acción fue posible gracias a la combinación de patrullaje en terreno y monitoreo en tiempo real por cámaras, lo que permitió interceptar el vehículo poco después de que se cometiera el atraco.

El operativo se efectuó en la carrera 80 con calle 102. Los agentes detuvieron un Hyundai Atos reportado como robado y encontraron en poder de los sospechosos un revólver Smith & Wesson calibre 38 con seis cartuchos, sin autorización legal, y un celular iPhone.

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Ambos objetos, según el informe policial, tenían un valor estimado de cuatro millones de pesos cada uno.

Los capturados, el taxi inmovilizado, el arma incautada y el celular recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación- crédito Colprensa/Archivo

Las autoridades confirmaron que los capturados tienen 21 y 24 años. La intervención se produjo minutos después de que, presuntamente, intimidaran a un ciudadano con el arma incautada para despojarlo del teléfono celular. El taxi también fue reportado como hurtado y recuperado durante la misma acción.

La Fiscalía General de la Nación recibió a los tres detenidos, junto con el vehículo, el arma y el teléfono recuperados. Los hombres enfrentan cargos por hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

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El procedimiento busca agilizar la judicialización y fortalecer las investigaciones contra bandas dedicadas a este tipo de delitos.

En lo que va del año, las autoridades lograron recuperar 1.255 vehículos hurtados en Medellín. El dato corresponde al balance oficial de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, que consolida los resultados de las operaciones masivas contra estructuras criminales dedicadas al robo de automotores.

La judicialización en Medellín avanza por hurto calificado y agravado y por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Balance de seguridad vehicular en Medellín

Durante los primeros siete meses del año, más de 1.090 motocicletas y 165 automóviles fueron devueltos a sus propietarios tras ser rescatados de manos de organizaciones delictivas.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, subrayó el valor de estos resultados para la población: “Se ha logrado asestar un duro golpe a las estructuras criminales que emplean carros y motocicletas para sembrar el temor en las calles de la capital antioqueña”, afirmó.

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La administración municipal mantiene la prioridad en frenar el crecimiento de bandas dedicadas al robo de vehículos. El objetivo es reducir el impacto negativo del hurto en la economía local y en la percepción de seguridad de los habitantes.

Otra persecución en la ciudad

La muerte de un joven motociclista tras una persecución policial en Medellín desató interrogantes sobre el uso de la fuerza pública y la criminalidad juvenil. El incidente tuvo lugar luego de que un sistema de reconocimiento de placas (LPR) emitiera una alerta por el paso de una moto reportada como robada en la comuna de Laureles.

Muerte de motociclista tras persecución en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando los uniformados recibieron el aviso, establecieron un control en el sector de Suramericana. Allí, intentaron detener la moto señalada, pero el conductor ignoró la orden y optó por escapar a toda velocidad.

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Durante la huida, el joven sacó un arma de fuego con el aparente fin de intimidar a los agentes que lo seguían de cerca. Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el policía actuó entonces bajo el “ejercicio legítimo de la fuerza letal del Estado” y disparó una única vez.

Las cámaras de seguridad urbanas registraron la persecución, que finalizó cuando el conductor resultó herido por el disparo. El joven, de 18 años, fue trasladado a un centro asistencial, pero perdió la vida poco después.

Ante la gravedad del desenlace, Villa reiteró el mensaje institucional: “El que la hace la paga, el que delinque cae, cae capturado o dado de baja”, subrayando la postura oficial frente a quienes eluden la autoridad y optan por la criminalidad.

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